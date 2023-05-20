Эрик тен Хаг: «Мне все равно, что там у «Ливерпуля», «МЮ» надо выполнить свою работу. Мы не давали «Борнмуту» дышать 25 минут, но должны были забивать еще раз»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Давид Де Хеа Борнмут Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отметил превосходство «Манчестер Юнайтед» над «Борнмутом» (1:0) в 1-м тайме.

«Покритиковать команду можно только за то, что она не добила соперника. Мы должны были забить еще один гол. Но так уж бывает с этой командой, забивать непросто.

Каземиро отметился прекрасным голом. Мы прижали соперника, не давали ему дышать в первые 25 минут.

Де Хеа ошибся несколько недель назад, но ошибиться может каждый. Мы защищаемся всей командой, вот почему у нас так много сухих игр. Сегодня Давид сделал несколько отличных сэйвов.

Мне все равно, что происходит у «Ливерпуля», все дело в нас, нам надо выполнить свою работу», – сказал главный тренер «МЮ».

«МЮ» и «Ньюкаслу» нужно набрать по 1 очку в 2 матчах АПЛ для выхода в ЛЧ. «Ливерпуль» отстает на 3 балла, проведя на игру больше

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
если эту форму не удалят в следующем сезоне, то придется перекрашивать траву
+40
-1
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Ответ george_best7
Последние игры «МЮ» нагоняют дикую тоску. Как будто где-то маячит тень Рангника.
Команда уже по инерции доигрывает сезон. Ничего ужасного нет.
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нок Себ
Ответ llolishe
Поэтому судья отменил чистый гол Ливерпуля Хотя карма она такая-поржем когда Манчестерска посмешит мир в ЛЧ Если в ЛЕ до финала не доходите то что в ЛЧ ждать
Спокойно ночи вам В ЛЕ или ЛК 😂😂
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KZ IBRA
Не вижу фанов ливера которые говорили что идут на топ-4 😂 осталось 2 игры дома где не проигрывают с августа месяца. Достаточно вничью сыграть и ЛЧ гарантированно
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
да, создают много, реализуют мало.
срочно нужен хороший форвард.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Евшевский
Ответ george_best7
Последние игры «МЮ» нагоняют дикую тоску. Как будто где-то маячит тень Рангника.
Ну не, при Рагнике полнейшая безыдейность была, сейчас видно ,что мысль есть, но физики нет)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
нужны напы как воздух.
Вернуть Грина и купить качественного форварда.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альф Третий
Ответ KZ IBRA
Не вижу фанов ливера которые говорили что идут на топ-4 😂 осталось 2 игры дома где не проигрывают с августа месяца. Достаточно вничью сыграть и ЛЧ гарантированно
Смешно, что действительно осталось всего две игры и действительно не проигрывают дома с августа! Но всегда есть риск, так что держим кулачки за команду! А комментатор насчет фанов Ливерпуля явно не в курсе, они всегда верят в свою команду и никогда не сдаются! 😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Кузнецов
Ответ KZ IBRA
Не вижу фанов ливера которые говорили что идут на топ-4 😂 осталось 2 игры дома где не проигрывают с августа месяца. Достаточно вничью сыграть и ЛЧ гарантированно
Точно, все мы знаем, что фанаты Ливерпуля очень мнительны и иногда говорят вещи, которые не сбываются. А вот «МЮ» отлично справляется со своей работой, даже если забивать непросто. В любом случае, желаем им удачи в следующих матчах, надеемся на хороший результат!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Steppenwolf
После критики нужно отдать Давиду должное, сегодня он стоял классно.Два сэйва очень трудных сделал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сослан Сохиев
Ответ llolishe
Следующая ЛЧ может быть максимально антифутбольная и автобусная
Хнык-хнык.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В.Бубнов
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Крайсвитний
Ответ damondiamond
если эту форму не удалят в следующем сезоне, то придется перекрашивать траву
Базиликовый газон подойдёт))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий