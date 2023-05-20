Эрик тен Хаг: «Мне все равно, что там у «Ливерпуля», «МЮ» надо выполнить свою работу. Мы не давали «Борнмуту» дышать 25 минут, но должны были забивать еще раз»

Эрик тен Хаг отметил превосходство «Манчестер Юнайтед» над «Борнмутом» (1:0) в 1-м тайме.

«Покритиковать команду можно только за то, что она не добила соперника. Мы должны были забить еще один гол. Но так уж бывает с этой командой, забивать непросто.

отметился прекрасным голом. Мы прижали соперника, не давали ему дышать в первые 25 минут.

Де Хеа ошибся несколько недель назад, но ошибиться может каждый. Мы защищаемся всей командой, вот почему у нас так много сухих игр. Сегодня Давид сделал несколько отличных сэйвов.

Мне все равно, что происходит у « », все дело в нас, нам надо выполнить свою работу», – сказал главный тренер «МЮ».

«МЮ» и «Ньюкаслу» нужно набрать по 1 очку в 2 матчах АПЛ для выхода в ЛЧ. «Ливерпуль» отстает на 3 балла, проведя на игру больше

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!