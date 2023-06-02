«Психологически Дзюба – самый крепкий из российских футболистов, его не сломить, у него есть стрежень и характер». Первый тренер Артема о форварде
Первый тренер Артема Дзюбы отметил ментальную силу форварда.
«Рад за Артема и его успехи. Не было сомнений, что он с достоинством переживет сложный этап карьеры в Турции и вернется на прежний уровень.
Психологически Артем – самый крепкий из российских футболистов, его не сломить. У человека есть внутренний стрежень и характер. Любой команде нужен игрок с такими качествами», – заявил Александр Шупляков.
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’’Мой нежный мальчик ты прости меня за эту дрожь.
И пусть сквозь слезы прошептала тихое прощай.
Не забывай
Не забывай’’(c)
Так это у них не зависть или обида по своему парню со стержнем - тоска.