«Психологически Дзюба – самый крепкий из российских футболистов, его не сломить, у него есть стрежень и характер». Первый тренер Артема о форварде

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Первый тренер Артема Дзюбы отметил ментальную силу форварда.

«Рад за Артема и его успехи. Не было сомнений, что он с достоинством переживет сложный этап карьеры в Турции и вернется на прежний уровень.

Психологически Артем – самый крепкий из российских футболистов, его не сломить. У человека есть внутренний стрежень и характер. Любой команде нужен игрок с такими качествами», – заявил Александр Шупляков.

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24 комментария

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Только Крылья
я бы поспорил. тот же Акинфеев. а это вратарь, ещё ответственнее
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M_Dave
Ответ Рашпель793
Ну как минимум есть ещё Акинфеев, который тоже чего только не пережил и продолжает держать высокий уровень по меркам РПЛ.
Если не говорить о травмах (а здесь речи о них нет), то что он пережил? Всеобщее облизывание на протяжении всей карьеры?
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Vedved
Ответ M_Dave
Если не говорить о травмах (а здесь речи о них нет), то что он пережил? Всеобщее облизывание на протяжении всей карьеры?
Да ладно, а как же постоянные стебы по поводу антирекорда в ЛЧ? Или после ЧМ 14?
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deadjoker
Стержень он уже всем показал :)
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Рашпель793
Ну как минимум есть ещё Акинфеев, который тоже чего только не пережил и продолжает держать высокий уровень по меркам РПЛ.
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benjamin92
Дурачки обычно стрессоустойчивые
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Сергей Жарковский
Ему бы гордости поубавить.
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Эндрю81
Так вот в честь кого Максим пела свою песню, а спартаковские фанаты подпевали:

’’Мой нежный мальчик ты прости меня за эту дрожь.
И пусть сквозь слезы прошептала тихое прощай.
Не забывай
Не забывай’’(c)

Так это у них не зависть или обида по своему парню со стержнем - тоска.
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.ru
ну как бы, в простом карандаше тоже есть стержень... и деревянная оболочка
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Pok_Toholo
Ответ Мосгорсуд
Ваш номер 45674))) запомнил? когда подойдёт очередь....спрошу твоё мнение)))
Уах, какой обидчивый!
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d_kdc
Ответ Только Крылья
я бы поспорил. тот же Акинфеев. а это вратарь, ещё ответственнее
Акинфеев в себе держит все свои тараканы, но при этом нервы тоже иногда подводили. Стоит вспомнить его чертову "серию" в ЛЧ, как он психовал, когда залетал левый гол на последних минутах, даже если результат уже был сделан.
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