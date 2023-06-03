Хавбек «Локо» Куликов о Дзюбе: «Помог сплотить команду. Много забил, отдал, цеплялся за мячи»
Даниил Куликов рассказал о роли Артема Дзюбы в результатах «Локомотива» весной.
— Какое впечатление от знакомства с Дзюбой и игры с ним в одной команде?
— Да мы и раньше были немного знакомы. Не лично, но по-футбольному. Виделись, пересекались.
Он нам этой весной здорово помог. И в моральном плане, и в спортивном. Помог сплотить команду, а на поле здорово выступил — много забил, отдал передач, цеплялся за мячи.
— По лидерским качествам он схож с Денисовым и Крыховяком в период их выступлений за «Локо»?
— Да, вполне похожи все. Артем и настраивает хорошо команду, и помогает в ходе игры.
— Над вами шутил?
— Да, но что-то необидное. Даже не могу конкретно рассказать — это так не вспомнишь. Вообще у нас собрался отличный коллектив. И зимой пришли качественные футболисты. Дзюба, Лантратов, Пиняев, Глушенков отлично нам помогли.
Главное – теперь все это сохранить и следующий сезон начать не так же, как этот. Тогда можем очень многого добиться, – сказал хавбек «Локомотива».
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
1 комментарий