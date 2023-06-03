Александр Мостовой: «У «Спартака» все прекрасно, однако из года в год третьи или четвертые»

Теги Спартак ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой прокомментировал результат борьбы за 2-е место в Мир РПЛ.

«Второе место ЦСКА по делу. Тура три назад еще говорили, что ЦСКА будет фаворитом в борьбе за второе место. В последнее время армейцы играют неплохо и забивают много.

«Ростов» выжали максимум из ситуации. Надо признать, что в первом круге им многое позволялось. Думаю, они остались рады. Они действительно молодцы. Долгое время идти в тройке и занять четвертое место – это хороший результат.

Что касается «Спартака», то из года в год одно и то же. Много шума вокруг команды, много разговоров – все прекрасно и замечательно. Однако всегда третьи или четвертые.

Одни приходят, другие уходят – все равно одно и то же», – сказал бывший игрок сборной России.

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18 комментариев

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justburn
А также 6, 7 и 10е
+6
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Сергей К
Сашка!!!
Ты? )))
+1
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10ztv
нехватает меня- добавил царь
+1
0
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ASolovjow
Мост конечно одиозный персонаж, но иногда базу выдает такую, что не поспорить
0
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Александр Смирнов
или десятые...
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Olympo
Мост красавчик! Успевает между запоями дать грамотные, увесистые комментарии по делу и по факту
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Alexander Baskakov
Да они и на 3 е не наиграли
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Severfan
Ответ psycho
Мостовой должен возглавить Спартак
так
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