Александр Мостовой: «У «Спартака» все прекрасно, однако из года в год третьи или четвертые»
Александр Мостовой прокомментировал результат борьбы за 2-е место в Мир РПЛ.
«Второе место ЦСКА по делу. Тура три назад еще говорили, что ЦСКА будет фаворитом в борьбе за второе место. В последнее время армейцы играют неплохо и забивают много.
«Ростов» выжали максимум из ситуации. Надо признать, что в первом круге им многое позволялось. Думаю, они остались рады. Они действительно молодцы. Долгое время идти в тройке и занять четвертое место – это хороший результат.
Что касается «Спартака», то из года в год одно и то же. Много шума вокруг команды, много разговоров – все прекрасно и замечательно. Однако всегда третьи или четвертые.
Одни приходят, другие уходят – все равно одно и то же», – сказал бывший игрок сборной России.
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