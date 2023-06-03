Александр Мостовой: «У «Спартака» все прекрасно, однако из года в год третьи или четвертые»

Александр Мостовой прокомментировал результат борьбы за 2-е место в Мир РПЛ.

«Второе место ЦСКА по делу. Тура три назад еще говорили, что ЦСКА будет фаворитом в борьбе за второе место. В последнее время армейцы играют неплохо и забивают много.

« » выжали максимум из ситуации. Надо признать, что в первом круге им многое позволялось. Думаю, они остались рады. Они действительно молодцы. Долгое время идти в тройке и занять четвертое место – это хороший результат.

Что касается « », то из года в год одно и то же. Много шума вокруг команды, много разговоров – все прекрасно и замечательно. Однако всегда третьи или четвертые.

Одни приходят, другие уходят – все равно одно и то же», – сказал бывший игрок сборной России.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы