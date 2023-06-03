«Барселона» взяла женскую ЛЧ, отыгравшись с 0:2 в финале против «Вольфсбурга»

Теги Вольфсбург Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА женский футбол Лига чемпионов жен Футбол

«Барселона» выиграла женскую Лигу чемпионов.

Футболистки каталонского клуба обыграли «Вольфсбург» со счетом 3:2. При этом после первого тайма «Барса» проигрывала 0:2.

«Барселона» победила в Лиге чемпионов второй раз в истории. Обе победы добыты за последние три сезона.

В этом сезоне женская «Барса» также стала чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

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43 комментария

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JURAVLI
наконец-то удосужились сделать новость
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falkao2013
Браво!!! Проявили волю и характер! Умнички!
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Пинающий Достоинства
Барселоночка сильна
+25
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Южанин78
Честно говоря 0-2 было совсем не по игре, Вольфсбург забил 2 гола после 2 ударов
+16
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Remedy
Ответ Южанин78
Честно говоря 0-2 было совсем не по игре, Вольфсбург забил 2 гола после 2 ударов
Лайк, за то, что смотрел этот матч;)
+11
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Tristan...
Доминантки... Всех с победой!
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kokakoka
Ответ Gravdaar Iyaad
У женщин в барсе есть кохонес в отличии от мужчинок..
Получается, Реал в чемпионате ниже тех, у кого нет кохонес?
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DimaBayern
Получается, что в этом сезоне женской ЛЧ, единственный клуб, который смог обыграть Барселону - это Бавария.
В групповом этапе Бавария у себя дома обыграла Барселону 3:1.
Хотя, до начала сезона было понятно, что женская Барса сильна, фаворит всех турниров, и не собирается останавливаться на достигнутом.
Обидно, что Вольфсбург не выиграл. Хотя, потом посмотрел на статистику - всё по делу.
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vakhtanginho
Ответ rigobersong
Молодцы:)) Может кого Боули за сотку купит и усилит состав челси:)
Как раз Барса в полуфинале прошла Челси. Будет неплохо усилиться))))
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Денис Петров
Настоящий гранд! И доминант последних лет. Браво девчонки!!!
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Леван Мкртчян
Ответ Xabi Alonso78
В Каталонии 4 основных клуба: Эспаньол Жирона Женская Барселона Женская Барселона
Юмор "экстракласса"

Команда вылетевшая в Сегунду и
Команда бошьшую часть истории, игравшая в низших дивизионах + женский футбольный клуб ... больше действующего чемпиона Испании.
Тогда страшно представить , как бы среди них котировался Реал, который Барса легко уничтожила на дистанции чемпионата)
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nurikkkk
Женская Барса более успешна чем мужская.....
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Игорь Климов
С победой, молодцы!!!
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Parce
Вот и новость) Как просили в комментах
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VuNePonimaete
Когда у женской команды Барсы яиц больше, чем у мужской...
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Andrey Andreev
Первенство бани
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кто-то
Девчонки молодцы! 💙❤️
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manchester united
Мужской команде "Барсы" это еще долго не грозит, а девушки молодцы
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Gravdaar Iyaad
Ответ rigobersong
Молодцы:)) Может кого Боули за сотку купит и усилит состав челси:)
У женщин в барсе есть кохонес в отличии от мужчинок..
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deadjoker
Надо вместо первой выпускать, может тогда в 1/8 выйдут
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rigobersong
Молодцы:)) Может кого Боули за сотку купит и усилит состав челси:)
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