«Барселона» взяла женскую ЛЧ, отыгравшись с 0:2 в финале против «Вольфсбурга»

«Барселона» выиграла женскую Лигу чемпионов.

Футболистки каталонского клуба обыграли «Вольфсбург» со счетом 3:2. При этом после первого тайма «Барса» проигрывала 0:2.

«Барселона» победила в Лиге чемпионов второй раз в истории. Обе победы добыты за последние три сезона.

В этом сезоне женская «Барса» также стала чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

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