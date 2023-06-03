«Барселона» взяла женскую ЛЧ, отыгравшись с 0:2 в финале против «Вольфсбурга»
«Барселона» выиграла женскую Лигу чемпионов.
Футболистки каталонского клуба обыграли «Вольфсбург» со счетом 3:2. При этом после первого тайма «Барса» проигрывала 0:2.
«Барселона» победила в Лиге чемпионов второй раз в истории. Обе победы добыты за последние три сезона.
В этом сезоне женская «Барса» также стала чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.
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В групповом этапе Бавария у себя дома обыграла Барселону 3:1.
Хотя, до начала сезона было понятно, что женская Барса сильна, фаворит всех турниров, и не собирается останавливаться на достигнутом.
Обидно, что Вольфсбург не выиграл. Хотя, потом посмотрел на статистику - всё по делу.
Команда вылетевшая в Сегунду и
Команда бошьшую часть истории, игравшая в низших дивизионах + женский футбольный клуб ... больше действующего чемпиона Испании.
Тогда страшно представить , как бы среди них котировался Реал, который Барса легко уничтожила на дистанции чемпионата)