Женская «Барселона» может сыграть с «Челси» в Саудовской Аравии в августе. В клубе считают, что это принесет доход и поможет развитию женского футбола в стране

Женские команды «Барселоны» и «Челси» могут провести матч в Саудовской Аравии.

По данным Diario Sport, президент «Барселоны» провел несколько дней в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и встретился с президентом Федерации футбола Саудовской Аравии Яссером Аль-Мисехалем. Сообщается, что стороны ведут переговоры об организации матча с участием женской команды «Барселоны» в Саудовской Аравии.

Соперником «Барселоны» в товарищеском матче может стать « ». Отмечается, что матч мог бы не только принести клубу хороший доход, но и поспособствовать развитию женского футбола в Саудовской Аравии, популярность которого в стране возрастает.

В случае, если переговоры о проведении товарищеского матча пройдут успешно, игра может состояться в конце августа.

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