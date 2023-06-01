Женская «Барселона» может сыграть с «Челси» в Саудовской Аравии в августе. В клубе считают, что это принесет доход и поможет развитию женского футбола в стране

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига женский футбол Жоан Лапорта Сборная Саудовской Аравии по футболу Футбол

Женские команды «Барселоны» и «Челси» могут провести матч в Саудовской Аравии.

По данным Diario Sport, президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел несколько дней в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и встретился с президентом Федерации футбола Саудовской Аравии Яссером Аль-Мисехалем. Сообщается, что стороны ведут переговоры об организации матча с участием женской команды «Барселоны» в Саудовской Аравии.

Соперником «Барселоны» в товарищеском матче может стать «Челси». Отмечается, что матч мог бы не только принести клубу хороший доход, но и поспособствовать развитию женского футбола в Саудовской Аравии, популярность которого в стране возрастает.

В случае, если переговоры о проведении товарищеского матча пройдут успешно, игра может состояться в конце августа.

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8 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Футбол постепенно переезжает в Саудовскую Аравию.
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ТрактоПоктер
Проигравших закидают камнями ....
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Ярик01
В хиджабе все будут бегать?
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Eden Hazard
Ответ GuruFutbola
Женский синебус недавно выкинули из лч, с мужским должно быть полегче)
Ты то откуда про ЛЧ что то знаешь?
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