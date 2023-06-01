Женская «Барселона» может сыграть с «Челси» в Саудовской Аравии в августе. В клубе считают, что это принесет доход и поможет развитию женского футбола в стране
Женские команды «Барселоны» и «Челси» могут провести матч в Саудовской Аравии.
По данным Diario Sport, президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел несколько дней в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и встретился с президентом Федерации футбола Саудовской Аравии Яссером Аль-Мисехалем. Сообщается, что стороны ведут переговоры об организации матча с участием женской команды «Барселоны» в Саудовской Аравии.
Соперником «Барселоны» в товарищеском матче может стать «Челси». Отмечается, что матч мог бы не только принести клубу хороший доход, но и поспособствовать развитию женского футбола в Саудовской Аравии, популярность которого в стране возрастает.
В случае, если переговоры о проведении товарищеского матча пройдут успешно, игра может состояться в конце августа.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
8 комментариев