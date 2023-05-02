«Барселона» сыграет с «Вольфсбургом» в финале женской Лиги чемпионов

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«Вольфсбург» вышел в финал женской Лиги чемпионов.

Во втором полуфинальном матче женская команда «Вольфсбурга» обыграла «Арсенал» со счетом 3:2 (общий счет 5:4). Победный гол в дополнительное время забила Паулин Бремер.

В финале женской Лиги чемпионов «Вольфсбург» встретится с «Барселоной», в полуфинале обыгравшей «Челси» по сумме двух матчей. Финальный матч пройдет 3 июня в Эйндховене.

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8 комментариев

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ljolik888
Удачи девчонкам! За последнии годы они вышли на невероятный уровень .
+7
-2
+5
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кто-то
Девчонки - молодцы 💙❤️
+2
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