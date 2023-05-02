«Барселона» сыграет с «Вольфсбургом» в финале женской Лиги чемпионов

«Вольфсбург» вышел в финал женской Лиги чемпионов.

Во втором полуфинальном матче женская команда «Вольфсбурга» обыграла « » со счетом 3:2 (общий счет 5:4). Победный гол в дополнительное время забила Паулин Бремер.

В финале женской Лиги чемпионов « » встретится с «Барселоной», в полуфинале обыгравшей «Челси» по сумме двух матчей. Финальный матч пройдет 3 июня в Эйндховене.

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