Роналду о ЧМ-2026: «Посмотрим. Сначала хочу сыграть на Евро в следующем году»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2026 Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду не исключает, что выступит на ЧМ-2026.

«Сначала я хочу сыграть на Евро в следующем сезоне. Важно смотреть на краткосрочные и среднесрочные цели.

Посмотрим, что будет дальше», – заявил форвард «Аль-Насра».

38-летний португалец забил 14 голов за 16 игр в чемпионате Саудовской Аравии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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55 комментариев

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Мохнатый55
Португалию из списка фаворитов Евро вычеркиваем.
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Луизао фром мексика
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заверши карьеру и иди работать на завод фрукт арбузный
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rigobersong
Ответ Красный чай
Пока Португалия не выиграет Чм не уйдет)
Да какой ЧМ:) Он уже по полю кое как ходит, в матчах с игроками уровня ФНЛ не может тащить, это уже давно игрок уровня Прудникова:)
+23
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посмотрел 801 игру нхл
Ответ VERBLYUD
Пранк вышел из под контроля. Кришти настолько самовлюбленный, что сам не додумается завершать карьеру в сборной. Если в 50 его позовут, он с радостью придет. Вот это кринж. Поколение Рончика закончилось в 2016-18. До какого турнира он собирается мешать другим поколениям?
пока вперёд ногами не вынесут)) сам и его окружение ещё долго будут вредить сборной
+13
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benjamin92
Минус одна топ-сборная из претендентов на Евро
+12
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+12
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atomio
да он и на Евро то не нужен. Даже в раздевалке. А то устроит опять цирк как на ЧМ, с ультиматумом что покинет команду и улетит.
+13
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falkao2013
Немного оффтопа. Где новость про победу женской команды Барселоны в Лиге Чемпионов? Девушки отыгрались с 0-2 и затащили финал.
+16
-5
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VERBLYUD
Пранк вышел из под контроля. Кришти настолько самовлюбленный, что сам не додумается завершать карьеру в сборной. Если в 50 его позовут, он с радостью придет. Вот это кринж. Поколение Рончика закончилось в 2016-18. До какого турнира он собирается мешать другим поколениям?
+12
-2
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aidos_1979
Ответ Мохнатый55
Португалию из списка фаворитов Евро вычеркиваем.
Какие фавориты?) Пока старый якорь в составе сборную Португалии можно вообще вычеркнуть со всех соревнований))
+11
-1
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посмотрел 801 игру нхл
Пусть играет молодой Рамуш, куда тебе? Уже песок сыпется, по полю еле ходит
+7
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benjamin92
Ответ falkao2013
Немного оффтопа. Где новость про победу женской команды Барселоны в Лиге Чемпионов? Девушки отыгрались с 0-2 и затащили финал.
Совсем Должуна не жалко? )
+7
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Этот Райола хочет денег
Блин, с таким отличным поколением Португалия будет проваливать крупнейшие международные турниры из за амбиций стареющего нарцисса
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Красный чай
Пока Португалия не выиграет Чм не уйдет)
+10
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Фан Рубина
Не заставляй Португалию играть вдесятером.
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aidos_1979
Ответ Красный чай
Пока Португалия не выиграет Чм не уйдет)
Пока старый якорь будет в составе Португалия вообще ничего не выиграет)
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Любезный Коссутий
вряд ли он дотянет до ЧМ, и уж точно это не нужно Португалии.
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aidos_1979
Жаль конечно нынешнее бесспорно талантливое поколение португальцев, ведь из за престарелого якоря не видать им трофеев
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Игорь М.
Ответ atomio
да он и на Евро то не нужен. Даже в раздевалке. А то устроит опять цирк как на ЧМ, с ультиматумом что покинет команду и улетит.
После гола волосами будет гол мыслями)))
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VERBLYUD
Ответ atomio
да он и на Евро то не нужен. Даже в раздевалке. А то устроит опять цирк как на ЧМ, с ультиматумом что покинет команду и улетит.
Я больше скажу, он и на прошлом Евро не был нужен.
+6
-3
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З А
сам он никогда не осознает что вредит сборной. Интересно как долго будут идти на поводу у великого игрока. Но великого уже в прошлом, человеку до 40 осталось всего ничего
+4
-1
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Игорь Климов
Кринж7 может присутствовать в сборной Португалии только в роли "свадебного генерала", но не более того)
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Goldstream
Кажется, Саудовская Аравия еще не вступила в УЕФА.
+2
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rigobersong
Мартинес молодец, ради мусорной статки руинит лучшее Португальское поколение в 21 веке:))
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Игорь Климов
Ответ v.belorussky
Не надоело позориться, Криш?
Ему личная статистика важнее, чем результаты своей сборной.
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Goofts
Худший игрок ЧМ. Официально. 5 ЧМ в плове 0+0.
Будет ещё позорнее, если и на 6 чемпионате мира 0+0
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