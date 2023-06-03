Роналду о ЧМ-2026: «Посмотрим. Сначала хочу сыграть на Евро в следующем году»
Криштиану Роналду не исключает, что выступит на ЧМ-2026.
«Сначала я хочу сыграть на Евро в следующем сезоне. Важно смотреть на краткосрочные и среднесрочные цели.
Посмотрим, что будет дальше», – заявил форвард «Аль-Насра».
38-летний португалец забил 14 голов за 16 игр в чемпионате Саудовской Аравии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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