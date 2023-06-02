Роналду об игре в Саудовской Аравии: «В Рамадан мы иногда тренировались в 22:00, что странно для меня. Но это опыт, мы учимся у новых культур»
Криштиану Роналду рассказал, что для него было странным тренироваться в 22:00 в Рамадан.
– Какое самое большое испытание, с которым вы столкнулись, играя в Саудовской Аравии?
– Всегда есть какие-то трудности, в европейском футболе тоже. Возможно, дело в том, что в Европе мы больше тренируемся утром, а здесь – после обеда или даже ночью в Рамадан.
Когда начинался Рамадан, мы порой тренировались в 22:00, что для меня очень странно. Но это опыт, воспоминания и совершенно новая ситуация. Мне нравится жить подобным образом, ведь мы учимся у новых культур.
Да, это тяжело, но ничего такого, чего бы я не испытывал раньше, – сказал форвард «Аль-Насра».
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ты просто учишься получать 200млн в год, вот и всё. а потом выдавливать из себя это лицемерие во всяких вью и в инсте (в виде стэтхэмовских цитат)
Да все великие сами себе тренера, некому им спасибо сказать, кроме самому себе.
Но все же Роналду в этом ряду отдельно.
Ps. Хотя, ты бы первый об этом рассказал, поэтому мужеложил не Роналду
. он же к тебе не приставал . Что за привычка лезть к другим людям в постель