Роналду об игре в Саудовской Аравии: «В Рамадан мы иногда тренировались в 22:00, что странно для меня. Но это опыт, мы учимся у новых культур»

Криштиану Роналду рассказал, что для него было странным тренироваться в 22:00 в Рамадан.

– Какое самое большое испытание, с которым вы столкнулись, играя в Саудовской Аравии?

– Всегда есть какие-то трудности, в европейском футболе тоже. Возможно, дело в том, что в Европе мы больше тренируемся утром, а здесь – после обеда или даже ночью в Рамадан.

Когда начинался Рамадан, мы порой тренировались в 22:00, что для меня очень странно. Но это опыт, воспоминания и совершенно новая ситуация. Мне нравится жить подобным образом, ведь мы учимся у новых культур.

Да, это тяжело, но ничего такого, чего бы я не испытывал раньше, – сказал форвард «Аль-Насра».

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