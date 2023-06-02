Роналду об игре в Саудовской Аравии: «В Рамадан мы иногда тренировались в 22:00, что странно для меня. Но это опыт, мы учимся у новых культур»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд религия Футбол

Криштиану Роналду рассказал, что для него было странным тренироваться в 22:00 в Рамадан.

– Какое самое большое испытание, с которым вы столкнулись, играя в Саудовской Аравии?

– Всегда есть какие-то трудности, в европейском футболе тоже. Возможно, дело в том, что в Европе мы больше тренируемся утром, а здесь – после обеда или даже ночью в Рамадан.

Когда начинался Рамадан, мы порой тренировались в 22:00, что для меня очень странно. Но это опыт, воспоминания и совершенно новая ситуация. Мне нравится жить подобным образом, ведь мы учимся у новых культур.

Да, это тяжело, но ничего такого, чего бы я не испытывал раньше, – сказал форвард «Аль-Насра».

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40 комментариев

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atomio
Мне нравится жить подобным образом, ведь мы учимся у новых культур.(с)

ты просто учишься получать 200млн в год, вот и всё. а потом выдавливать из себя это лицемерие во всяких вью и в инсте (в виде стэтхэмовских цитат)
+20
-10
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charly_54
Ответ Евгений Лифшиц
Это конечно интересная особенность страны. Просто на 2 месяца из жизни выключаются, мне до сих пор трудно привыкнуть
Живете там?
+10
-1
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Олег Акимов
И чему научился у новых культур?)
+8
0
+8
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FEZ10
Ответ Евгений Лифшиц
Это конечно интересная особенность страны. Просто на 2 месяца из жизни выключаются, мне до сих пор трудно привыкнуть
Почему 2? Один месяц длится Рамадан
+7
-1
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Женёк Кропухинский
Ответ atomio
Мне нравится жить подобным образом, ведь мы учимся у новых культур.(с) ты просто учишься получать 200млн в год, вот и всё. а потом выдавливать из себя это лицемерие во всяких вью и в инсте (в виде стэтхэмовских цитат)
Это банальная вежливость, по себе людей не судят. Если ты кому-то подлизывал за деньги, это не значит, что всё так делают.
+6
-2
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Abramov Alex
Алчность, обман, прочий восточный треш - это не новая культура, это безкультурье.
+9
-5
+4
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Domian
Ответ Джавез Тилл
Криштиану еще способен рвать и метать!
Он даже в аравии провалился, этот бездарный рватель и метатель.
+4
-1
+3
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FC.Barcelona
Ответ Джавез Тилл
Криштиану еще способен рвать и метать!
В инстаграме
+3
0
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Karel
Уникальный спортсмен, сам себе тренер.
Да все великие сами себе тренера, некому им спасибо сказать, кроме самому себе.
Но все же Роналду в этом ряду отдельно.
+7
-5
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Даниил Гутин
Ответ Джавез Тилл
Криштиану еще способен рвать и метать!
только в лиге такого уровня
+3
-1
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charly_54
Какой он послушный стал вдруг, а в мю пальцы гнул
+6
-5
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Артём Назмутдинов
Ответ Abramov Alex
Алчность, обман, прочий восточный треш - это не новая культура, это безкультурье.
Хорош, оскорбил одним предложением сразу множество наций
+1
0
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Женёк Кропухинский
Ответ Domian
Поэтому занимался мужеложеством, что в исламе грех. Уважал так уважал🤣
Свечку держал? Или тебя мужеложил? Скорее второе)
Ps. Хотя, ты бы первый об этом рассказал, поэтому мужеложил не Роналду
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Крыс Пол
Тренировки в такое время напоминают Роналду о славных вечерах в ЛЧ
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зак
Ответ Евгений Лифшиц
Это конечно интересная особенность страны. Просто на 2 месяца из жизни выключаются, мне до сих пор трудно привыкнуть
там 1 месяц, откуда 2?
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Antoniom
Ещё тренировки в 5 утра впереди.
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Temp LC
Ответ Артём Назмутдинов
Хорош, оскорбил одним предложением сразу множество наций
можно сказать даже всё нации)
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Adilet Sarbagyshev
Ответ Евгений Лифшиц
Это конечно интересная особенность страны. Просто на 2 месяца из жизни выключаются, мне до сих пор трудно привыкнуть
На два месяца при том, что рамдан длится 29 или 30 дней.
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CopaAmerica
Ответ Джавез Тилл
Криштиану еще способен рвать и метать!
Хвататься за гениталии и угрожать метнуть их на трибуну ?
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Bolvan
Ответ atomio
Мне нравится жить подобным образом, ведь мы учимся у новых культур.(с) ты просто учишься получать 200млн в год, вот и всё. а потом выдавливать из себя это лицемерие во всяких вью и в инсте (в виде стэтхэмовских цитат)
Тебе бы заплатили столько, ты все что угодно сказал бы
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Temp LC
Ответ Bolvan
Тебе бы заплатили столько, ты все что угодно сказал бы
ему бы даже 0.1 процента не заплатили бы) Кому нужно мнение диванного аналитика?
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Bolvan
Ответ Temp LC
ему бы даже 0.1 процента не заплатили бы) Кому нужно мнение диванного аналитика?
🤣😂😂😂легко наверное рассуждать о зп других сидя на диване
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Ashan Sorokin
Ответ charly_54
Какой он послушный стал вдруг, а в мю пальцы гнул
Потому что в мю Бердак а он не последний человек был для клуба но всем на всех было плевать ,попадание в 4 ку это благодаря Казимиро ,и нужно будет молится на то что и в следующим сезоне бразилец будет в порядке
+6
-6
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DAVID19-91
Ответ Domian
Поэтому занимался мужеложеством, что в исламе грех. Уважал так уважал🤣
Тебе какая разница,какая у него личная жизнь,
. он же к тебе не приставал . Что за привычка лезть к другим людям в постель
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Men77
Ответ зак
Роналду молодец, всегда уважал другие культуры и традиции..
а футболисты обычно не уважают другие культуры и нации?
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