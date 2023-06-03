Диего Симеоне: «Роналду не мог бы играть за «Атлетико», как я не мог бы тренировать «Реал»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Диего Симеоне высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Диего Симеоне заявил, что Криштиану Роналду не смог бы играть в «Атлетико».

Прошлым летом были слухи о возможном переходе португальского форварда в команду Симеоне.

«Роналду не мог бы играть за «Атлетико» так же, как и Симеоне не мог бы тренировать «Реал Мадрид», – сказал главный тренер «рохибланкос».

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9 комментариев

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А.Э.РАСИМ
Ответ Каки Яка
Типа Симеоне не дотягивает до уровня Реала, я правильно понял?
Нет.
Он потянул бы Реал.
Дело в другом.
Постарайтесь догадаться.
+8
-1
+7
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AF007
Обидно конечно, что прошлым летом моего криштика послали сосать огурец все топ-клубы мира по очереди. Ньюкасл и тот походу нос воротит от Величайшего Замыкателя в истории инстаграма. Как так, ну как так??? Наверное, мы с гномовичем и онербаем толебаевым все-таки не разбираемся в футболе...
+4
-1
+3
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Hella black
В Атлетико нету Крооса,Модрича,Каземиро и Карима,та что да КриРо там сидел бы на скамейке ! Он и в Манчестер лавку полировал а у Симеоне и вовсе керамикой покрывал бы 😅
+3
0
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