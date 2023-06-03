Диего Симеоне: «Роналду не мог бы играть за «Атлетико», как я не мог бы тренировать «Реал»
Диего Симеоне заявил, что Криштиану Роналду не смог бы играть в «Атлетико».
Прошлым летом были слухи о возможном переходе португальского форварда в команду Симеоне.
«Роналду не мог бы играть за «Атлетико» так же, как и Симеоне не мог бы тренировать «Реал Мадрид», – сказал главный тренер «рохибланкос».
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Он потянул бы Реал.
Дело в другом.
Постарайтесь догадаться.