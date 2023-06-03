Варан не боится Холанда: «Страх? Почему? «МЮ» должен реагировать не на отдельных игроков, а на команду»

Рафаэль Варан заявил, что не боится Эрлинга Холанда.

«Страх? Почему? Каждая игра – это вызов. Мне нравится бросать вызов самому себе и другим командам.

– очень хороший игрок. Мы все это знаем, но опасность от «Ман Сити» исходит отовсюду. У них цельная команда. Они могут забить в разных ситуациях. Очевидно, Холанд – отличный футболист, но мы должны реагировать не на отдельных игроков, а на команду.

Мы должны быть стабильными на протяжении 90 минут, потому что мы знаем, что все может измениться за несколько секунд», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

« » и « » сегодня сыграют в финале Кубка Англии. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

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