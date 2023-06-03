Варан не боится Холанда: «Страх? Почему? «МЮ» должен реагировать не на отдельных игроков, а на команду»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Рафаэль Варан Эрлинг Холанд Футбол

Рафаэль Варан заявил, что не боится Эрлинга Холанда.

«Страх? Почему? Каждая игра – это вызов. Мне нравится бросать вызов самому себе и другим командам.

Холанд – очень хороший игрок. Мы все это знаем, но опасность от «Ман Сити» исходит отовсюду. У них цельная команда. Они могут забить в разных ситуациях. Очевидно, Холанд – отличный футболист, но мы должны реагировать не на отдельных игроков, а на команду.

Мы должны быть стабильными на протяжении 90 минут, потому что мы знаем, что все может измениться за несколько секунд», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

«Ман Сити» и «Манчестер Юнайтед» сегодня сыграют в финале Кубка Англии. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

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6 комментариев

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Гарун Алиев
Чела который играл против праймовых Месси и Суареса спрашивают боится ли он Холланда лол
+13
-1
+12
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Амин Чич
Не, ну чисто физически может и боится )))))
там личико как у главного героя из фильма "ОНО" ))
+1
-1
0
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Гарун Алиев
Чела который играл против праймовых Месси и Суареса спрашивают боится ли он Холланда лол
Тоже в шоке от вопроса , спрашивают чела который покорил лч 3 раза подряд играя в основе в центре защиты и как вы и сказали игравшего против праймовых месси суареса и в Евро , против Роналду и тд боится ли он холланда просто смешно)
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