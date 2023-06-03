Бруну об 1:2 от «Сити» в финале Кубка Англии: «Сезон «МЮ» не был успешным, но хорошим, мы сделал большой шаг вперед»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о поражении в финале Кубка Англии.

« » уступил « » (1:2) на «Уэмбли».

«Все расстроены, сейчас нам тяжело. Мы хотели закончить сезон по-другому, но это было невозможно.

«МЮ» сделал большой шаг вперед перед следующим сезоном, а нынешний в целом не был успешным, но был хорошим. Мы вернулись и в следующем сезоне постараемся выиграть более важные трофеи.

Мы вернулись в игру, хотя плохо начали ее, но затем вернулись и хорошо владели мячом в первом тайме.

После нашего гола у нас было несколько хороших контратак, но мы так и не забили. Пропустили в начале второго тайма, а затем у нас были другие шансы забить, но мы этого не сделали. «Сити» заслужил победу.

Наши болельщики были великолепны весь сезон, и сегодня они заслужили другой результат. Мы разочарованы тем, что не смогли доставить болельщикам ту радость, которую они заслуживают. Мы благодарны им за все в этом сезоне. Я обещаю, что мы попробуем еще раз в следующем сезоне», – сказал португальский полузащитник.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы