Бруну об 1:2 от «Сити» в финале Кубка Англии: «Сезон «МЮ» не был успешным, но хорошим, мы сделал большой шаг вперед»
Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о поражении в финале Кубка Англии.
«МЮ» уступил «Манчестер Сити» (1:2) на «Уэмбли».
«Все расстроены, сейчас нам тяжело. Мы хотели закончить сезон по-другому, но это было невозможно.
«МЮ» сделал большой шаг вперед перед следующим сезоном, а нынешний в целом не был успешным, но был хорошим. Мы вернулись и в следующем сезоне постараемся выиграть более важные трофеи.
Мы вернулись в игру, хотя плохо начали ее, но затем вернулись и хорошо владели мячом в первом тайме.
После нашего гола у нас было несколько хороших контратак, но мы так и не забили. Пропустили в начале второго тайма, а затем у нас были другие шансы забить, но мы этого не сделали. «Сити» заслужил победу.
Наши болельщики были великолепны весь сезон, и сегодня они заслужили другой результат. Мы разочарованы тем, что не смогли доставить болельщикам ту радость, которую они заслуживают. Мы благодарны им за все в этом сезоне. Я обещаю, что мы попробуем еще раз в следующем сезоне», – сказал португальский полузащитник.
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Может хороший сезон и шаг вперед по сравнению с предыдущим? Или только кошельки можно сравнивать?
Тен Хан работал в Аяксе 5 лет и только через 3 года получилось то, что получилось
А ты хочешь ситиподобную игру за один сезон - даже Пеп не строил 3-4 сезона
Игра во владение не строится за сезон, поэтому нет ничего удивительного что часто проскакивает сульшеровщина - глупо не использовать то, что уже работало
Где ты нашел что в обороне стали играть хуже? В полном сезоне Сульшера пропустили 44, в этом 43. Только Сульшер играл с низкой линией обороны, а Тен Хаг не поднял выше. А если вынести за скобки игру с Сити и Ливерпулем, то пропущенных будет 30
Ты хочешь другой игры, но для нее нужны и футболисты другие не только для старта, но и для ротации
Фред, Мактоминей, Ван Биссака те еще игроки в контроль мяча, хотя тот же Ван Биссака заметно прибавил в атаке
Смело можно прощаться - руководство так и действовало, в итоге допрощались со всеми, что после ухода САФа кукуем от сезона к сезону и мечемся между Мойесом, Ван Галом и Моуриньо, которые совсем разный футбол ставят
Летом нужен нападающий, нужны полузащитники, нужен вратарь умеющий пас точный отдавать - если этого не будет, то можно хоть кого назначать, ничего не поменяется
Если обновят состав, то в следующем сезоне нормальным результатом будет топ-3, какой-нибудь внутренний кубок и 1/4 ЛЧ. А вот на 3-й сезон уже можно что-то требовать посерьезнее
Ливерпуль, например, в еще большем кале был, когда Клопп пришел - ничего, дали время поработать и все получилось
Менять тренеров бессистемно абсолютно бессмысленно - это не тоже самое что в прошлогоднюю/позапрошлогоднюю чемпионскую команду нового тренера поставить
Пеп собирал команду не 1 год. Все игроки на поле и скамье - это его игроки. Первые 2 года Пепу было несладко в Апл. Он долго пытался детали подобрать для триумфа. Пеп как раз показывает, что в любом случае нужно время, мы не в фифу играем, а также что главный это тренер, он создает систему. Отдельно игроки это просто кучка спортсменов. А деньги это только часть. Брайтон с тренером и солидными игроками тоже пошумел неплохо, для первого года очень круто. Давайте тен Хага и МЮ тоже судить на дистанции и сравнивать их предыдущий год.
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Чем этот сезон так невероятно крут? Не пойму. Трофеем Кубка Лиги? Ну да, классно круто, а еще чем?
При Сульшере играли так же - порой классно, порой погано, зачастую очки из-за индивидуальностей, типа первого сезона Бруно
Не надо оглядываться на МС, и не надо сравнивать. Делайте свою работу завтра лучше, чем сегодня.