Бруну об 1:2 от «Сити» в финале Кубка Англии: «Сезон «МЮ» не был успешным, но хорошим, мы сделал большой шаг вперед»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Бруну Фернандеш Футбол

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о поражении в финале Кубка Англии.

«МЮ» уступил «Манчестер Сити» (1:2) на «Уэмбли».

«Все расстроены, сейчас нам тяжело. Мы хотели закончить сезон по-другому, но это было невозможно.

«МЮ» сделал большой шаг вперед перед следующим сезоном, а нынешний в целом не был успешным, но был хорошим. Мы вернулись и в следующем сезоне постараемся выиграть более важные трофеи.

Мы вернулись в игру, хотя плохо начали ее, но затем вернулись и хорошо владели мячом в первом тайме.

После нашего гола у нас было несколько хороших контратак, но мы так и не забили. Пропустили в начале второго тайма, а затем у нас были другие шансы забить, но мы этого не сделали. «Сити» заслужил победу.

Наши болельщики были великолепны весь сезон, и сегодня они заслужили другой результат. Мы разочарованы тем, что не смогли доставить болельщикам ту радость, которую они заслуживают. Мы благодарны им за все в этом сезоне. Я обещаю, что мы попробуем еще раз в следующем сезоне», – сказал португальский полузащитник.

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27 комментариев

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Чёрный тюльпан
Относительно того хаоса, который натворил Рангник? Да, вопросов нет. Но если говорить за рыбака, то шаг лишь в том, что тен Хаг смог взять кубок, так и то не Англии, а лиги, который котируется примерно на уровне Суперкубка. По игре я бы не сказал, что произошли какие-то глобальные изменения относительно сульшеровщины. У меня вопрос к болельщикам МЮ: такой игры вы ожидали от тен Хага, когда объявили о его подписании? Отвечу за себя - нет. Я ожидал хотя бы подобия того, что было у него в Аяксе, но по факту осталось то, что было при Уле. Типа где-то он сработал в плюс, когда команда выходит из обороны в атаку за несколько передач, но в самой обороне играть стали хуже. При этом норвежец обходился парой Магуайр - Линделёф. Бабла летом ему тоже нехило выделили, сейчас выделят +- столько же. Если команда не начнёт нормально играть в следующем сезоне, то смело можно прощаться, иначе потеряем во времени ещё больше, как и в деньгах.
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Эксперимент
Ответ Pushkin_CR7
Хорошая попытка вывернуть)) Может хороший сезон и шаг вперед по сравнению с предыдущим? Или только кошельки можно сравнивать?
Ну Сити же приплетают траты, хотя с этими тратами они выигрывают АПЛ и играют в ЛЧ на последних стадиях. Для МЮ это сезон просто лучше предыдущего))
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QWertY
Ответ Burel
а в чём шаг вперёд пос сравнению с Сульшером, карьеру которого заруинил Кринж
Трофей и 75 очков в первом сезоне. У Сульшера лучший сезон 74 очка и 0 трофеев
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Pushkin_CR7
Ответ llolishe
Антирекорды и разгромы команды+один случайный трофей=МЮшки довольны
Случайный, это его в лотерею разыгрывали по СкайСпортс?
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Pushkin_CR7
Ответ Эксперимент
Вот вам и разница, для тех кто считает деньги. Для кого-то при вложениях АПЛ, КА без ЛЧ не будет считаться даже хорошим, а для других при таких же тратах 3 место и Кубок Лиги хороший сезон и шаг вперед.
Хорошая попытка вывернуть))
Может хороший сезон и шаг вперед по сравнению с предыдущим? Или только кошельки можно сравнивать?
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Burel
Ответ QWertY
Сульшер даже этот недокубок не выиграл. Когда Гвардиола брал этот недокубок из раза в раз, то каталонцы, аргентинцы, парижане, горожане и скоро альхиляльцы тут рвали жилы доказывая, что это топовый трофей😂🤣
не знаю кто, но точно не я. Самый бессмысленный турнир в мире
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Алан Кайтуков
Ответ Чёрный тюльпан
Относительно того хаоса, который натворил Рангник? Да, вопросов нет. Но если говорить за рыбака, то шаг лишь в том, что тен Хаг смог взять кубок, так и то не Англии, а лиги, который котируется примерно на уровне Суперкубка. По игре я бы не сказал, что произошли какие-то глобальные изменения относительно сульшеровщины. У меня вопрос к болельщикам МЮ: такой игры вы ожидали от тен Хага, когда объявили о его подписании? Отвечу за себя - нет. Я ожидал хотя бы подобия того, что было у него в Аяксе, но по факту осталось то, что было при Уле. Типа где-то он сработал в плюс, когда команда выходит из обороны в атаку за несколько передач, но в самой обороне играть стали хуже. При этом норвежец обходился парой Магуайр - Линделёф. Бабла летом ему тоже нехило выделили, сейчас выделят +- столько же. Если команда не начнёт нормально играть в следующем сезоне, то смело можно прощаться, иначе потеряем во времени ещё больше, как и в деньгах.
Это твоё мнение, а мое мнение что именно игра поменялась... При Оле МЮ играл на личностях, в этом сезоне мы видим команду... Не повезло в конце сезона несколько основных игроков сломались.. Ни один тренер за первый сезон работы не поставит тебе игру ( особенно как у Аякса)... Уверен несколько точечных грамотных покупок и в следующем сезоне мы будем ещё сильнее.. Сегодня МЮ порадовал, учитывая как и на голову сити был сильнее Реала и всех с кем встречается в этом снзоне.. Бой дали.. Чуть больше везения и могли кубок забрать... А вот сити сегодня повезло.. Два гола из за штрафной
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Burel
а в чём шаг вперёд пос сравнению с Сульшером, карьеру которого заруинил Кринж
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SegaYasch
Ответ Чёрный тюльпан
Относительно того хаоса, который натворил Рангник? Да, вопросов нет. Но если говорить за рыбака, то шаг лишь в том, что тен Хаг смог взять кубок, так и то не Англии, а лиги, который котируется примерно на уровне Суперкубка. По игре я бы не сказал, что произошли какие-то глобальные изменения относительно сульшеровщины. У меня вопрос к болельщикам МЮ: такой игры вы ожидали от тен Хага, когда объявили о его подписании? Отвечу за себя - нет. Я ожидал хотя бы подобия того, что было у него в Аяксе, но по факту осталось то, что было при Уле. Типа где-то он сработал в плюс, когда команда выходит из обороны в атаку за несколько передач, но в самой обороне играть стали хуже. При этом норвежец обходился парой Магуайр - Линделёф. Бабла летом ему тоже нехило выделили, сейчас выделят +- столько же. Если команда не начнёт нормально играть в следующем сезоне, то смело можно прощаться, иначе потеряем во времени ещё больше, как и в деньгах.
Совсем не согласен с тобой
Тен Хан работал в Аяксе 5 лет и только через 3 года получилось то, что получилось
А ты хочешь ситиподобную игру за один сезон - даже Пеп не строил 3-4 сезона
Игра во владение не строится за сезон, поэтому нет ничего удивительного что часто проскакивает сульшеровщина - глупо не использовать то, что уже работало
Где ты нашел что в обороне стали играть хуже? В полном сезоне Сульшера пропустили 44, в этом 43. Только Сульшер играл с низкой линией обороны, а Тен Хаг не поднял выше. А если вынести за скобки игру с Сити и Ливерпулем, то пропущенных будет 30
Ты хочешь другой игры, но для нее нужны и футболисты другие не только для старта, но и для ротации
Фред, Мактоминей, Ван Биссака те еще игроки в контроль мяча, хотя тот же Ван Биссака заметно прибавил в атаке
Смело можно прощаться - руководство так и действовало, в итоге допрощались со всеми, что после ухода САФа кукуем от сезона к сезону и мечемся между Мойесом, Ван Галом и Моуриньо, которые совсем разный футбол ставят
Летом нужен нападающий, нужны полузащитники, нужен вратарь умеющий пас точный отдавать - если этого не будет, то можно хоть кого назначать, ничего не поменяется
Если обновят состав, то в следующем сезоне нормальным результатом будет топ-3, какой-нибудь внутренний кубок и 1/4 ЛЧ. А вот на 3-й сезон уже можно что-то требовать посерьезнее
Ливерпуль, например, в еще большем кале был, когда Клопп пришел - ничего, дали время поработать и все получилось
Менять тренеров бессистемно абсолютно бессмысленно - это не тоже самое что в прошлогоднюю/позапрошлогоднюю чемпионскую команду нового тренера поставить
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red hikkikomori
Ответ Чёрный тюльпан
Относительно того хаоса, который натворил Рангник? Да, вопросов нет. Но если говорить за рыбака, то шаг лишь в том, что тен Хаг смог взять кубок, так и то не Англии, а лиги, который котируется примерно на уровне Суперкубка. По игре я бы не сказал, что произошли какие-то глобальные изменения относительно сульшеровщины. У меня вопрос к болельщикам МЮ: такой игры вы ожидали от тен Хага, когда объявили о его подписании? Отвечу за себя - нет. Я ожидал хотя бы подобия того, что было у него в Аяксе, но по факту осталось то, что было при Уле. Типа где-то он сработал в плюс, когда команда выходит из обороны в атаку за несколько передач, но в самой обороне играть стали хуже. При этом норвежец обходился парой Магуайр - Линделёф. Бабла летом ему тоже нехило выделили, сейчас выделят +- столько же. Если команда не начнёт нормально играть в следующем сезоне, то смело можно прощаться, иначе потеряем во времени ещё больше, как и в деньгах.
Полностью согласен
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Эксперимент
Ответ Pushkin_CR7
Зачем вы дергаетесь на тех, кто приплетает траты и строите свои аргументы на этих доводах. Пеп собирал команду не 1 год. Все игроки на поле и скамье - это его игроки. Первые 2 года Пепу было несладко в Апл. Он долго пытался детали подобрать для триумфа. Пеп как раз показывает, что в любом случае нужно время, мы не в фифу играем, а также что главный это тренер, он создает систему. Отдельно игроки это просто кучка спортсменов. А деньги это только часть. Брайтон с тренером и солидными игроками тоже пошумел неплохо, для первого года очень круто. Давайте тен Хага и МЮ тоже судить на дистанции и сравнивать их предыдущий год.
Я просто отвечаю неадекватам) Лично мне все равно в каком ключе развивается тот или иной клуб. Просто привел пример, что у Сити деньги работают, а есть когда деньги не работают.
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Pushkin_CR7
Ответ Эксперимент
Ну Сити же приплетают траты, хотя с этими тратами они выигрывают АПЛ и играют в ЛЧ на последних стадиях. Для МЮ это сезон просто лучше предыдущего))
Зачем вы дергаетесь на тех, кто приплетает траты и строите свои аргументы на этих доводах.
Пеп собирал команду не 1 год. Все игроки на поле и скамье - это его игроки. Первые 2 года Пепу было несладко в Апл. Он долго пытался детали подобрать для триумфа. Пеп как раз показывает, что в любом случае нужно время, мы не в фифу играем, а также что главный это тренер, он создает систему. Отдельно игроки это просто кучка спортсменов. А деньги это только часть. Брайтон с тренером и солидными игроками тоже пошумел неплохо, для первого года очень круто. Давайте тен Хага и МЮ тоже судить на дистанции и сравнивать их предыдущий год.
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Pushkin_CR7
Ответ llolishe
Все топы слили этот кубок как ненужный вот поэтому МЮшок играл в финале с Ньюкаслом
А в прошлом году почему топы не сливали? МС много этих чашек набрал. Или они не были топами? Или не учавствовать лучше в этом турнире? Или 6 матчей победных в Кубке Англии тоже не в счет? Или 3 место это тоже хрень, лучше как Челси было на 12 сесть?
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llolishe
Ответ Pushkin_CR7
Случайный, это его в лотерею разыгрывали по СкайСпортс?
Все топы слили этот кубок как ненужный вот поэтому МЮшок играл в финале с Ньюкаслом
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Pushkin_CR7
Ответ Burel
да пофиг.. меня меньше всего в жизни волнуют кубки лиги у Сити
Но зачем кидаться ими как упреками в МЮ? Если это меньшее, что волнует в жизни. Эх….
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Burel
Ответ Pushkin_CR7
Гиблое дело тогда считать и 5 недокубков у МС))))
да пофиг.. меня меньше всего в жизни волнуют кубки лиги у Сити
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QWertY
Ответ Burel
ну недокубок лиги считать за трофей гиблое дело, да еще при 0:7
Сульшер даже этот недокубок не выиграл. Когда Гвардиола брал этот недокубок из раза в раз, то каталонцы, аргентинцы, парижане, горожане и скоро альхиляльцы тут рвали жилы доказывая, что это топовый трофей😂🤣
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Pushkin_CR7
Ответ Burel
ну недокубок лиги считать за трофей гиблое дело, да еще при 0:7
Гиблое дело тогда считать и 5 недокубков у МС))))
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Burel
Ответ QWertY
Трофей и 75 очков в первом сезоне. У Сульшера лучший сезон 74 очка и 0 трофеев
ну недокубок лиги считать за трофей гиблое дело, да еще при 0:7
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Yas 13
Невилл перед матчем : "Я просто счастлив, что у «Манчестер Юнайтед» есть возможность попытаться помешать «Ман Сити» выиграть требл. В этот день МЮ будет играть не на жизнь, а на смерть."
Возможность длилась 13 секунд
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Очки Дани Алвеса
Хз, два года назад были те же 74-75 очков, вылет в кубке лиги от того же Сити
Чем этот сезон так невероятно крут? Не пойму. Трофеем Кубка Лиги? Ну да, классно круто, а еще чем?
При Сульшере играли так же - порой классно, порой погано, зачастую очки из-за индивидуальностей, типа первого сезона Бруно
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Pushkin_CR7
Отключается команда регулярно, это еще надо ремонтировать. Ну и бить бы не мешало по воротам опасно и сильно.
Не надо оглядываться на МС, и не надо сравнивать. Делайте свою работу завтра лучше, чем сегодня.
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