В лицо Линделефу прилетел брошенный с трибуны предмет после гола «МЮ» в финале Кубка Англии с «Сити»
В игрока «МЮ» бросили посторонний предмет с трибуны в финале Кубка Англии с «Ман Сити».
На 35-й минуте матча, после того, как «Ман Юнайтед» с пенальти сравнял счет в матче, в лицо защитнику Виктору Линделефу прилетел брошенный с трибуны «Уэмбли» предмет.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» (2:1, второй тайм).
Фото: кадры из трансляции ESPN
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