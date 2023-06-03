В лицо Линделефу прилетел брошенный с трибуны предмет после гола «МЮ» в финале Кубка Англии с «Сити»

В игрока «МЮ» бросили посторонний предмет с трибуны в финале Кубка Англии с «Ман Сити».

На 35-й минуте матча, после того, как «Ман Юнайтед» с пенальти сравнял счет в матче, в лицо защитнику прилетел брошенный с трибуны «Уэмбли» предмет.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – « » (2:1, второй тайм).

Фото: кадры из трансляции ESPN

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