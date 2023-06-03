В лицо Линделефу прилетел брошенный с трибуны предмет после гола «МЮ» в финале Кубка Англии с «Сити»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии происшествия болельщики Уэмбли Виктор Линделеф Футбол

В игрока «МЮ» бросили посторонний предмет с трибуны в финале Кубка Англии с «Ман Сити».

На 35-й минуте матча, после того, как «Ман Юнайтед» с пенальти сравнял счет в матче, в лицо защитнику Виктору Линделефу прилетел брошенный с трибуны «Уэмбли» предмет.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» (2:1, второй тайм).

Фото: кадры из трансляции ESPN

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13 комментариев

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SaH4r.
Ответ Луизао фром мексика
так и надо этому челу из недружественной страны
выздоравливай
+15
-2
+13
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FC Barcelona 10
Ответ Unknown Forusha
Кто знает почему не эдерсон на поле?
Пеп сам говорил, что в кубке всегда доверяет второго вратаря. С Эдерсоном всё в порядке, будет его в финале лч.
+6
0
+6
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SaH4r.
должун балуется
+5
-2
+3
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Alexevar Vitaliysson
Это новый контракт
+2
-1
+1
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udiekemen
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Streetbor
а могли бы как бчк всей командой упасть сразу))
+3
-3
0
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Unknown Forusha
Кто знает почему не эдерсон на поле?
0
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0
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real.fan
Была бы Барселона, пол команды лежала бы на газоне
+3
-3
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Someone from Internet
Голубое быдло помнится и в Фердинанда тоже что-то кидало. Монету вроде.
0
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Уся Ваткин
Ответ SaH4r.
выздоравливай
Не, доктор сказал в морг - значит, в морг
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