Гвардиола перед финалом Кубка Англии: «МЮ» стал лучше с начала сезона. Тен Хаг – выдающийся тренер для них на годы вперед»

Пеп Гвардиола высоко отозвался об Эрике тен Хаге перед финалом Кубка Англии.

О финале

«Приятно быть в финале Кубка Англии. Финал – особенное событие само по себе, но «Юнайтед» последних четырех, пяти, шести месяцев – это совсем другая команда. Они изменились с начала сезона, стали лучше».

О тен

«Я по себе знаю, что первый сезон в – это нелегко. Он определяет хорошего тренера. Я думаю, что у « » есть выдающийся тренер на годы вперед».

О составе

«Кевин де и хорошо тренировались на последних двух занятиях, они более-менее в порядке.

Ортега сыграет в старте. В кубках [в моих командах] всегда было так, даже в «Барсе» и «Баварии», так что он сыграет», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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