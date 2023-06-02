Гвардиола перед финалом Кубка Англии: «МЮ» стал лучше с начала сезона. Тен Хаг – выдающийся тренер для них на годы вперед»
Пеп Гвардиола высоко отозвался об Эрике тен Хаге перед финалом Кубка Англии.
О финале
«Приятно быть в финале Кубка Англии. Финал – особенное событие само по себе, но «Юнайтед» последних четырех, пяти, шести месяцев – это совсем другая команда. Они изменились с начала сезона, стали лучше».
О тен Хаге
«Я по себе знаю, что первый сезон в АПЛ – это нелегко. Он определяет хорошего тренера. Я думаю, что у «Манчестер Юнайтед» есть выдающийся тренер на годы вперед».
О составе
«Кевин де Брюйне и Джек Грилиш хорошо тренировались на последних двух занятиях, они более-менее в порядке.
Ортега сыграет в старте. В кубках [в моих командах] всегда было так, даже в «Барсе» и «Баварии», так что он сыграет», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
15 комментариев