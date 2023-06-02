Гвардиола перед финалом Кубка Англии: «МЮ» стал лучше с начала сезона. Тен Хаг – выдающийся тренер для них на годы вперед»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Джек Грилиш Штефан Ортега Эрик тен Хаг Футбол

Пеп Гвардиола высоко отозвался об Эрике тен Хаге перед финалом Кубка Англии.

О финале

«Приятно быть в финале Кубка Англии. Финал – особенное событие само по себе, но «Юнайтед» последних четырех, пяти, шести месяцев – это совсем другая команда. Они изменились с начала сезона, стали лучше».

О тен Хаге

«Я по себе знаю, что первый сезон в АПЛ – это нелегко. Он определяет хорошего тренера. Я думаю, что у «Манчестер Юнайтед» есть выдающийся тренер на годы вперед».

О составе

«Кевин де Брюйне и Джек Грилиш хорошо тренировались на последних двух занятиях, они более-менее в порядке.

Ортега сыграет в старте. В кубках [в моих командах] всегда было так, даже в «Барсе» и «Баварии», так что он сыграет», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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15 комментариев

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Максим Яблонский
Ответ botev
надо же, лысый шарлатан, а в кои-то веки правдиво сказал
лысый шарлатан лысого шарлатана видит издалека
+10
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Sobaka666
Ответ llolishe
Он сыграет-это Гвардиола про судью ситевика если что)
Ну ты как обычно🤡 в школе ценят твой юмор?
+6
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Dm Kznts
Катари негодует ))
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Алексей Фирстов
Пеп любит комплиментами одаривать!
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AJIewka Enjoy!
Пеп всегда "Оооо это супер тренер, его команда стала лучше" потом мс отгружает очередную трешку....
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Someone from Internet
Ответ Максим Яблонский
лысый шарлатан лысого шарлатана видит издалека
Сам Пеп в свой первый сезон в АПЛ тоже занимал 3-е место.
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red hikkikomori
В прошлый раз когда он сказал : " я думаю что Юнайтед возвращается" у МЮ пошел спад, когда похвалил Спалетти, Наполи вылетел из ЛЧ. Закрой глаза и уши, и не слушайте его сладкие речи
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Илья Ворошилов
Битва шарлатанов
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botev
Ответ Максим Яблонский
лысый шарлатан лысого шарлатана видит издалека
точно! поэтому и поддерживает, кстати
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