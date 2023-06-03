Малком: «Зениту» по силам взять еще 5 чемпионств подряд и разместить третью звезду на эмблеме»
Малком считает, что «Зенит» может стать чемпионом России еще 5 раз подряд.
– Сколько еще чемпионств подряд возьмет «Зенит»?
– Давайте так. Лично я убежден, что, продолжив играть так же, как «Зенит» играл в этом году, продолжив так ощутимо демонстрировать свое превосходство и с такой уверенностью выходить на каждый матч, я более чем уверен, что «Зениту» по силам взять еще пять чемпионств подряд и через пять лет разместить на своей эмблеме третью звезду, – сказал полузащитник петербуржского клуба.
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Московские все что могут это минусовать и ныть в комментариях 😁
Так по вашему мнению футболисты должны давать вью !?)))))
Я ничего не забыл ?
Особенно на фоне «овощных» московских команд и их руководства, которые ничего не делают для развития своих клубов: не работают с болельщиками, не работают на трансферном рынке, как это делает Зенит.
Удачные трансферы бразильцев за скромные деньги, урвали Ренана, за которым пол Европы охотится, играют с иностранными клубами и повышают узнаваемость бренда.
Нойте и не делайте ничего и дальше, нас это устраивает)
ПСЖ: 9 чемпионств за последние 10 лет
Ювентус: 9 чемпионств подряд (2012-2020)
Даже Сити в Англии - 5 чемпионств за последние 6 лет.
Но нигде такого не бывает, да. Только эти обнаглели.
Ну а про Еврокубки и щеку отдельная песнь, спасибo зa yлыбкy
А всего его псевдоболельщики так же быстро улетучатся, как улетучились в первой половине 90х
- Что полыхнуло ?
- Очередной склад, беспилотники ?
- Нет, это Малком хочет еще пять чемпионств