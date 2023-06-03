Малком: «Зениту» по силам взять еще 5 чемпионств подряд и разместить третью звезду на эмблеме»

Теги Зенит премьер-лига Россия Малком Футбол

Малком считает, что «Зенит» может стать чемпионом России еще 5 раз подряд.

– Сколько еще чемпионств подряд возьмет «Зенит»?

 – Давайте так. Лично я убежден, что, продолжив играть так же, как «Зенит» играл в этом году, продолжив так ощутимо демонстрировать свое превосходство и с такой уверенностью выходить на каждый матч, я более чем уверен, что «Зениту» по силам взять еще пять чемпионств подряд и через пять лет разместить на своей эмблеме третью звезду, – сказал полузащитник петербуржского клуба.

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46 комментариев

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Dimario
Ответ Кирилл.С-Пб
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Воистину!
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Зелёный гопник
Ответ SMART789
Да по силам и это надо сделать ФК Зенит самая нищая команда СССР и 90ых, где зарплату платили ботинками. Голод до титулов силен, кому как, а мне очень важен каждый титул как бы их не называли бумажными или картонными сейчас.
Сделаем 👌🏻
Московские все что могут это минусовать и ныть в комментариях 😁
+19
-13
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Vitto
Ответ SMART789
Да по силам и это надо сделать ФК Зенит самая нищая команда СССР и 90ых, где зарплату платили ботинками. Голод до титулов силен, кому как, а мне очень важен каждый титул как бы их не называли бумажными или картонными сейчас.
Вот оно что, дорвались и наесться теперь не могут.
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Амин Чич
Нет, он обязан был сказать: " товарищ журналист, какие чемпионства, когда есть такие клубы как, Спартак, Динамо, ЦСКА, вы о чем!?" ))))
Так по вашему мнению футболисты должны давать вью !?)))))
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Зелёный гопник
Ответ Новый тренер ФК Спартак
ну пока газпромовские манагеры рулят рфс все вам нарисуют
Газпром, Кукуян, Миллер, бразильцы Зенита, фарм клубы Сочи и Оренбург.
Я ничего не забыл ?
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Black Phoenix
С такой донной РПЛ Зенит и десять чемпионств подряд может взять, а то и больше. Не удивлюсь нисколько.
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Зайцев Руслан
Ответ samarskij-kuzmich
Да, что там 5. Пожизненный чемпион. И предлагаю законодательно закрепить 1 место за Зенитом.
Поддерживаю. А все московские клубы отцепить и пусть гоняют свой любимый чемпионат Москвы с химками и торпедами
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Зелёный гопник
Ответ Амин Чич
Ну вот))) Отошел в свое время Зенит от политики не брать "тёмненьких" и сразу пошли чемпионства )))
С беленькими в свое время брали чемпионство и еврокубки👌🏻
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Амин Чич
Ответ Burel
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То есть Ельцина был чисто спартаковский покровитель !?)))))
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Ilya Bobrin
наброс хорош, пойду за попкорном, перспективно)
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Александр Жердин
Ответ Burel
нет, тогда не было покровителей на уровне президента, а Спартак жил по средстам за счёт гения Романцева, продажи игроков и выступлений в ЛЧ. И из него уезжали перед чф ЛЧ (!) в английский пердив, где платили в 5 раз больше
Вы всю жизнь жили за счёт Профсоюзов. Мне не надо рассказать сказки. Или тебе напомнить, как вы забирали С.Швецова? Или Д.Радченко? Гений, блин Романцева. Ну ну. Хочешь в сборную? Переходи в Спартак. Не перейдёшь - забудь про сборную.
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Dimario
Ответ Pelerin
Если расширить принцип "один город - одна команда" с города на всю страну, то ещё и не такие высоты возьмут! )
Возьмут, обязательно.
Особенно на фоне «овощных» московских команд и их руководства, которые ничего не делают для развития своих клубов: не работают с болельщиками, не работают на трансферном рынке, как это делает Зенит.
Удачные трансферы бразильцев за скромные деньги, урвали Ренана, за которым пол Европы охотится, играют с иностранными клубами и повышают узнаваемость бренда.
Нойте и не делайте ничего и дальше, нас это устраивает)
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ruslan_khaibulov
Ответ Black Phoenix
С такой донной РПЛ Зенит и десять чемпионств подряд может взять, а то и больше. Не удивлюсь нисколько.
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Burel
Ответ Амин Чич
Нет, он обязан был сказать: " товарищ журналист, какие чемпионства, когда есть такие клубы как, Спартак, Динамо, ЦСКА, вы о чем!?" )))) Так по вашему мнению футболисты должны давать вью !?)))))
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KOTOV71
Ответ Black Phoenix
С такой донной РПЛ Зенит и десять чемпионств подряд может взять, а то и больше. Не удивлюсь нисколько.
А в чём " донная"? Вот сегодня,что ни матч то интрига.ну и если не нравится смотреть, зачем об этом заявлять? Просто переключить канал на ТВ.
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shapor
Ответ ivannumber1
Комментарий удален модератором
Бавария: 11 чемпионств подряд
ПСЖ: 9 чемпионств за последние 10 лет
Ювентус: 9 чемпионств подряд (2012-2020)
Даже Сити в Англии - 5 чемпионств за последние 6 лет.

Но нигде такого не бывает, да. Только эти обнаглели.

Ну а про Еврокубки и щеку отдельная песнь, спасибo зa yлыбкy
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Roman Araslanov
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Burel
Ответ shapor
Бавария: 11 чемпионств подряд ПСЖ: 9 чемпионств за последние 10 лет Ювентус: 9 чемпионств подряд (2012-2020) Даже Сити в Англии - 5 чемпионств за последние 6 лет. Но нигде такого не бывает, да. Только эти обнаглели. Ну а про Еврокубки и щеку отдельная песнь, спасибo зa yлыбкy
эти клубы не живут за счёт налогоплательщиков
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Амин Чич
Ответ ВЕЧНЫЙ
Но я конечно в этом участвовать уже не буду )
ты, что в ближайшие пять лет помереть вздумал ?
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Burel
Ответ Александр Жердин
Ну вы то уверены, что все деньги должны уходить вам. Да?
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Александр Жердин
Ай Бурëнка, ай молодца. Быстренько ограничил возможность прямого ответа. Ну чтобы его не ткнули в его же "лепëшки".
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Burel
Продолжительность гемониии придворного проекта зависит только продолжительности нынешней власти, и больше ни от чего.
А всего его псевдоболельщики так же быстро улетучатся, как улетучились в первой половине 90х
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Сергей Жарковский
Правильно, сделаем, всем врагам на зло!👏👏👏
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Кирилл.С-Пб
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BaltikaSPb
- А что это за зарево над Москвой ?
- Что полыхнуло ?
- Очередной склад, беспилотники ?
- Нет, это Малком хочет еще пять чемпионств
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