Малком: «Зениту» по силам взять еще 5 чемпионств подряд и разместить третью звезду на эмблеме»

Малком считает, что «Зенит» может стать чемпионом России еще 5 раз подряд.

– Сколько еще чемпионств подряд возьмет « »?

– Давайте так. Лично я убежден, что, продолжив играть так же, как «Зенит» играл в этом году, продолжив так ощутимо демонстрировать свое превосходство и с такой уверенностью выходить на каждый матч, я более чем уверен, что «Зениту» по силам взять еще пять чемпионств подряд и через пять лет разместить на своей эмблеме третью звезду, – сказал полузащитник петербуржского клуба.

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