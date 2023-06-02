Дмитрий Булыкин: «Вообще непонятно, зачем «Зенит» платит легионерам такие большие зарплаты»

Теги Зенит лимит на легионеров Малком Клаудиньо Вендел Футбол

Дмитрий Булыкин не понимает, почему у легионеров «Зенита» большие зарплаты.

– Если Вендел, Клаудиньо, Малком еще поиграют годик-другой в РПЛ, они растеряют мастерство? Может, им уехать в сильный чемпионат, пока не поздно?

– Никто такие деньги им платить не будет в других чемпионатах, скорее всего. И, может, в других чемпионатах они не будут играть так хорошо. На уровне РПЛ у них все здорово получается. А в чемпионате Италии, Англии все было бы по-другому.

Тем, кто хочет поднять свою карьеру на международный уровень, конечно, надо уезжать. Но многие этого боятся. В России платят больше денег, чем там. А в Европе надо будет доказывать, адаптироваться, не все захотят.

Получается, игроку некуда деваться, перейти куда-то сложно. Зачем «Зенит» платит легионерам такие большие зарплаты, вообще непонятно, – сказал экс-игрок сборной России.

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25 комментариев

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IceBear27
Так и ты не за спасибо играл)
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Spitamen Gonzales
Тебе же платили, когда ты бревно-игру показывал. В Зените бразилы так-то на хорошем уровне играют, да и не только бразилы
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kokakoka
Зачем Булыкин баллотировался в депутаты?
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Константин Федяев
Чтобы в РПЛ играли хоть какие-то нормальные игроки
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bel01
Чтобы раз за разом выигрывать чемпионат России.
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блокад блокадыч
Ответ Spitamen Gonzales
Тебе же платили, когда ты бревно-игру показывал. В Зените бразилы так-то на хорошем уровне играют, да и не только бразилы
Малком и Клауд очень хороши
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Jacek Suomilinen
Варежки сними!©
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Голубой лев
Не понятно зачем Спартак платит, а Зенит очень даже понятно. Бгг:)
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Кирилл.С-Пб
Ещё один слюнявый неудачник. Если тебе, деревянному, не платили это твои проблемы.
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Rundatgame
Опять про зарплаты. Откуда все знают зарплаты легов в Зените? Да еще и утверждают, что "таких" денег им больше нигде платить не будут. Или я что-то пропустил и это открытая информация?
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Виталик Украинский
Вот Антоха, "поиграл" в Европе и вернулся в РПЛ "понижать свой уровень". Но альтернативно одарённые удивляются только игроками Зенита.
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Гамарджоба Генацвале
Только легионерам? А нашим типа справедливо платят?
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azax
Что бы тебе завидно было.
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Назар Игорь
Сам себе и ответил - хорошо играют поэтому и хорошие деньги получают. Только при чём тут Зенит, это в любой команде, начиная от ФНЛ и кончая АПЛ.
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10Dance
Ответ kokakoka
Зачем Булыкин баллотировался в депутаты?
чтобы о РОсии думать :)
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Фантом
Ответ Rundatgame
Опять про зарплаты. Откуда все знают зарплаты легов в Зените? Да еще и утверждают, что "таких" денег им больше нигде платить не будут. Или я что-то пропустил и это открытая информация?
Открытая в общем-то. Другое дело, что ничего потрясающего воображение там нет: те же Вендел и Клаудиньо получают примерно 1.8 миллиона в год на брата, по меркам РПЛ это довольно высокие зарплаты, но отнюдь не рекордные. Например, Зобнин в "Спартаке" получает существенно больше.
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Karel
Ответ Назар Игорь
Сам себе и ответил - хорошо играют поэтому и хорошие деньги получают. Только при чём тут Зенит, это в любой команде, начиная от ФНЛ и кончая АПЛ.
В Голландии не так.

Есть такое дело, напрашивается вопрос на который нет ни у кого ответа -

почему в РПЛ, в небогатой и проблемной России, футболистам платят в разы (!) - в разы - больше, чем в Голландии, признанной мировой футбольной стране с очень и очень сильной экономикой.

Ни у кого на это нет вменяемого ответа. Хоть в Думе вопрос ставь для поиска ответа.
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