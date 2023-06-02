Дмитрий Булыкин: «Вообще непонятно, зачем «Зенит» платит легионерам такие большие зарплаты»

Дмитрий Булыкин не понимает, почему у легионеров «Зенита» большие зарплаты.

– Если Вендел, Клаудиньо, Малком еще поиграют годик-другой в РПЛ, они растеряют мастерство? Может, им уехать в сильный чемпионат, пока не поздно?

– Никто такие деньги им платить не будет в других чемпионатах, скорее всего. И, может, в других чемпионатах они не будут играть так хорошо. На уровне РПЛ у них все здорово получается. А в чемпионате Италии, Англии все было бы по-другому.

Тем, кто хочет поднять свою карьеру на международный уровень, конечно, надо уезжать. Но многие этого боятся. В России платят больше денег, чем там. А в Европе надо будет доказывать, адаптироваться, не все захотят.

Получается, игроку некуда деваться, перейти куда-то сложно. Зачем «Зенит» платит легионерам такие большие зарплаты, вообще непонятно, – сказал экс-игрок сборной России.

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