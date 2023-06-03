Холанд, Мбаппе, Винисиус, де Брюйне, тер Стеген – в символической сборной сезона в Европе от Goal

Издание Goal составило символическую сборную сезона в Европе.

В команду вошли футболисты из топ-5 лиг. Состав символической сборной выглядит так:

Вратарь: тер Стеген («Барселона»);

Защитники: (« »), Рональд Араухо (« »), Ким Мин Чжэ (« »), Натан Аке («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Родри, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Боруссия»);

Нападающие: Винисиус Жуниор («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

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