Холанд, Мбаппе, Винисиус, де Брюйне, тер Стеген – в символической сборной сезона в Европе от Goal

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Издание Goal составило символическую сборную сезона в Европе.

В команду вошли футболисты из топ-5 лиг. Состав символической сборной выглядит так:

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

Защитники: Киран ТриппьерНьюкасл»), Рональд Араухо («Барселона»), Ким Мин Чжэ («Наполи»), Натан Аке («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Родри, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Боруссия»);

Нападающие: Винисиус Жуниор («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

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65 комментариев

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Frakiec 77
Ответ Екн Лор
Странная сборная. Где лучший предголевой плеймейкер мира по версии фанатов Лиги 1?
Отстал бы ты от Месси. Под каждой новостью твои изрыгания. Месси всем и все доказал, в том числе и твою верблюду
+37
-8
+29
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Бронислав Каминский
Тер Штеген красавчик!
+31
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Виктор Кашшаи
Ответ BananaMantana
Араухо конечно хорош, но не рано ли его начали так раскручивать? 0 Барсы сторожил ТШ 🤷‍♂️. Родри.. Вместо него можно Каземиро. Благодаря Бразильцу МЮ на 3 месте. Думаю мало кто с этим поспорит.
Я понимаю, что у вас, глориков Реала, бомбит, что игроков Барсы больше чем игроков мчк, но всё же
+27
-8
+19
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D3SP7C1TO
Тер Штеген, Араухо 😎😎
+13
-1
+12
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wmfrxwf5rq
Ответ Temp LC
а где же аргентинский лепрекон ?
Выигрывает Лигу 1 и становится Чемпионом Мира
+17
-5
+12
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Станислав Л
Ответ Temp LC
а где же аргентинский лепрекон ?
первый в номинации на ЗМ. Восьмой
+16
-6
+10
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Андрей Балабаев
Хоть на евро Тер Штегена основным сделают? Нойер уже давно не торт. Или Бавария опять его протащит
+10
-1
+9
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<~Inter~>
Беллингем с Мбаппе чисто для хайпа. их европейский сезон ничем не лучше Эдегора и Осимхена
+11
-3
+8
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Mr. Galacticos
все логично!
+11
-4
+7
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Shoxruh Abdunazarov
Ответ Екн Лор
Странная сборная. Где лучший предголевой плеймейкер мира по версии фанатов Лиги 1?
А где лучший бомбардир Аль лиги и лучший пенальтист СА Роналду
+6
-2
+4
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Bazilic
Барелу вместо Белингема
Месси или Кейна вместо Мбаппе
+3
0
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Overkiller
Ответ Эксперт Спортс
А где Мудрик?) Ну а если честно почему нет ни одного игрока Интера?
Потому что это 11 лучших, а не 10 лучших + "кто-нибудь из Интера".
+3
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G.O.D.
Ну Месси с 16+16 точно не заслуживает попасть и одной из самой высокой оценки в топ-5 лигах, конечно же!
+11
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Эксперт Спортс
Ответ белошип
Вместо немецкой дыры должен быть Куртуа Я так понимаю теперь после Вандейка будут пиарить уругвайского привоза хрусталя?)
Удаляй плюсиков не наберет. Этот привозила съел твоего лучшего вингера так что он перешёл в центр, чтобы не встретиться с ним.
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psycho
без Кокоры такое себе
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Евгений Головин
Как сюда Мбаппе попал? По мнению некоторых Лига 1 не-топ-чемп, Мбаппе не лучший бомбардир в Европе, Взял только чемпионат, Быстро вылетел из ЛЧ.
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Молодой Френки
Выделю Араухо и Тер штегена. Еще Холланда и Де Брюйне. Остальные спорно.
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Виктор Кашшаи
Ответ wmfrxwf5rq
Привоз хрусталь это один парень из Бразилии, выступающий в Реале. А что касается немецкой дыры, то тебе стоило бы чаще смотреть матчи Барсы не только в Ла Лиге
Не пытайся что-то доказывать белошипу, он же отбитый первоклассник)
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wmfrxwf5rq
Ответ белошип
Вместо немецкой дыры должен быть Куртуа Я так понимаю теперь после Вандейка будут пиарить уругвайского привоза хрусталя?)
Привоз хрусталь это один парень из Бразилии, выступающий в Реале. А что касается немецкой дыры, то тебе стоило бы чаще смотреть матчи Барсы не только в Ла Лиге
+3
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breeze1989
Ответ wmfrxwf5rq
А кто вместо него должен быть?
Ну есть паренек с 20+21 по сезону. У которого как минимум номинальная позиция правого форварда, в отличие от остальных. А как в этой сборной будут делить бровку два левых форварда - вопрос.
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Назар Игорь
Вместо Винисиуса хотел бы видеть Осимхена или Леао. Винисиуса включили только по причине скандальной известности.
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Эрик Оганезов
У Триппьера второе дыхание открылось
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Док163
По вратарским скиллам, кажется, что все же Куртуа сильнее……Хотя он очень не нравится:) но его уровень не признать очень сложно!
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Alexander Nikitin
Нет ни одного игрока Интера, который минуточку вышел в финал Лиги чемпионов, размотал в Лиге ту самую Барселону от которой два игрока в сборной. Итальянские клубы вышли в финалы всех еврокубков, но удостоились одного игрока своего чемпионата в символической сборной. Арсенал лидировал 200 с лишним дней стоит выше Ньюкасла и не заслужил ни одного игрока в сборной. ПСЖ проиграл кроме Лиги чемпионов ещё и Кубок Франции, что для такого клуба и Лиги провал, а ни одного игрока из открытия сезона Ланса нет. Билингхем не выиграл чемпионат, а Хвича выиграл и он заслужил место в полузащите. Так что сборная на троечку.
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Виктор Кашшаи
А Марк Андре Тер Штеген супер хорош в этом сезоне!
P.S Белошип, специально для тебя, посмотри на стату сухих матчей Марка и бельгийского бревна по имени Куртуа)
И если ты мужик, то напиши для всех её)
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