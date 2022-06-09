«Барселона» и «Ювентус» интересуются Гюндоганом

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Илкай Гюндоган интересен двум европейским топ-клубам.

31-летний хавбек может покинуть «Манчестер Сити» из-за недовольства тем, что в концовке прошлого сезона не всегда попадал в стартовый состав.

На полузащитника сборной Германии претендуют «Барселона» и «Ювентус». Оба клуба следят за его ситуацией в «Сити», сообщает Tuttosport со ссылкой на Bild.

Гюндоган хочет найти команду, в которой будет иметь регулярную игровую практику перед ЧМ-2022.

С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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