«Барселона» и «Ювентус» интересуются Гюндоганом

Илкай Гюндоган интересен двум европейским топ-клубам.
31-летний хавбек может покинуть «Манчестер Сити» из-за недовольства тем, что в концовке прошлого сезона не всегда попадал в стартовый состав.
На полузащитника сборной Германии претендуют «Барселона» и «Ювентус». Оба клуба следят за его ситуацией в «Сити», сообщает Tuttosport со ссылкой на Bild.
Гюндоган хочет найти команду, в которой будет иметь регулярную игровую практику перед ЧМ-2022.
С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.