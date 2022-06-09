«Барселона» и «Ювентус» интересуются Гюндоганом

интересен двум европейским топ-клубам.

31-летний хавбек может покинуть из-за недовольства тем, что в концовке прошлого сезона не всегда попадал в стартовый состав.

На полузащитника сборной Германии претендуют и . Оба клуба следят за его ситуацией в «Сити», сообщает Tuttosport со ссылкой на Bild.

Гюндоган хочет найти команду, в которой будет иметь регулярную игровую практику перед .

С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.