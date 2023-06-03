Анчелотти уверен, что Бензема останется в «Реале»: «Он готов сыграть завтра, у него контракт на год. У нас нет сомнений»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти уверен, что Карим Бензема останется в «Реале».

Нападающим мадридского клуба интересуется «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Несмотря на это, ожидается, что француз проведет в «Реале» еще один год. 

– Бензема сказал: «реальность – не интернет». Вы согласны?

– Он прав. Я не очень хорошо разбираюсь в технологиях, но реальность иная.

– «Легенды мадридского «Реала» должны заканчивать карьеру в «Реале», – сказали вы в феврале. Итак, должен ли Бензема закончить карьеру в «Реале»?

– Да, это то, чего я придерживаюсь. И я думаю, что такое же мнение у болельщиков и у клуба. Но у игроков могут быть другие намерения, например, более продолжительная карьера, больше игр... Но я настаиваю: я, болельщики и клуб думаем именно так.

– Бензема останется?

– Он готов сыграть завтра, и у него есть годичный контракт. У нас нет никаких сомнений, – сказал главный тренер «Реала».

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14 комментариев

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Алексей Тарасюк
Ответ Tiestorzn17
А не проще Бенземе выйти и сказать «остаюсь/ухожу», нахрена этот кипишь на ровном месте?! Тем более тренеру то надо понимать готовить этого игрока к следующему сезону или друго будет кто то.
денег больше предложат за качели
+1
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kaka10
Мне тут фанаты Реала доказывали, что у Карима контракт до 30 июня.
Анчелотти видимо чего-то не знает значит
+3
-3
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Tiestorzn17
А не проще Бенземе выйти и сказать «остаюсь/ухожу», нахрена этот кипишь на ровном месте?!
Тем более тренеру то надо понимать готовить этого игрока к следующему сезону или друго будет кто то.
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Dikki Shelton
Пусть Карим сам решает что для него лучше. Это не проблема для Реала.
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Собиратель хаоса
Есть ощущение, что если бы было реальное предложение от тех же шейхов, то Карим бы ушел. Но видимо хорошего предложения нет. Поэтому такие туманные комментарии про будущее. Пока еще ждут.
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Barca_mania
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Ответ kaka10
Мне тут фанаты Реала доказывали, что у Карима контракт до 30 июня. Анчелотти видимо чего-то не знает значит
Деменция
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JuVero
Ответ kaka10
Мне тут фанаты Реала доказывали, что у Карима контракт до 30 июня. Анчелотти видимо чего-то не знает значит
автоматическое продление на год из-за ЗМ.
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Амин Чич
Ответ Tiestorzn17
А не проще Бенземе выйти и сказать «остаюсь/ухожу», нахрена этот кипишь на ровном месте?! Тем более тренеру то надо понимать готовить этого игрока к следующему сезону или друго будет кто то.
Так может он давно так сделал!
Это мы тут за него решили, все разложили, определили.
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Tiestorzn17
Ответ Амин Чич
Так может он давно так сделал! Это мы тут за него решили, все разложили, определили.
Если тренер гадает, то может и не сделал.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Dikki Shelton
Пусть Карим сам решает что для него лучше. Это не проблема для Реала.
не проблема говоришь? ну ну
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