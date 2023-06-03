Анчелотти уверен, что Бензема останется в «Реале»: «Он готов сыграть завтра, у него контракт на год. У нас нет сомнений»

Карло Анчелотти уверен, что Карим Бензема останется в «Реале».

Нападающим мадридского клуба интересуется «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Несмотря на это, ожидается, что француз проведет в «Реале» еще один год.

– Бензема сказал: «реальность – не интернет». Вы согласны?

– Он прав. Я не очень хорошо разбираюсь в технологиях, но реальность иная.

– «Легенды мадридского «Реала» должны заканчивать карьеру в « », – сказали вы в феврале. Итак, должен ли закончить карьеру в «Реале»?

– Да, это то, чего я придерживаюсь. И я думаю, что такое же мнение у болельщиков и у клуба. Но у игроков могут быть другие намерения, например, более продолжительная карьера, больше игр... Но я настаиваю: я, болельщики и клуб думаем именно так.

– Бензема останется?

– Он готов сыграть завтра, и у него есть годичный контракт. У нас нет никаких сомнений, – сказал главный тренер «Реала».

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