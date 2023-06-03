Кейн – приоритетная цель «Реала» на позицию «девятки». «Тоттенхэм» хочет около 100 млн евро за форварда

«Реал» намерен подписать Харри Кейна.

Английский нападающий стал приоритетным кандидатом мадридского клуба для усиления атаки, пишет Marca. В « » убеждены в необходимости поиска альтернативы . Хотя в 2024 к команде присоединится , а также не исключается возможность трансфера , в клубе считают, что позиция «девятки» в следующем сезоне будет недостаточно укомплектована, если в составе будут только Карим Бензема и Хоселу.

был определен как главная цель на эту позицию во время встречи Карло Анчелотти, Флорентино Переса и директора «Реала» Хосе Анхеля Санчеса. Также обсуждался вариант с Каем Хавертцом – но немецкого игрока предпочитают видеть в другой роли. Кроме того, новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает Кая незаменимым игроком, и потому его уход из Лондона практически невозможен.

Считается, что осуществить трансфер Кейна будет сложно, поскольку «Тоттенхэм» потребует около 100 миллионов евро. Клуб еще не получал предложений. Сам форвард не исключает вариант с уходом из АПЛ.

В сезоне-2022/23 30-летний футболист провел 38 матчей в рамках чемпионата Англии, отличившись 30 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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