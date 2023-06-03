Кейн – приоритетная цель «Реала» на позицию «девятки». «Тоттенхэм» хочет около 100 млн евро за форварда

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Челси Реал Мадрид Ла Лига Тоттенхэм Флорентино Перес Хоселу Харри Кейн Килиан Мбаппе Кай Хавертц Эндрик Футбол

«Реал» намерен подписать Харри Кейна.

Английский нападающий стал приоритетным кандидатом мадридского клуба для усиления атаки, пишет Marca. В «Реале» убеждены в необходимости поиска альтернативы Кариму Бензема. Хотя в 2024 к команде присоединится Эндрик, а также не исключается возможность трансфера Килиана Мбаппе, в клубе считают, что позиция «девятки» в следующем сезоне будет недостаточно укомплектована, если в составе будут только Карим Бензема и Хоселу. 

Кейн был определен как главная цель на эту позицию во время встречи Карло Анчелотти, Флорентино Переса и директора «Реала» Хосе Анхеля Санчеса. Также обсуждался вариант с Каем Хавертцом – но немецкого игрока предпочитают видеть в другой роли. Кроме того, новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает Кая незаменимым игроком, и потому его уход из Лондона практически невозможен. 

Считается, что осуществить трансфер Кейна будет сложно, поскольку «Тоттенхэм» потребует около 100 миллионов евро. Клуб еще не получал предложений. Сам форвард не исключает вариант с уходом из АПЛ. 

В сезоне-2022/23 30-летний футболист провел 38 матчей в рамках чемпионата Англии, отличившись 30 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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31 комментарий

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Александр Колосов
Ответ Артём Толоконников
Дорого
Дорого для Реала. Уверен, что МЮ или Челси даже не задумываясь эти деньги выложат, если Леви реально запросит 100млн за Кейна.
+8
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Volodia_Lokomotiv
Давай, Кейн! Приходи за трофеями!
+6
-2
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Артём Толоконников
Дорого
+5
-2
+3
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Геннадий Чеботарев
даже если нет новостей,зачем давать заведомую сплетню? это только школоте в радость. и так подавляющее большенство тут школоглоров .
+3
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+3
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I am Arsenal
30 лет, год по контракту. Это мир уже не будет прежним
+2
0
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Алексей Тарасюк
Лучше Мартнез или Осихмен. На 5 сезонов оба моложе
+1
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Рашпель793
100 лямов за тридцатилетнего британца, который больше, кроме как АПЛ нигде не играл, это что-то очень рисково.
Кейн топ, но заиграет ли в Испании, нарушив традицию из британцев, которые там примерно всегда проваливаются? Есть сомнения.
+1
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Сергей Добрынин
Ответ Demyan Grachev
Новое бэйло на подходе...СКРИНЬТЕ!
Заскринил
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Сергей Добрынин
Ответ Вадим Сидоров
Ну года на 3 его должно хватить. Лёвку Барса в 34 взяла
Сравнил , zh*пу с пальцем 😏
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#SharkTeam
Ответ I am Arsenal
30 лет, год по контракту. Это мир уже не будет прежним
Азара же купили, или тогда мир не изменился
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Demyan Grachev
Ответ Сергей Добрынин
Заскринил
сэнк ю...ну,хоть ты))
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iegord
Ответ Александр Колосов
Дорого для Реала. Уверен, что МЮ или Челси даже не задумываясь эти деньги выложат, если Леви реально запросит 100млн за Кейна.
Скорее всего, это цена для Реала. Была вроде новость, что Леви не хочет отпускать Кейна в другой клуб АПЛ
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rigobersong
Пока все угорали над Барселоной она усиляла состав и покупала топовых игроков, в то время пока все хвалили Переса и говорили, что в реале будут топовые игроки:) Вместо этого реал просто гоняет воздух, у них нет денег на покупку игроков, скупают молодняк за оверпрайс, с Тчуамени так вообще их просто надули:) Вот и опять все лето будут Мбаппе, Холанды, Кейны, а по факту Азар на лавке м Хоселу в нападении, ну еще Диаса вернули, что в очередной раз подтверждает то, что реал не будет активничать на рынке, так хомячкам разве что уши погреть:)) Я Переса давно раскусил:))🤣🤣🤣
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MUthebest
За какие-нибудь 80+20 хорошая покупка будет.
Парень топ, жаль в АПЛ не продают
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Сергей Жарковский
Английский стиль игры Кейна вряд ли подходит Реалу, а подстроиться под команду с его минталитетом будет трудно.
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Чёрный тюльпан
А на кой Кейну сидеть сезон под Бензема, когда конкретно в данную минуту он его сильнее? Карим на лавке тоже вряд ли захочет зависать под "ураганом". К тому же Харри вроде как на величие в Англии хочет претендовать, т.е. он хотел бы побить рекорд Ширера. Если в Мадрид поедет, то ему этого уже не видать, но зато чашки может зацепить. Тут уже вопрос в его приоритетах: либо всё таки внутриостровное величие, либо перестать быть бестрофейником. Вряд ли с нынешним Челси он на что-то будет претендовать в плане трофеев. А с МЮ опять таки не поборешься за АПЛ и ЛЧ, хотя может ему и КАЛ да КА достаточно будет. Да и Реалу проще годик подождать, взяв свободным агентом, а пока Бензин побегает. Бонус за статус свободного агента гораздо меньше будет (20-30 млн. условно), чем платить сейчас 100-ку. Если его года на 3-4 подпишут, то с зарплатой как раз выйдет только его трансферная стоимость в это ТО.
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Эдуард Козлов
Кейн не потянет,посредственный игрок,Бейл куда круче,и то не нашел себя
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Зизуха
Ну и как он с Бензема будет делить эту "девятку’ на поле?
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Demyan Grachev
Новое бэйло на подходе...СКРИНЬТЕ!
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werley
Сомневаюсь. Рекорд Ширера он в Реале не побьет
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porosenochek
Можно до зимы протянуть с Каримом и молодыми, а в январе взять лямов за 30-40...
Хотя есть ощущение, что у Кейна не пойдёт в Мадриде...
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Быстров_Иуда
У Кейна нет характера и менталитет лузера, еще он уже практически дед и бонусом англичанин. Ему нечего делать в Реале, будет бейло/Азар на окладе
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Вадим Сидоров
Ну года на 3 его должно хватить. Лёвку Барса в 34 взяла
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Сергей Добрынин
Ответ Demyan Grachev
сэнк ю...ну,хоть ты))
На всякий случай, на будущее
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churkestan_referee
Они не могут
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