Баллак о Беллингеме: «Лучше остаться в «Боруссии» еще на год. В «Реале» начнут критиковать после 3-4 неудачных игр, а в Дортмунде он всеобщий любимец»

Михаэль Баллак считает, что Джуду Беллингему не стоит покидать «Боруссию» этим летом.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Беллингем близок к переходу в мадридский «Реал» за сумму более 100 миллионов евро.

«Уход Беллингема стал бы большой потерей для Бундеслиги, поскольку он один из лучших игроков чемпионата. Он все еще очень молод, и для него, безусловно, было бы лучше остаться еще на один год в Дортмунде, чтобы продолжить расти. Его личность еще не сформировалась.

В «Боруссии» Беллингем – всеобщий любимец и твердый игрок основы. Его будут защищать, даже если он проведет три-четыре плохих матча подряд. В таком клубе, как « », такого не будет, его начнут критиковать», – сказал бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии в интервью Bild.

Беллингем признан лучшим игроком сезона Бундеслиги. У 19-летнего хавбека «Боруссии» 12 (8+4) очков в 31 матче

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