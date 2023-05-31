Баллак о Беллингеме: «Лучше остаться в «Боруссии» еще на год. В «Реале» начнут критиковать после 3-4 неудачных игр, а в Дортмунде он всеобщий любимец»

Теги Боруссия Дортмунд Михаэль Баллак бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Михаэль Баллак считает, что Джуду Беллингему не стоит покидать «Боруссию» этим летом.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Беллингем близок к переходу в мадридский «Реал» за сумму более 100 миллионов евро.

«Уход Беллингема стал бы большой потерей для Бундеслиги, поскольку он один из лучших игроков чемпионата. Он все еще очень молод, и для него, безусловно, было бы лучше остаться еще на один год в Дортмунде, чтобы продолжить расти. Его личность еще не сформировалась.

В «Боруссии» Беллингем – всеобщий любимец и твердый игрок основы. Его будут защищать, даже если он проведет три-четыре плохих матча подряд. В таком клубе, как «Реал Мадрид», такого не будет, его начнут критиковать», – сказал бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии в интервью Bild.

Беллингем признан лучшим игроком сезона Бундеслиги. У 19-летнего хавбека «Боруссии» 12 (8+4) очков в 31 матче

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14 комментариев

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& Co1366
Беллингему надо развиваться, Дортмунд - это не предел мечтаний!
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Xxx zzz
Критикуют всегда,абсолютно всегда ))) Даже если он покажет 10 хороших игр,а потом 2 плохих,но это вообще не повод оставаться в БД
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Great ManUtd
МЮ в своё время не захотел забирать его из Бирмингема...
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Подкат Пенальтьевич
Ну да, остаться в Боруссии, а потом перейти в Мюнхен за бесплатно по классике. Что ещё игрок Баварии может посоветовать.
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Артём Сергеев
Роис потдвердит . Менеджеры Дортмунда не одобряют наверное подобных заявлении
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f0rmoceft
Если выбирать тепличные условия без развития, тогда да. В Реале он будет на вершине
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Kushakov
По этому некаждому икрат за Реал
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Кино Музыка
Пока зовут надо идти. Нет критики нет роста.
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pasmike
В Реале резкая перестройка намечается, так что Баллак может нести что угодно, но ...
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RealOneLove
Трансфер без согласия футболиста не согласуется.
Джуд гений и очень талантлив, не пропадет.
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Harut Hovsepyan
В Реале свистят всем, кто расслабляется на пару матчей хотя бы. Криш, Икер, другие: все получали порцию недовольства, но это каждый раз шло на пользу игроку! Чего стоит только покер Роналду Сельте! Высокие стандарты у трибун на Бернабэу, что поделаешь?)
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Fazy10
с таким подходом можно тогда всю жизнь во дворе играть и быть лучшим и никто не будет критиковать, Баллак херню сморозил
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Killer_na_belom_barse$
Наверное поэтому Реал и самая лучшая команда в мире, так как там ты обязан всегда показывать свой максимум и никогда не расслабляться. 14 ЛЧ тому подтверждение.
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