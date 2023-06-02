«Реал» интересуется Хавертцем. Перес и Анчелотти обсуждали кандидатуру игрока «Челси» на встрече

«Реал Мадрид» может подписать Кая Хавертца из «Челси».

По информации Marca, испанский клуб снова интересуется немецким игроком атаки. Его кандидатура обсуждалась на вчерашней встрече президента «Реала» и тренера .

23-летний футболист нравится руководству « » тем, что он может сыграть на разных позициях в атаке.

В 2020 году «Реал» уже пытался подписать Кая и добился от него согласия на переход, но из-за финансовых последствий пандемии коронавируса клуб отказался от трансфера.

В 35 матчах нынешнего сезона АПЛ Хавертц забил 7 голов. Его статистика – здесь.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы