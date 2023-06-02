«Реал» интересуется Хавертцем. Перес и Анчелотти обсуждали кандидатуру игрока «Челси» на встрече

Теги Карло Анчелотти Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Кай Хавертц Футбол

«Реал Мадрид» может подписать Кая Хавертца из «Челси».

По информации Marca, испанский клуб снова интересуется немецким игроком атаки. Его кандидатура обсуждалась на вчерашней встрече президента «Реала» Флорентино Переса и тренера Карло Анчелотти.

23-летний футболист нравится руководству «Мадрида» тем, что он может сыграть на разных позициях в атаке.

В 2020 году «Реал» уже пытался подписать Кая и добился от него согласия на переход, но из-за финансовых последствий пандемии коронавируса клуб отказался от трансфера.

В 35 матчах нынешнего сезона АПЛ Хавертц забил 7 голов. Его статистика – здесь.

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51 комментарий

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шампион
В Англии Хаверц провалился. Больно смотреть, как потенциально крутой игрок ничем не выделяется на фоне Саутгемптонов.
Но в Реале он может быть очень полезен. Винисиусу и Родриго нужен помощник в центре, который может и подыграть, и забить. И даже если потом возьмут Мбаппе, Хаверц просто опустится ниже под нападающим.
В испанской лиге он вполне может перезапуститься.
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DolJun
Ответ шампион
В Англии Хаверц провалился. Больно смотреть, как потенциально крутой игрок ничем не выделяется на фоне Саутгемптонов. Но в Реале он может быть очень полезен. Винисиусу и Родриго нужен помощник в центре, который может и подыграть, и забить. И даже если потом возьмут Мбаппе, Хаверц просто опустится ниже под нападающим. В испанской лиге он вполне может перезапуститься.
хаверц провалился только у физруков типа поттера и лэмпарда. тухель ставил его напом не от хорошей жизни, а эти просто подумали что томас поделился с ними каким-то сакральным знанием. поставь хаверца под напа, даже того же нкунку, и он будет разрывать. если боули отпустит его дешевле чем брали - вот это будет главная потеря клуба.
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Yerbo
Ответ Михаил Родченков
это его партнёры моменты транжирят, а не он. У хавертца видение хорошее, столько опасных передач делает, а всякие стерлинги и феликсы в полупустые не забивают
явно матчи Челси не смотрите )) если реал заплатит нормально Челси спокойно его отпустит , другое дело он может и раскрыться в другой команде
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TheItalian204
Хавертц хорош, тем более в Челси сейчас дундуки в руководстве, могут и завернуть.
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Михаил Родченков
Ответ Акира_1
Хорош в чем? В упущенных моментах? Ему даже позицию на поле придумать не смогли. Вынуждены пихать нападающим, где он транжирит шансы. Под нападающим он тоже не может, на фланге не хватает скорости. Иногда вообще не ясно, что делает Хаверц на поле и зачем он там?
это его партнёры моменты транжирят, а не он. У хавертца видение хорошее, столько опасных передач делает, а всякие стерлинги и феликсы в полупустые не забивают
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Одилжон Зиявиддинов
Ответ Михаил Родченков
это его партнёры моменты транжирят, а не он. У хавертца видение хорошее, столько опасных передач делает, а всякие стерлинги и феликсы в полупустые не забивают
Хавертц занимает первое место в АПЛ по упущенным моментам. Реализация у Кая ужасная
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Жирный Лукаку
Ответ шампион
В Англии Хаверц провалился. Больно смотреть, как потенциально крутой игрок ничем не выделяется на фоне Саутгемптонов. Но в Реале он может быть очень полезен. Винисиусу и Родриго нужен помощник в центре, который может и подыграть, и забить. И даже если потом возьмут Мбаппе, Хаверц просто опустится ниже под нападающим. В испанской лиге он вполне может перезапуститься.
Отдать – да, забить – нет. Слишком тонкий игрок и мягкий на мячей. Он раскроется, если ему дадут роль в подыгрыше, а не в той, в которой его использовали
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Хороший игрок, но вот позиция ЦН не для него, по-моему, хоть он там и может сыграть. Ему больше бы подошла роль какого-нибудь атакующего полузащитника.
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Акира_1
Ответ TheItalian204
Хавертц хорош, тем более в Челси сейчас дундуки в руководстве, могут и завернуть.
Хорош в чем? В упущенных моментах? Ему даже позицию на поле придумать не смогли. Вынуждены пихать нападающим, где он транжирит шансы. Под нападающим он тоже не может, на фланге не хватает скорости. Иногда вообще не ясно, что делает Хаверц на поле и зачем он там?
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Йозеф Блаттер
Ответ Tiestorzn17
Игрок топ, то что его физруки используют не на своей позиции не его вина. Если Боули еще и его отпустит... Хотя там диагноз уже ясен - профнепригодность полная.
Это потому что позиция Хаверца уже никому не нужная в современном футболе. Вот лет 10 назвд, прекрасно заиграл бы у Анчи. Ладно может ещё у Моура сейчас.
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Dan Kennedy
Жаль Хаверца, используют как универсала, а не 10.
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Жирный Лукаку
Ответ Геннадий Чеботарев
а возможно и для него позиция цф. для него нужен хороший тренер и тогда все будет понятно. а у Кая потенциал огромный.
Моментов у него было достаточно всегда. Реализация – мрак. Тут тренер не поможет, ЦФ – не его роль. Тот бомбардирский сезон в Байере скорее аномалия
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Акира_1
Хаверц, наверное, уже никогда не раскроется в Англии и Челси. Уж сколько тренеров пытались придумать ему роль, но кроме коротких вспышек он так ничего не показал.
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Геннадий Чеботарев
Ответ realsila
а так , он универсал
то что он очень не плох ,согласен. и факт что он ещё далеко не раскрылся. ему бы к хорошему тренеру попасть и парень станет звездой.
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Igor Pavelski
Ответ Golden Valley
Я фанат барсы с самого рождения, но Хвича мог бы стать наследником Модрича в королевском клубе и не дал бы барсе нормально дышат ещё десять лет
А причём Хвича к Модричу???
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realsila
Ответ Геннадий Чеботарев
на какой позиции?
а так , он универсал
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Жан Поль Бельманда
Правильно пока в челси бардак нужно хороших игроков забирать со скидкой
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Олег910
Хаверц прекрасный игрок, заиграет на своей позиции на мировом уровне. В Челси профаны микроскопом гвозди пытаются забивать, а потом удивляются, почему ничего не получается.
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Акира_1
Ответ Михаил Родченков
это его партнёры моменты транжирят, а не он. У хавертца видение хорошее, столько опасных передач делает, а всякие стерлинги и феликсы в полупустые не забивают
Я видел почти все матчи Челси сезона, и тот факт, что Хаверц транжирит кучу шансов для меня ясен. Даже по статистике он не добрал 5 голов. В этом вина Стерлинга или Поттера? Я вообще не знаю какая ему позиция пойдёт. Нападающий ужасный, на фланге нет скорости и дриблинга, под нападающим он не может раздавать пасы точные и не видит поле. Для меня он игрок загадка. При нормальном предложении его спокойно отпустить и купить нормального ФРВ или вингера.
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alex_zed
Если как замена Бензема это фиаско, то как замена Асенсио хороший вариант.
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Dikki Shelton
Список кандидатов для игры в лучшем клубе мира все увеличивается Интересно ☺
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александр модов
Хороший игрок, а с учетом туманного будущего в челси, его стоит пытаться приобрести.
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maximus3737
Как фанат Челси говорю - забирайте. Даже в сезоне когда выиграли ЛЧ не особо блистал, а в последних двух и вовсе регулярно превращается в человека-невидимку. При его трансфере были большие ожидания, но вот уже три года прошло и ничего
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Йозеф Блаттер
Лучше бы Виртцем интересовались.
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Кино Музыка
Селекция Реала вызывает уважение. Хавертц самый недооцененный игрок сейчас, потенциал одного из лучшего в мире. Жаль что в Барсе не просчитали его. Вот кто нужен в организации атаки.
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