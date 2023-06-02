«Реал» интересуется Хавертцем. Перес и Анчелотти обсуждали кандидатуру игрока «Челси» на встрече
«Реал Мадрид» может подписать Кая Хавертца из «Челси».
По информации Marca, испанский клуб снова интересуется немецким игроком атаки. Его кандидатура обсуждалась на вчерашней встрече президента «Реала» Флорентино Переса и тренера Карло Анчелотти.
23-летний футболист нравится руководству «Мадрида» тем, что он может сыграть на разных позициях в атаке.
В 2020 году «Реал» уже пытался подписать Кая и добился от него согласия на переход, но из-за финансовых последствий пандемии коронавируса клуб отказался от трансфера.
В 35 матчах нынешнего сезона АПЛ Хавертц забил 7 голов. Его статистика – здесь.
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Но в Реале он может быть очень полезен. Винисиусу и Родриго нужен помощник в центре, который может и подыграть, и забить. И даже если потом возьмут Мбаппе, Хаверц просто опустится ниже под нападающим.
В испанской лиге он вполне может перезапуститься.