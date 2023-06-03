Тен Хаг доволен первым сезоном во главе «МЮ»: «3-е место в АПЛ, Кубок лиги и финал Кубка Англии. Но летом мы все начнем с нуля»

Эрик тен Хаг доволен первом сезоном во главе «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что все сложилось очень хорошо, когда видишь, откуда мы пришли, видишь развитие и прогресс команды – в такой жесткой лиге мы заняли 3-е место, выиграли Кубок лиги и вышли в финал Кубка Англии.

Можно быть довольным сезоном, но я знаю, что летом мы начнем все с нуля», – сказал тренер « ».

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