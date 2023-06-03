Тен Хаг доволен первым сезоном во главе «МЮ»: «3-е место в АПЛ, Кубок лиги и финал Кубка Англии. Но летом мы все начнем с нуля»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг доволен первом сезоном во главе «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что все сложилось очень хорошо, когда видишь, откуда мы пришли, видишь развитие и прогресс команды – в такой жесткой лиге мы заняли 3-е место, выиграли Кубок лиги и вышли в финал Кубка Англии.

Можно быть довольным сезоном, но я знаю, что летом мы начнем все с нуля», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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20 комментариев

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NIRVANA
Только самый последний глупец или ригоберсонг скажет, что сезон у ЭТХ неудачный
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Этот Райола хочет денег
Несмотря на все наши насмешки и троллинг, действительно удалось и результаты достойные показать, а самое главное- атмосферу наладить в сложном коллективе. В следующем сезоне пусть достойно бьется в ЛЧ!
+12
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Если руководство не будет валять дурака, команда станет еще сильнее в следующем сезоне. И тогда нас ждёт очень интересное противостояние фантастического Сити Пепа, поработавшего над ошибками клоповского Ливерпуля, заматеревшего Арсенала и МЮ Тен Хага.
+9
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Макс Кидалов
Если выграют кубок Англии у ман сити, то можно будет смело говорить об самом успешном сезоне после 2013 года и считать это очень крутым результатом.2 кубка выграть в Англии это очень круто и престижно.
+3
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Evergreen
Равнодушен к МЮ, но приятно видеть их в топе и ЛЧ. ЭТХ удачи
+2
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Under
Ответ Alex Rhea
не будет никакого противостояния, МЮ и Сити из разных лиг команды
а Сити и Арсенал из разных или нет?
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Роман
Неплохой сезон для Маню.
Барсу нагнули. Осталось выиграть по настоящему стоящий трофей.
Последний раз был при Моуриньо в 2017 г.
+2
-2
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Кашшай Чакырович
https://m.youtube.com/watch?v=_k0qNSAjvsY&pp=ygUMYWpheCB0ZW4gaGFn его Аякс 18/19 просто сказка была, а не команда в лиге чемпионов !
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Руслан
Если нужных игроков дать ему он сможет дать серьёзный бой сити. В этом нет сомнений. Чтоб то не было первый сезон третье место это уже он топ тренер.
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Dmitriy Perepelitsa
Дело за малым, научиться играть против высокого прессинга.. в выходные посмотрим что придумал наш коуч
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Евгений Лифшиц
ощущение, что маню вернулся. в целом радостно, чет затянулось прозябание. По факту взяли первого топ-тренера на пике карьеры и, вуаля, пошла игра. Кто бы мог подумать...
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Александр Колосов
Обыграйте и Сити в финале и будет супер сезон. Один матч. И будет два трофея и выход в ЛЧ. Напрягитесь, вылезите из кожи вон, но выиграйте. А мы поддержим как можем, независимо от исхода
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London.is.blue
Ответ NIRVANA
Только самый последний глупец или ригоберсонг скажет, что сезон у ЭТХ неудачный
Нет, ну тут каждому свое, у какого клуба какие амбиции.
Если для МЮ топ4 это трофей, то почему бы и нет.
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Alek88
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Если руководство не будет валять дурака, команда станет еще сильнее в следующем сезоне. И тогда нас ждёт очень интересное противостояние фантастического Сити Пепа, поработавшего над ошибками клоповского Ливерпуля, заматеревшего Арсенала и МЮ Тен Хага.
и челси😁
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Колено решфорда
Ответ Руслан
Если нужных игроков дать ему он сможет дать серьёзный бой сити. В этом нет сомнений. Чтоб то не было первый сезон третье место это уже он топ тренер.
Как у Сульшера прям)
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