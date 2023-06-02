«Зенит» U18 стал победителем международного турнира стран БРИКС в Бразилии

Теги Зенит Сантос Коринтианс Палмейрас премьер-лига Россия видео детский футбол Футбол

«Зенит» U18 стал победителем международного турнира стран БРИКС в Бразилии.

Команда Александра Селенкова и Юрия Солнцева в финальном матче обыграла сверстников из юношеской сборной России (1:0). 

Единственный гол в матче забил Данил Лукиян в начале второго тайма. 

«Зенит» 2006 года рождения по ходу турнира обыграл «Палмейрас» (3:1), но уступил «Сантосу» (1:2), позже команда выиграла у «Атлетико Жувентус» (6:0) и «Коринтианс» (2:1).

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17 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Палмейрас, Сантос и Коринтианс... Прилично по именам...
+18
-2
+16
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Николай Корягин
Вот бы хоть кто до основы дошел
+11
-1
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Дмитрий9779
Молодцы!
+10
-1
+9
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Бронислав Каминский
Ответ Этот Райола хочет денег
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Дзюба - лучший бомбардир в истории российского футбола.Я думаю там половина может только мечтать о хотя бы половине его карьеры
+5
0
+5
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Petergof
Новые Аршавины растут.
+3
0
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jakie
Умницы!
+3
0
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Кеша
2006 год Зенит красавцы ! Молодчики! Поздравляю! Обыгрывать бразильцев в 17 лет на их поляне - это говорит о высоком мастерстве и отличной физической подготовке.
+2
0
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ARAMIS777
Ничего себе Димон Радченко "разбабел".
+1
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Злодей Спб
Ответ </c/>
ни одного из этого золотого состава в ближайшие 5 лет в основе не будет...
Мы не жадные, растим для клубов РПЛ :)
+1
0
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градус ненависти
Ответ Крыс Пол
Спрашивается, зачем Зениту тратить столько рублей на бразильцев, если свои же ребята щелкают бразильских ровесников, как орешки?
Может быть потому, что взрослый футбол это не u16?
+1
0
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crazy_elky
Тихо так уже турниры БРИКС подобрались…В интересное время живем
+4
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Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
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