«Зенит» U18 стал победителем международного турнира стран БРИКС в Бразилии.

Команда Александра Селенкова и Юрия Солнцева в финальном матче обыграла сверстников из юношеской сборной России (1:0).

Единственный гол в матче забил Данил Лукиян в начале второго тайма.

«Зенит» 2006 года рождения по ходу турнира обыграл «Палмейрас» (3:1), но уступил «Сантосу» (1:2), позже команда выиграла у «Атлетико Жувентус» (6:0) и «Коринтианс» (2:1).

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