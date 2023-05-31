Аршавин о Мостовом: «Добродушный, веселый парень. Говорит то, что считает нужным. Не соревнуюсь с ним, кто больше из нас легенда»

Андрей Аршавин высказался об Александре Мостовом как эксперте.

— Вы будете учиться [на тренера] с Мостовым?

— И не только с ним. Там звездная бригада.

— Вы наравне с Мостовым считались главными звездами российского футбола. Не кажется, что из легенды превратился в мем?

— Не знаю. Он добродушный, веселый парень. Он говорит то, что считает нужным. Он старше меня. Я точно с ним не соревнуюсь, кто больше из нас легенда. Кто как хочет, тот пусть так и считает. Я рад, что он будет с нами, – сказал заместитель гендиректора « ».

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