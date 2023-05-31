Аршавин о Мостовом: «Добродушный, веселый парень. Говорит то, что считает нужным. Не соревнуюсь с ним, кто больше из нас легенда»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Андрей Аршавин высказался об Александре Мостовом как эксперте.

— Вы будете учиться [на тренера] с Мостовым?

— И не только с ним. Там звездная бригада.

— Вы наравне с Мостовым считались главными звездами российского футбола. Не кажется, что Мостовой из легенды превратился в мем?

— Не знаю. Он добродушный, веселый парень. Он говорит то, что считает нужным. Он старше меня. Я точно с ним не соревнуюсь, кто больше из нас легенда. Кто как хочет, тот пусть так и считает. Я рад, что он будет с нами, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».

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21 комментарий

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Jasson
Тактично. Молодец Андрей Сергеевич
+28
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Alex1104
Оба легенды. Время разное, люди разные, футболисты классные - оба.
+19
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Клирик
Дипломат!
+9
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Ира15577
Молодец Андрей!!! Шикарный ответ!!! Не то что бывшие партнеры Александра по Спартаку!!! Зауважала Андрея еще больше,хотя болела раньше за Спартак и за Александра Мостового!
+5
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Artie Bukko
Ответ T622222
Что на уме, то и на языке не лучший жизненный принцип! Иногда лучше помолчать
мудро... а почему сами не воспользовались в данном случае этой мудростью)?
+3
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Da prozecutor
Ответ </c/>
Аршавин тоже в зените первый парень на деревне, а как только пришёл серьёзный вызов в апл, за исключением небольшого отрезка не потянул, но может быть, в апл и не совсем спортивные причины были перед уходом, ночные клубы...
Ну только за Зенит у Шавы КУЕФА и СК, а Мост такими трофеями похвастаться не может. И почему же не потянул? 3 сезона до травм играл в гранде топ-4 Англии (83,75 и 59 минут - основной состав).
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Artie Bukko
Ответ </c/>
уважительно говорит о человеке который тебя старше, вопрос воспитания, а момент, что его не любят бывшие партнёры по Спартаку, не совсем так, вернее совсем не так, он просто бездельник пока что, ну и может ещё специально друг другу накидывают...приведу конкретный пример и историю от Шалимова, Саша просто не очень уважительно себя повёл по отношению к Игорю не смотря на дружбу в детстве...
бездельники это мы все здесь) тот факт, что вы ничего не знаете о жизни Мостового, кроме того, что читаете в новостях, не означает, что он бездельник.
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Da prozecutor
Ответ Ира15577
Александр Мостовой забивал Реалу, играл в высшей лиге Испании!!! Упоминается в списках лучших игроков европы тех тет.Это ничего не достиг по Вашему????!!!! Тогда что сейчас говорить о наших футболистах??? Вы бы получше почитали прессу тех лет, прежле чем бред писать.
Реалу даже Федя Смолов забивал, чигоужтам...
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Ира15577
Ответ Artie Bukko
бездельники это мы все здесь) тот факт, что вы ничего не знаете о жизни Мостового, кроме того, что читаете в новостях, не означает, что он бездельник.
Все верно! Мостовой заработал своей шикарной игрой себе на жизнь и может бездельничить! Иногда мне кажется, что те, кто пишут про Александра гадости просто завидуют ему и его расслабленной жизни в свое удовольствие!!!!
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Ответ Ира15577
Молодец Андрей!!! Шикарный ответ!!! Не то что бывшие партнеры Александра по Спартаку!!! Зауважала Андрея еще больше,хотя болела раньше за Спартак и за Александра Мостового!
уважительно говорит о человеке который тебя старше, вопрос воспитания, а момент, что его не любят бывшие партнёры по Спартаку, не совсем так, вернее совсем не так, он просто бездельник пока что, ну и может ещё специально друг другу накидывают...приведу конкретный пример и историю от Шалимова, Саша просто не очень уважительно себя повёл по отношению к Игорю не смотря на дружбу в детстве...
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Ира15577
Ответ Da prozecutor
да он и в клубной карьере ничего особо не достиг, не считая Спартака. Лавка Бенфики, да первый парень на деревне в захолустных командах Франции и Испании.
Александр Мостовой забивал Реалу, играл в высшей лиге Испании!!! Упоминается в списках лучших игроков европы тех тет.Это ничего не достиг по Вашему????!!!! Тогда что сейчас говорить о наших футболистах??? Вы бы получше почитали прессу тех лет, прежле чем бред писать.
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Ответ Da prozecutor
Ну только за Зенит у Шавы КУЕФА и СК, а Мост такими трофеями похвастаться не может. И почему же не потянул? 3 сезона до травм играл в гранде топ-4 Англии (83,75 и 59 минут - основной состав).
большего ждали в апл от него и тут ещё момент, нужно учитывать уровень партнёров и сопротивления по каждому в отдельности, Мостовой тащил в Испании слабую команду на горбу забивая грандам, Аршавин обратная история...
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Ира15577
Ответ Alex1104
Оба легенды. Время разное, люди разные, футболисты классные - оба.
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Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
есть ещё в Питере адекватные
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Кино Музыка
Интересно посмотреть на них в роли тренеров.
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T622222
Что на уме, то и на языке не лучший жизненный принцип! Иногда лучше помолчать
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T622222
Спанч Боб по сути…
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