«Интер» сыграет в финале ЛЧ в форме с новым титульным спонсором – Paramount+
«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов в форме с новым титульным спонсором.
Им стал Paramount+, премиальный стриминговый сервис, запущенный в Италии менее года назад.
Кроме того, «Интер» сыграет с надписью Paramount+ на футболке в заключительном туре Серии А.
Напомним, 10 июня «Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Фото: inter.it
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Без спонсоров у Интера такая крутая форма,особенно домашняя
Странно. Я понимаю, что «Сити» номинальный хозяин, и они будут играть в голубой форме, но в таком случае игроки не будут сливаться на поле?
Но картинка с горой лишняя, Paramount, минимализм 2023 год на дворе...