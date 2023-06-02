«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов в форме с новым титульным спонсором.

Им стал Paramount+, премиальный стриминговый сервис, запущенный в Италии менее года назад.

Кроме того, «Интер» сыграет с надписью Paramount+ на футболке в заключительном туре Серии А.

Напомним, 10 июня «Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Фото: inter.it

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