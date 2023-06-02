«Интер» сыграет в финале ЛЧ в форме с новым титульным спонсором – Paramount+

Теги Интер серия А Италия Лига чемпионов УЕФА игровая форма стиль Футбол

«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов в форме с новым титульным спонсором.

Им стал Paramount+, премиальный стриминговый сервис, запущенный в Италии менее года назад.

Кроме того, «Интер» сыграет с надписью Paramount+ на футболке в заключительном туре Серии А.

Напомним, 10 июня «Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Фото: inter.it

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29 комментариев

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Ignazio DE Alter
Paramount pictures представляет
+60
-3
+57
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ignazio DE Alter
Paramount pictures представляет
Голосом Володарского.
+32
-1
+31
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Фанат Лионеля Месси
Ляяя
Без спонсоров у Интера такая крутая форма,особенно домашняя
+26
-3
+23
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Vlados 86
Вобщем погуглил, Парамаунт даёт 10 млн за два матча (с Торино и МС) + в следующе сезоне будет, но не груди - а где-нибудь на рукаве или спине.
+13
0
+13
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Газонокосильщик Хави
Ответ Vlados 86
Жаль, без спонсора форма намного лучше выглядит.
Ну разве что пирелли вернуть)))
+14
-2
+12
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buFFon
Ответ JENNINGS
В гостевой бирюзовой, как на фото? Странно. Я понимаю, что «Сити» номинальный хозяин, и они будут играть в голубой форме, но в таком случае игроки не будут сливаться на поле?
согласен, Интер должен играть в домашней форме, с чёрными трусами и чёрными гетрами. Если они выйдут в этой бирюзовой, то я даже не знаю, что сказать будет..
+7
-1
+6
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<~Inter~>
Ответ JENNINGS
В гостевой бирюзовой, как на фото? Странно. Я понимаю, что «Сити» номинальный хозяин, и они будут играть в голубой форме, но в таком случае игроки не будут сливаться на поле?
Это форма на матч с Торино. С Сити будут играть в основной с такой же надписью
+5
0
+5
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<~Inter~>
Это лишь на 2 матча
+4
0
+4
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Arman FCSM
Ответ Гамарджоба Генацвале
Голосом Володарского.
ААААААВ фидьме АААААстимались
+4
0
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Vlados 86
Жаль, без спонсора форма намного лучше выглядит.
+3
0
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psycho
Ответ Гамарджоба Генацвале
Голосом Володарского.
или Гаврилова
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Cash_flow
Лучше Pirelli уже не будет ничего
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Cruel Snake
Коламбия Пикчерз Не Представляет
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JENNINGS
В гостевой бирюзовой, как на фото?
Странно. Я понимаю, что «Сити» номинальный хозяин, и они будут играть в голубой форме, но в таком случае игроки не будут сливаться на поле?
+4
-3
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Shirshov
Ответ JENNINGS
В гостевой бирюзовой, как на фото? Странно. Я понимаю, что «Сити» номинальный хозяин, и они будут играть в голубой форме, но в таком случае игроки не будут сливаться на поле?
В домашней Интер будет,уже согласовано с Фифа
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Виталий Попов
Ответ Ignazio DE Alter
Paramount pictures представляет
..а представляете ли выыы?..)
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nb8dwryv56
Ответ Ignazio DE Alter
Paramount pictures представляет
Не представляет, какого качества их фильмы бывают…
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Red Line
Ответ Гамарджоба Генацвале
Голосом Володарского.
или Гаврилова. тоже шикарную озвучку видавал.
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Афанасьев Афанасий
тьфу блин. я сначала пармалад прочитал, и подумал что как у пармы в золотое ёе время будет)
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Джавез Тилл
Какой же солидный спонсор, звучит даже мощно❗
Но картинка с горой лишняя, Paramount, минимализм 2023 год на дворе...
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Ман Сити
Хорор для них будет или где?
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Andria Managadze
paramount pictures представляет фильм имени Симоне Индзаги однажды в Турции
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БолельщикСоСтажем
Почти Pirelli
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Молодой Френки
Выглядит отвратительно.
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Мертвый
Paramount это круто
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