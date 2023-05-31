Малком о вызове в сборную Бразилии: «Очень рад и мотивирован»

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия товарищеские матчи (сборные) Малком Футбол

Малком доволен вызовом в сборную Бразилии на товарищеские матчи.

Южноамериканская команда 17 июня сыграет с Гвинеей в Барселоне, а 20-го встретится с Сенегалом в Лиссабоне.

«Благодарен за очередную возможность представлять свою страну. Очень рад и мотивирован», – написал хавбек «Зенита».

Ранее Малком выступал за олимпийскую сборную Бразилии, став в ее составе чемпионом, а также играл за молодежную команду.

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28 комментариев

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Dmitry Orlov
Ответ melmi
И сколько ору и битья в грудь было что он за сборную будет играть . Не Бразилии. России. Но ведь понятно было -дела лимитные и больших бабок
1. Кто и когда и где бил себя в грудь, что Малком будет играть за сборную России? Не видел этого ни от кого-либо из Зенита, ни от других медийных персонажей, ни в комментах здесь. Максимум - формулировки типа "ну может быть, когда-нибудь, а почему нет".
2. Какая связь между паспортом Малкома и лимитом? Ты не в курсе, что он как был, так и остаётся легионером?
+35
-3
+32
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Dmitry Orlov
Ответ </c/>
уход от налогов, точнее возможность уйти с 27.5% по доходам к 13% + возможность для зенита выпускать +2 легионера в составе при наличии "двух россиян"...
Да не влияет их паспорт на лимит, что вы одно и то же.
+17
0
+17
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Барсик Юрана
Я русский
+20
-7
+13
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Закк Сулайманов
Малком,он ведь гражданство РФ получил?
+15
-5
+10
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Alexander Kolbin
Первый русский в сборной Бразилии
+9
-1
+8
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Alexander Kolbin
Ответ Фарид Харисов
Вагнер Лав шутка для тебя?)
Норм парень)) Но разве у него российский паспорт есть?
+5
-2
+3
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Давид Agabekyan
Ответ </c/>
ни слова благодарности клубу или паспорту за возможность...за уши тянули чтобы была возможность сыграть...
У Малкома и Зенита взаимо выгодное сотрудничество, поэтому не надо в каждом интервью благодарить. Он же не Промес, которого от тюрьмы прячут
+3
0
+3
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Сергей Жарковский
Красава! Успехов в играх за Бразилию!👍
+4
-2
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Grande
Игра за сборную в рамках предпродажной подготовки? Это какой процент сверху к цене?
+2
0
+2
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Alex Vieri
Ответ Ktoto_V_Dome
Подождите, а как он, с российским гражданством, может играть за сборную Бразилии в официальных матчах под эгидой ФИФА? Или можно иметь двойное гражданство России и Бразилии?
Тут не гражданство роль играет, а заигран ли он уже за какую-то сборную в официальных матчах. За сборную России он никогда не играл, поэтому тут никаких проблем нет. Будет выступать за Бразилию.
+2
0
+2
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Алексей Ненахов
Ответ Ktoto_V_Dome
Подождите, а как он, с российским гражданством, может играть за сборную Бразилии в официальных матчах под эгидой ФИФА? Или можно иметь двойное гражданство России и Бразилии?
Как Сазонов например
+1
0
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<~Inter~>
Ответ Ktoto_V_Dome
Подождите, а как он, с российским гражданством, может играть за сборную Бразилии в официальных матчах под эгидой ФИФА? Или можно иметь двойное гражданство России и Бразилии?
Он не отказывался от своего бразильского гражданства
+1
0
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Abu Ibrahim
Ответ melmi
И сколько ору и битья в грудь было что он за сборную будет играть . Не Бразилии. России. Но ведь понятно было -дела лимитные и больших бабок
С кем сборная России сейчас играет ?
+1
-1
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Dmitry Orlov
Ответ </c/>
почему не влияет? т.е причина в снижении налоговой нагрузки?
Потому что регламент РПЛ почитай. Есть там такое требование, чтобы 12 игроков были не просто нелегионерами, а "доморощенными". Малком к таким не относится.

>т.е причина в снижении налоговой нагрузки?

Может быть, чего ты меня-то спрашиваешь? Малком сам лучше о причинах скажет. Но то, что в егослучае "получение паспорта РФ" не равно "натурализация", говорили по-моему даже люди из Зенита.
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Любовь Мелехова
Ответ </c/>
почему не влияет? т.е причина в снижении налоговой нагрузки?
И на налог не влияет. Все резиденты, находящиеся на территории России свыше 183 дней, имеющие рабочую визу или контракт, платят налог 13%, как и граждане РФ.
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