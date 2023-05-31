Малком о вызове в сборную Бразилии: «Очень рад и мотивирован»

Малком доволен вызовом в сборную Бразилии на товарищеские матчи.

Южноамериканская команда 17 июня сыграет с Гвинеей в Барселоне, а 20-го встретится с Сенегалом в Лиссабоне.

«Благодарен за очередную возможность представлять свою страну. Очень рад и мотивирован», – написал хавбек « ».

Ранее Малком выступал за олимпийскую сборную , став в ее составе чемпионом, а также играл за молодежную команду.

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