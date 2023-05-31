Малком о вызове в сборную Бразилии: «Очень рад и мотивирован»
Малком доволен вызовом в сборную Бразилии на товарищеские матчи.
Южноамериканская команда 17 июня сыграет с Гвинеей в Барселоне, а 20-го встретится с Сенегалом в Лиссабоне.
«Благодарен за очередную возможность представлять свою страну. Очень рад и мотивирован», – написал хавбек «Зенита».
Ранее Малком выступал за олимпийскую сборную Бразилии, став в ее составе чемпионом, а также играл за молодежную команду.
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2. Какая связь между паспортом Малкома и лимитом? Ты не в курсе, что он как был, так и остаётся легионером?
>т.е причина в снижении налоговой нагрузки?
Может быть, чего ты меня-то спрашиваешь? Малком сам лучше о причинах скажет. Но то, что в егослучае "получение паспорта РФ" не равно "натурализация", говорили по-моему даже люди из Зенита.