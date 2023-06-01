Месси – уходящему из «Барсы» Альбе: «Я тебя очень люблю. Желаю всего наилучшего»
Лионель Месси обратился к Жорди Альбе после его ухода из «Барселоны».
Сегодня на «Камп Ноу» проходит церемония прощания защитника с «Барселоной». Бывший форвард «блауграны» Месси не смог посетить мероприятие, но записал видео.
«Я хотел присутствовать. Желаю тебе насладиться этим днем, заслуженным чествованием после стольких лет.
Я тебя очень люблю. Я желаю тебе всего наилучшего», – сказал игрок «ПСЖ».
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До Суареса Алвес довольно долго оставался лучшим ассистентом Месси (42 голевых передачи, емнип). Собственно, Суарес первый ассистент Месси, Алвес второй, третий, если не ошибаюсь, Иньеста или Хави. И взаимодействия там были сложнее, чем с Альбой.
Но и связка с Альбой была хороша по-своему.
Но связка с Альбой очень сильно выделялась на фоне общего игрового упадка при Вальверде (Сетьене, Кумане) яркими передачами Месси, которыми он награждал Альбу за классные рывки.