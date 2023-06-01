Месси – уходящему из «Барсы» Альбе: «Я тебя очень люблю. Желаю всего наилучшего»

Лионель Месси обратился к Жорди Альбе после его ухода из «Барселоны».

Сегодня на «Камп Ноу» проходит церемония прощания защитника с «Барселоной». Бывший форвард «блауграны» не смог посетить мероприятие, но записал видео.

«Я хотел присутствовать. Желаю тебе насладиться этим днем, заслуженным чествованием после стольких лет.

Я тебя очень люблю. Я желаю тебе всего наилучшего», – сказал игрок « ».

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