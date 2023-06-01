Месси – уходящему из «Барсы» Альбе: «Я тебя очень люблю. Желаю всего наилучшего»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жорди Альба Футбол

Лионель Месси обратился к Жорди Альбе после его ухода из «Барселоны».

Сегодня на «Камп Ноу» проходит церемония прощания защитника с «Барселоной». Бывший форвард «блауграны» Месси не смог посетить мероприятие, но записал видео. 

«Я хотел присутствовать. Желаю тебе насладиться этим днем, заслуженным чествованием после стольких лет.

Я тебя очень люблю. Я желаю тебе всего наилучшего», – сказал игрок «ПСЖ». 

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13 комментариев

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Spartan_big_bang
эпоха уходит, жаль, мы тоже стареем, вот только вчера 15 год, требл, Суарес перешел из Ливерпуля...
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Леван Мкртчян
Ответ Lionel Andres Messi 10
В голове сразу ассоциация: Месси [вырезает на фланг передачу] – уходящему [от соперников] Альбе.
Дополню картину: Альба первым касанием обрабатывает мяч, делает небольшую паузу и отдает мяч, набегающему Месси, где-то ближе к линии штрафной
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Леван Мкртчян
Дополню картину: Альба первым касанием обрабатывает мяч, делает небольшую паузу и отдает мяч, набегающему Месси, где-то ближе к линии штрафной
«Самая большая разыгрываемая стенка, когда-либо поставляемая на поток», или «Бермудский треугольник, где затерялось немало вражеских судов».
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Алексей Даценко
Хорошая связка была у них
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Tristan...
И всё же, лучший ассист в своей карьере, Месси получил от Бускетса, в том памятном Класико 1/2 ЛЧ, где гениальной передачей Серхио вывел Месси перед 4 игроками Реала, которых Лионель прошёл не заметив и забил один из величайших голов в истории Класико...
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Vinnipukh Vinni
Ответ Hella black
Связка Альба - Месси была космический и мега результативной. Возможно даже одной из лучших в XXI веке.
Всё-таки связки с Алвесом и Суаресом были ещё лучше.
До Суареса Алвес довольно долго оставался лучшим ассистентом Месси (42 голевых передачи, емнип). Собственно, Суарес первый ассистент Месси, Алвес второй, третий, если не ошибаюсь, Иньеста или Хави. И взаимодействия там были сложнее, чем с Альбой.
Но и связка с Альбой была хороша по-своему.
Но связка с Альбой очень сильно выделялась на фоне общего игрового упадка при Вальверде (Сетьене, Кумане) яркими передачами Месси, которыми он награждал Альбу за классные рывки.
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Криштиану Роналду
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Lionel Andres Messi 10
В голове сразу ассоциация: Месси [вырезает на фланг передачу] – уходящему [от соперников] Альбе.
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Hella black
Связка Альба - Месси была космический и мега результативной. Возможно даже одной из лучших в XXI веке.
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Роман
Еще бы столько голевых ассистов ему отдал в штрафную под правую ногу.
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Пирс Морган
Ответ Криштиану Роналду
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Связка была отменная
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Роман
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Написал бы под правую больше плюсиков бы подзаработал.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Tristan...
И всё же, лучший ассист в своей карьере, Месси получил от Бускетса, в том памятном Класико 1/2 ЛЧ, где гениальной передачей Серхио вывел Месси перед 4 игроками Реала, которых Лионель прошёл не заметив и забил один из величайших голов в истории Класико...
Такой передачей грех было не воспользоваться.
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