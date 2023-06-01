«Оренбург» купит 21-летнего хавбека «Химнасии» Муро. Он подпишет контракт до 2026-го

«Оренбург» близок к подписанию полузащитника Томаса Муро.

Как сообщает журналист Tyc Sports Сесар Луис Мерло, российский клуб выкупит 50% прав на футболиста «Химнасии» Ла-Плата. В ближайшее время 21-летний хавбек подпишет контракт до 2026 года.

Эту информацию подтвердил президент « » Василий Еремякин.

«Томас Муро? Близки к тому, чтобы подписать контракт с этим футболистом. Сам процесс еще идет. Но на этом пути могут быть разные ситуации. Ему еще нужно пройти все медобследования.

Если все успешно пойдет, то мы к концу следующей недели можем дать точную информацию. Сейчас нет смысла преждевременно объявлять об этом. Все идет пошагово. Когда решится, тогда и появится от нас официальная информация», – сказал Еремякин.

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