«Оренбург» купит 21-летнего хавбека «Химнасии» Муро. Он подпишет контракт до 2026-го

Теги премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Химнасия Ла-Плата возможные трансферы Оренбург Василий Еремякин Футбол

«Оренбург» близок к подписанию полузащитника Томаса Муро.

Как сообщает журналист Tyc Sports Сесар Луис Мерло, российский клуб выкупит 50% прав на футболиста «Химнасии» Ла-Плата. В ближайшее время 21-летний хавбек подпишет контракт до 2026 года. 

Эту информацию подтвердил президент «Оренбурга» Василий Еремякин. 

«Томас Муро? Близки к тому, чтобы подписать контракт с этим футболистом. Сам процесс еще идет. Но на этом пути могут быть разные ситуации. Ему еще нужно пройти все медобследования.

Если все успешно пойдет, то мы к концу следующей недели можем дать точную информацию. Сейчас нет смысла преждевременно объявлять об этом. Все идет пошагово. Когда решится, тогда и появится от нас официальная информация», – сказал Еремякин.

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8 комментариев

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Roman
Оренбург гнет свою линию в плане трансферов. Молодцы, ещё бы Личку сохранить этим летом и все будет в порядке
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Юлия Закаблукова
Орен очень симпатичная команда, удачи им и лично марселу личке
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trick00
Хороший трансфер
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Юлия Закаблукова
Отличное преобретение, умеют раскрывать таланты, вера тому подтверждение
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Люблю Марго Робби
Ответ Roman
Оренбург гнет свою линию в плане трансферов. Молодцы, ещё бы Личку сохранить этим летом и все будет в порядке
Ещё на сезон наверное задержится, а так хорошо бы его в Краснодар
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ks-1993
Ответ Люблю Марго Робби
Ещё на сезон наверное задержится, а так хорошо бы его в Краснодар
вот это так хорошо бы его ко всему, что есть в регионах бесит. Нужно искать свое, а не воровать, как Самару грабят и тп
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Муро за 2 сезона выходил где угодно, кроме вратаря и защитника. Изначально подумал, что это замена Мансильи на фланг, но все не так однозначно
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