«Спартак» не устраивают запросы Рохаса. Хавбек аргентинского «Расинга» хочет около 2,2 млн долларов в год без учета бонусов и комиссии агенту
«Спартак» считает чрезмерными требования хавбека «Расинга» Матиаса Рохаса по зарплате.
Ранее сообщалось, что Рохас находится в шорт-листе «Спартака».
По информации Metaratings, хавбек аргентинского «Расинга» просит у красно-белых зарплату в размере около 2,2 млн долларов в год без учета бонусов за достижение целей, подписного бонуса и агентской комиссии.
Сообщается, что в «Спартаке» считают требования парагвайца завышенными. Переговоры между сторонами продолжаются.
Поездка Эшуорта в Аргентину складывается удачно
- Как там тебя зовут ?
- Матиас Николас Рохас Ромеро
- Ладно, не важно
- Просишь 2,2 я договариваюсь, вот тебе номер счета, половину будешь кидать сюда