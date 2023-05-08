«Спартак» не устраивают запросы Рохаса. Хавбек аргентинского «Расинга» хочет около 2,2 млн долларов в год без учета бонусов и комиссии агенту

«Спартак» считает чрезмерными требования хавбека «Расинга» Матиаса Рохаса по зарплате.

Ранее сообщалось, что находится в шорт-листе « ».

По информации Metaratings, хавбек аргентинского « » просит у красно-белых зарплату в размере около 2,2 млн долларов в год без учета бонусов за достижение целей, подписного бонуса и агентской комиссии.

Сообщается, что в «Спартаке» считают требования парагвайца завышенными. Переговоры между сторонами продолжаются.