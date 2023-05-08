«Спартак» не устраивают запросы Рохаса. Хавбек аргентинского «Расинга» хочет около 2,2 млн долларов в год без учета бонусов и комиссии агенту

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Расинг Авельянеда возможные трансферы Матиас Рохас деньги Футбол

«Спартак» считает чрезмерными требования хавбека «Расинга» Матиаса Рохаса по зарплате.

Ранее сообщалось, что Рохас находится в шорт-листе «Спартака».

По информации Metaratings, хавбек аргентинского «Расинга» просит у красно-белых зарплату в размере около 2,2 млн долларов в год без учета бонусов за достижение целей, подписного бонуса и агентской комиссии.

Сообщается, что в «Спартаке» считают требования парагвайца завышенными. Переговоры между сторонами продолжаются.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Ответ Юрий Кечко
Ну для Ромки Зобнина 3 это другое )))
Он его давно подписал и курс фиксированный. 45 рублей 1 евро.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Латиносов пруд пруди. Надо только поискать получше.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cmorblr
Опоздал парень
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavnov
Бред если подпишут вообще кого то на такие деньги,какой смысл,сейчас от легов с такими зп,в оренбург с ними ездить...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Леухин
правильно лучше бабу адаму взять и станем чемпионами
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Слишком много хочет , если не снизит требования , стоит поискать другие варианты )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jonny_Evans
Ну а смысл ему из Ричмонда уходить. Лассо отличную атмосферу в клубе наладил
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
2.2? Мы не Зенит, это много для нынешних времен.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Охерел что ли?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Радонежский
Так может на зарплату нужно смотреть через призму того, что он перейдёт бесплатно? Конечно, лучше купить за бабки игрока, который согласится на меньшую зп? Если игрок годный и ставится цель составить конкуренцию Зениту - то покупайте, жмоты!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BaltikaSPb
Добазарятся
Поездка Эшуорта в Аргентину складывается удачно
- Как там тебя зовут ?
- Матиас Николас Рохас Ромеро
- Ладно, не важно
- Просишь 2,2 я договариваюсь, вот тебе номер счета, половину будешь кидать сюда
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Радонежский
Так может на зарплату нужно смотреть через призму того, что он перейдёт бесплатно? Конечно, лучше купить за бабки игрока, который согласится на меньшую зп? Если игрок годный и ставится цель составить конкуренцию Зениту - то покупайте, жмоты!
Тоже никогда не понимал , если не тратится на трансфер , почему не надбавить немного на зп если игрок прям нужен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий