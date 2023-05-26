«Месси – это футбол. В этом сезоне Лео гораздо лучше, чем в прошлом». Гальтье о форварде «ПСЖ»

Тренер «ПСЖ» считает, что этот сезон сложился для Лионеля Месси лучше, чем предыдущий.

«Лео был безупречен на протяжении всего сезона с точки зрения приверженности тренировкам. Лео – это футбол. И это правда.

Я видел его каждый день на тренировках и в матчах. В этом сезоне у него очень интересная статистика.

Лео гораздо, гораздо лучше, чем в прошлом сезоне», – сказал Кристоф Гальтье.

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