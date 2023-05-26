«Месси – это футбол. В этом сезоне Лео гораздо лучше, чем в прошлом». Гальтье о форварде «ПСЖ»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Тренер «ПСЖ» считает, что этот сезон сложился для Лионеля Месси лучше, чем предыдущий.

«Лео был безупречен на протяжении всего сезона с точки зрения приверженности тренировкам. Лео – это футбол. И это правда.

Я видел его каждый день на тренировках и в матчах. В этом сезоне у него очень интересная статистика.

Лео гораздо, гораздо лучше, чем в прошлом сезоне», – сказал Кристоф Гальтье.

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35 комментариев

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blaugrano
Для Гальтье потренировать Месси - вершина его тренерской карьеры наряду с чемпионством Лилля. Даже если это случилось в парижском недоразумении.
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Ignazio DE Alter
Ответ Пирс Морган
Месси своим штрафным ударом Лиллю заставил Гальтье прыгать от радости, Лео и есть олицетворение футбола
ты не туда воюешь.
Этот Пирс Морган сломался, несите нового
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AnMe
Заслужил награду игрока сезона. Сам забивает, играет на команду ассистируя + один из нескольких игроков, которые строят атаку в клубе. Стата не хуже Мбаппе, хотя провел меньше матчей, не основной форвард и не бил пенки. Ну и Ляказетт также неплох, можно добавить его к этой двойке фаворитов. Но Лео все же опережает их.
+10
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иц а мэн
Ответ Decard Show
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Пирс Морган
Месси своим штрафным ударом Лиллю заставил Гальтье прыгать от радости, Лео и есть олицетворение футбола
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Манковский
Ответ Великолепная Семёрка
Месси никогда не был лучшим игроком! Когда был на пике он безусловно входил в топ-10 лучших футболистов Ла Лиги
Конечно не был. Куда ему до Бейла и Мораты :)))
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Комил Мирзаев
лучше игрок история футбол!!!
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нелюбитель футбола
Значит он останется в ПСЖ... А Геша - в верблюнарии... Хе-хе...
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VERBLYUD
Ответ Дженнифер Коннелли
Месси безусловно один из лучших футболистов в истории! Но в последние годы он не входит в числе лучших ! Месси это не футбол! Футбол и до Месси существовало и продолжают существовать и без него!
Как он может не входить в число лучших в последние годы, если он абсолютно заслуженно получал ЗМ в 2021 и абсолютно заслуженно получит за сезон 22/23?
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belikovda.90
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Ответ Роман
"Месси - это футбол". Только для его секты, ярых фанатов или кому выгодно это говорить. В остальных случаях Месси эта часть футбола и десятилетия. Футбол больше чем Месси.
Месси - часть футбола
Криш - часть кринжа
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иц а мэн
Ответ Decard Show
Меси конечно великий игрок но к сожалению он треском провалился в Париже и оказался в тени молодого и дерзкого Мбаппе
кринжи конечно позорный игрок, но к сожалению он треском провалился в аль насре и оказался в тени техничного и дерзкого талиски
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Совесть Черданцева
Ответ Decard Show
Меси конечно великий игрок но к сожалению он треском провалился в Париже и оказался в тени молодого и дерзкого Мбаппе
По-моему черепашка оказалась в тени Месси. А судя по началу сезона и Неймара
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шампион
Псж забыл прописать в контракте обязанность бегать по полю. Архентинский пешеход только после матчей начинает быстро перемещаться - в Аравию, или где зеленее.
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Rocco777
Ответ Пирс Морган
Об этом будут рассказывать десятки лет, столетиями, был легендарный игрок в истории футбола, который выиграл мундиаль, и был игрок, который соперничал с ним, сделал все, что мог, но не смог выиграть мундиаль
ну не может пирс говорить такое
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