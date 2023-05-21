Президент «Ахмата» о Fan ID: «Мы не понимаем, зачем ввели. Какая разница между стадионом и театром? Если кто‑то захочет подебоширить, он сделает это и там, и там»

Теги премьер-лига Россия болельщики Ахмат Рамзан Кадыров Ахмат-Арена Магомед Даудов Матч ТВ Fan ID Футбол

Президент «Ахмата» высказался о введении Fan ID в РПЛ.

В субботу команда из Грозного обыграла «Химки» в матче 28-го тура Мир РПЛ (3:0). 

– «Ахмат» выиграл три матча подряд с крупным счетом, добившись исторического достижения, установил клубное достижение по количеству побед (15) и очков за сезон. Команда показывает атакующий футбол, что нравится болельщикам. Вы довольны тем, что видите на поле?

– Руководство республики в лице почетного президента футбольного клуба «Ахмат» героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, чеченский народ и руководство клуба довольны местом, которое занимает «Ахмат» в российском футболе. Мы довольны работой тренерского штаба.

Недовольны тем, что, к сожалению, из‑за нововведений стадион, как во всех российских городах [где проводятся матчи РПЛ], не может заполниться. Мы не понимаем, зачем это [карту болельщика] ввели. Вы сами знаете, что и на других футбольных стадионах, и на «Ахмат-Арене» в частности всегда у нас были порядок и безопасность.

Не понимаем, какая разница между стадионом и театром, если кто‑то захочет подебоширить, он сделает это и там, и там. Это очень здорово мешает посещаемости, сказывается на зрелищности.

Мы все знаем, как трудно клубам в экономическом плане. «Ахмат» стал первым футбольным клубом, который давным‑давно живет под этими санкциями. Возможно, некоторые клубы в этом плане чуть‑чуть удивились, но мы под этими санкциями живем давно.

Футбол – народная игра в нашей республике, стадион «Ахмат-Арена» всегда славился тем, что собирал большое количество болельщиков.

Желаем всем клубам, чтобы побольше было красивых игр, поменьше травм. Как вы заметили, «Ахмат» играл с «Химками» без [номинальных] центральных защитников, плюс еще два футболиста на ровном месте травмировались. Это футбол, так бывает. Как говорят, в хоккей играют настоящие мужчины. И в футбол тоже играют настоящие мужчины.

– «Ахмат» близок к попаданию в тройку сильнейших. Удастся закончить сезон в медалях?

– Календарь сложился таким образом, что ближайший матч мы играем с прямым конкурентом – «Ростовом». В заключительной игре – с «Краснодаром», который тоже находится рядом. А в воскресенье они играют между собой. В любом случае мы постараемся выложиться в этих матчах на все 100%, – сказал Магомед Даудов.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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33 комментария

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FunyaFun
Если уж Ахмат против FAN ID, фанаты которого не бойкотировали вроде бы это дело официально - это говорит о многом…)
+124
-3
+121
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Bashibuzuck
Золотые слова👏👏👏
+78
-5
+73
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redwhiteteam
Молодцы Терек!
Не ожидал
+56
-2
+54
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Romeo Yankovich
Ответ FunyaFun
Если уж Ахмат против FAN ID, фанаты которого не бойкотировали вроде бы это дело официально - это говорит о многом…)
фанаты Ахмата - это кадыровцы. а сейчас они заняты съёмками для тиктока, поэтому им не до бойкота
+44
-8
+36
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blaugrano
Вот Балтика офигеет, перейдя от полных трибун в атмосферу камерного шапито.
+33
-2
+31
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Dr. Heisenberg
Если так дальше пойдет, то и Кадыров начнет не понимать, зачем нужна "Спецоперация Ы и другие приключения Вовочки".
+20
-3
+17
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Олег Кузнецов
Ответ Bashibuzuck
Золотые слова👏👏👏
Поддерживаю мнение президента Ахмата по поводу никчемности и вредоносности фанайди. Отмена фанайди станет победой здравого смысла.
+13
-3
+10
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T622222
Теперь и во МХАТЕ введут 🤣
+8
-1
+7
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AR Hongover
Ответ blaugrano
Вот Балтика офигеет, перейдя от полных трибун в атмосферу камерного шапито.
Думаю, их болелы как миленькие оформят фануйди. Они не каждый год в РПЛ играют
+5
0
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dArkognan
Ответ blaugrano
Вот Балтика офигеет, перейдя от полных трибун в атмосферу камерного шапито.
Обидно за ребят. Могли бы для новичков запускать Fan ID через полгода, а лучше через сезон.
+5
0
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Боевой Бурят Путина
Дожили до ситуации, когда Лорд рассуждает адекватнее многих чиновников в Москве
+6
-2
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MishaFCZ
Удивительно.
Но все четко сказал.
+3
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ss_podonok
власть боится скопления молодых энергичных людей
+3
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dreamstep
Ого, казалось что люди Кадырова против законов не идут, но тут видимо градус бреда реально превысил.
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Вячеслав Власов
Ответ Олег Кузнецов
Поддерживаю мнение президента Ахмата по поводу никчемности и вредоносности фанайди. Отмена фанайди станет победой здравого смысла.
К сожалению у нас в стране здравый смысл никогда не победит нынешнюю власть
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Пользователь заблокирован
Ждём извинений перед чеченцами от силовиков.
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Андрей Букин
Ответ Антон Фалафель
Лорд херни не скажет🙄
Лорд, херни не скажет)
Могучий и великий - русский язык!
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Елочка мне нравится
Ответ Dr. Heisenberg
Если так дальше пойдет, то и Кадыров начнет не понимать, зачем нужна "Спецоперация Ы и другие приключения Вовочки".
там другая буква не русской азбуки
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hulk&boloto
Ответ blaugrano
Вот Балтика офигеет, перейдя от полных трибун в атмосферу камерного шапито.
Ажиотаж будет, даже без халявы...
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Антон Фалафель
Ответ Bashibuzuck
Золотые слова👏👏👏
Лорд херни не скажет🙄
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Skip
Он имел ввиду, что в театр только по театральной книжке надо пропускать людей ))
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&_Bishep_&
Кроме Зенита, Спартака и ЦСКА кто не будь играет в РПЛ дольше Терека?
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Газонокосильщик Хави
Ну тут на самом деле большое уважение, что даже Ахмат высказался.
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benjamin92
"Первый раз я дебоширил в театре в 16 лет"
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Nekrasof
Валуеву- Родниной и им подобным виднее
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