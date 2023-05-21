Президент «Ахмата» о Fan ID: «Мы не понимаем, зачем ввели. Какая разница между стадионом и театром? Если кто‑то захочет подебоширить, он сделает это и там, и там»

Президент «Ахмата» высказался о введении Fan ID в РПЛ.

В субботу команда из Грозного обыграла «Химки» в матче 28-го тура Мир (3:0).

– «Ахмат» выиграл три матча подряд с крупным счетом, добившись исторического достижения, установил клубное достижение по количеству побед (15) и очков за сезон. Команда показывает атакующий футбол, что нравится болельщикам. Вы довольны тем, что видите на поле?

– Руководство республики в лице почетного президента футбольного клуба «Ахмат» героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, чеченский народ и руководство клуба довольны местом, которое занимает «Ахмат» в российском футболе. Мы довольны работой тренерского штаба.

Недовольны тем, что, к сожалению, из‑за нововведений стадион, как во всех российских городах [где проводятся матчи РПЛ], не может заполниться. Мы не понимаем, зачем это [карту болельщика] ввели. Вы сами знаете, что и на других футбольных стадионах, и на «Ахмат-Арене» в частности всегда у нас были порядок и безопасность.

Не понимаем, какая разница между стадионом и театром, если кто‑то захочет подебоширить, он сделает это и там, и там. Это очень здорово мешает посещаемости, сказывается на зрелищности.

Мы все знаем, как трудно клубам в экономическом плане. «Ахмат» стал первым футбольным клубом, который давным‑давно живет под этими санкциями. Возможно, некоторые клубы в этом плане чуть‑чуть удивились, но мы под этими санкциями живем давно.

Футбол – народная игра в нашей республике, стадион « » всегда славился тем, что собирал большое количество болельщиков.

Желаем всем клубам, чтобы побольше было красивых игр, поменьше травм. Как вы заметили, «Ахмат» играл с «Химками» без [номинальных] центральных защитников, плюс еще два футболиста на ровном месте травмировались. Это футбол, так бывает. Как говорят, в хоккей играют настоящие мужчины. И в футбол тоже играют настоящие мужчины.

– «Ахмат» близок к попаданию в тройку сильнейших. Удастся закончить сезон в медалях?

– Календарь сложился таким образом, что ближайший матч мы играем с прямым конкурентом – «Ростовом». В заключительной игре – с «Краснодаром», который тоже находится рядом. А в воскресенье они играют между собой. В любом случае мы постараемся выложиться в этих матчах на все 100%, – сказал .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!