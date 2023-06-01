«Барса» давит на Фати, чтобы он ушел из клуба. Вингер отказывается – он не хочет играть в «Вулвс»
«Барселона» пытается принудить Ансу Фати к уходу из клуба.
По информации Diario Sport, каталонцы намерены продать игрока, так как им нужно оформить минимум две продажи до 30 июня. Клуб оказывает давление 20-летнего футболиста, чтобы сподвигнуть его на уход.
«Блауграна» считает подходящим активом для продажи, так как он не играет важной роли в команде, а в следующем сезоне будет получать еще меньше игрового времени.
Сейчас его уход необходим для реализации финансового плана, нужного для регистрации контрактов части игроков клуба.
Жорже Мендеш, агент Фати, тоже рекомендовал испанцу сменить клуб, но пока Фати твердо отказывается уходить из команды.
Предполагалось, что он станет частью сделки по переходу Рубена Невеша из «Вулверхэмптона», но Ансу не желает переходить в английский клуб.
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То Де Йонга всячески сливали (а теперь дошло, что тащит)
То по Альбе без его ведома о трансфере с др клубом договаривались тем летом
То теперь Фати, которому аж 10ку дали всячески сливают
И это про постоянные просьбы снизить з/п молчу
Зато заливают потом о тяжести футболки, чести, и особой семейной атмосфере, БЧК и все таком
Слабый сезон или, не дай Бог, пару травм Гави или Педри и так же будут пинками сливать тех, кого сами возносили