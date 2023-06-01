«Барса» давит на Фати, чтобы он ушел из клуба. Вингер отказывается – он не хочет играть в «Вулвс»

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Вулверхэмптон Жорже Мендеш Рубен Невеш Ансу Фати Футбол

«Барселона» пытается принудить Ансу Фати к уходу из клуба.

По информации Diario Sport, каталонцы намерены продать игрока, так как им нужно оформить минимум две продажи до 30 июня. Клуб оказывает давление 20-летнего футболиста, чтобы сподвигнуть его на уход.

«Блауграна» считает подходящим активом для продажи, так как он не играет важной роли в команде, а в следующем сезоне будет получать еще меньше игрового времени.

Сейчас его уход необходим для реализации финансового плана, нужного для регистрации контрактов части игроков клуба.

Жорже Мендеш, агент Фати, тоже рекомендовал испанцу сменить клуб, но пока Фати твердо отказывается уходить из команды.

Предполагалось, что он станет частью сделки по переходу Рубена Невеша из «Вулверхэмптона», но Ансу не желает переходить в английский клуб.

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66 комментариев

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Игнотус Певерелл
больше, чем семья
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MajestySport
Пиарили пиарили, а теперь выгнать не могут
+90
-6
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King_X
Очень некрасиво Барса поступает который год
То Де Йонга всячески сливали (а теперь дошло, что тащит)
То по Альбе без его ведома о трансфере с др клубом договаривались тем летом
То теперь Фати, которому аж 10ку дали всячески сливают

И это про постоянные просьбы снизить з/п молчу
Зато заливают потом о тяжести футболки, чести, и особой семейной атмосфере, БЧК и все таком

Слабый сезон или, не дай Бог, пару травм Гави или Педри и так же будут пинками сливать тех, кого сами возносили
+53
-17
+36
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Футбольный экспертъ
Ответ <~Inter~>
Один в один ситуация с Же Йонгом
Фати вообще никакой пользы не приносит, в отличии от Де Йонга
+26
-6
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фан Барсы
Ответ King_X
Очень некрасиво Барса поступает который год То Де Йонга всячески сливали (а теперь дошло, что тащит) То по Альбе без его ведома о трансфере с др клубом договаривались тем летом То теперь Фати, которому аж 10ку дали всячески сливают И это про постоянные просьбы снизить з/п молчу Зато заливают потом о тяжести футболки, чести, и особой семейной атмосфере, БЧК и все таком Слабый сезон или, не дай Бог, пару травм Гави или Педри и так же будут пинками сливать тех, кого сами возносили
Клуб же должен существовать как-то. Бартомео раздавал деньги как никто другой, брал кредиты. Если сейчас не останутся на уровне топ клуба, то они перестанут быть инвесторам, хорошим игрокам и т.д. А Фати сам выбрал свой путь когда не захотел операцию. Да и Де Йонг хороший игрок но то сколько он получает наверное многовато все таки для него
+27
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Quiet Space
Ответ <~Inter~>
Один в один ситуация с Же Йонгом
только Де Йонг реальный топ, а этот ухудшенная версия дембеля
+23
-4
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Расул Байрамкулов
Сами дали огромный контракт и теперь сами не знают как избавиться
+11
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<~Inter~>
Один в один ситуация с Же Йонгом
+13
-6
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zzzeeerrrooo
Сам виноват , что не лечился как предлогал клуб
+14
-7
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David Aprasidze
Если сильно надавить получит травму
+7
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Игнотус Певерелл
больше, чем семья
Ну, когда он от операции отбрыкнулся, ему пошли навстречу. Сейчас же, когда он распухшим и никакущим после травм ходит пешочком и воротит нос от всего подряд, это всё выглядит комично. Но плюсеги на местной ферме хомяков ты поднял, молодец🤓
+6
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rigobersong
Ответ Игнотус Певерелл
больше, чем семья
Семья или нет, но зачем Барселоне нужен игрок который не соблюдает трудовую этику и постоянно жалуется?:) Хави давал ему шансы и вместо благодарности тот плакался папе и агенту, что его не ценят, Хави пришел не в детский сад, почему Гави, Педри, Араухо и Бальде должны землю грызть, а Фати давать какие-то привилегии которых он давно не заслуживает:) Выходить и даже не биться за свои минуты, с лицом будто тебе что-то должны, это вариант не для Барселоны:) Причем вариант ему как раз агент и нашел, видимо на него сейчас и такой спрос, что лучшее это Вулверхэмптон:))
+7
-1
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фан Барсы
Как же он был хорош до травмы. Но травмы его сломали психически и физически. Скорости нет, на дриблинг не идёт. Бывают редкие вспышки, но они редкие.
+6
-1
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прощай Роналду
Ответ MajestySport
Пиарили пиарили, а теперь выгнать не могут
До травмы ему пиар Не нужен был А после не было смысла
+3
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Raul14
Спотифай-цирк на своем репертуаре))
+16
-14
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Darmen Zhantursunov
Давайте признаем что Фати даже близко не стоит к Месси. Он игрок для аутсайдера или середняка ла лиги. Поэтому слить его это отличная идея. И 10 номер он носит незаслуженно.
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Quiet Space
Ответ <~Inter~>
Сути не меняет. Клуб пытается насильно заставить игрока перейти в удобный для них клуб
переход Лео того стоит)
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прощай Роналду
Ответ rigobersong
Семья или нет, но зачем Барселоне нужен игрок который не соблюдает трудовую этику и постоянно жалуется?:) Хави давал ему шансы и вместо благодарности тот плакался папе и агенту, что его не ценят, Хави пришел не в детский сад, почему Гави, Педри, Араухо и Бальде должны землю грызть, а Фати давать какие-то привилегии которых он давно не заслуживает:) Выходить и даже не биться за свои минуты, с лицом будто тебе что-то должны, это вариант не для Барселоны:) Причем вариант ему как раз агент и нашел, видимо на него сейчас и такой спрос, что лучшее это Вулверхэмптон:))
Он просто надел футболку с десятым номером закрыл глаза и представил себя величайшим, но открыв глаза он понял что он никто)))
+1
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Ванильный Мишка
Руководство барсы дно
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Ванильный Мишка
Руководство барсы дно
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Вячеслав Новиков
Ответ The Best
Раньше его многие называли новым Месси 🤣 А сейчас уже выгоняют,вообще так не красиво поступать.Давить на игроков чтобы те принимали решения которые выгодны руководству клуба,потом фанаты БЧК будут ещё что-то про другие клубы говорить.
Клуб ему предлагал сделать операцию, он отказался и вышло кае вышло
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Ман Сити
Вулвс мертвая команда, забивают 1 гол в 2 матча, пропускают в 2 раза больше, в следующем сезоне вылетят если так же будут играть
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ОттоДракула
Какой быстрый путь от нового Месси до команды второй десятки апл
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Ja BRITER
до свидания, Фати
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<~Inter~>
Ответ BurBon
Очередная выдумка, не будет Барса давить и так понятно, что он туда не пойдет, ни при каких условиях.
На Же Йонга всё лето давили и только Хави хотел его оставить. Почему в этой ситуации Барса не станет это повторять?
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