«Барса» давит на Фати, чтобы он ушел из клуба. Вингер отказывается – он не хочет играть в «Вулвс»

«Барселона» пытается принудить Ансу Фати к уходу из клуба.

По информации Diario Sport, каталонцы намерены продать игрока, так как им нужно оформить минимум две продажи до 30 июня. Клуб оказывает давление 20-летнего футболиста, чтобы сподвигнуть его на уход.

«Блауграна» считает подходящим активом для продажи, так как он не играет важной роли в команде, а в следующем сезоне будет получать еще меньше игрового времени.

Сейчас его уход необходим для реализации финансового плана, нужного для регистрации контрактов части игроков клуба.

, агент Фати, тоже рекомендовал испанцу сменить клуб, но пока твердо отказывается уходить из команды.

Предполагалось, что он станет частью сделки по переходу из « », но Ансу не желает переходить в английский клуб.

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