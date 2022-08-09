Губернатор Калининградской области скандировал в мегафон кричалку «Только Кениг! Только победа!» во время матча «Балтики» с «Арсеналом»

Губернатор Калининградской области скандировал фанатскую кричалку на матче – «Арсенал» (1:0).

В соцсетях «Балтики» появилось видео, на котором во время игры трижды проскандировал в мегафон перед трибуной кричалку «Только Кениг! Только победа!».

Сегодня Алиханов дал комментарий на этот счет. Некоторые выразили недовольство тем, что губернатор кричал немецкое название города.

«Я прошу меня извинить, но мне кажется, что этот вопрос является острым только в московской студии. В Калининграде этот вопрос не является сколько-нибудь дебатируемым, наш город называется Калининградом, но у нас есть футбольные болельщики, у них есть кричалки.

Я их поддержал той кричалкой, которую они используют довольно давно. Благо это, видимо, тоже сыграло свою роль, и мы все-таки победили тульский «Арсенал» и готовимся в ответном матче приехать в Тулу, будем стараться побеждать», – сказал глава региона.

После победы над Германией северную часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом (ныне – Калининград) передали СССР как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР, а Кенигсберг 4 июля 1946 года переименовали в Калининград. Местные жители часто называют Калининград «Кениг», сокращая его довоенное название.