Чемпионат России закончится 3 июня, но отнюдь не футбольный сезон для ряда клубов. ЦСКА и «Ростов» сойдутся в очной схватке, прежде чем ростовчане отправятся в заслуженный отпуск, а «армейцы» после игры поставят себе последнюю в этом сезоне задачу: финал Кубка России. Сумеет ли ЦСКА в последнем туре не отдать второе место? Ведь на это место претендуют и играющий в параллельной встрече «Спартак», и противостоящий армейцам в очной встрече «Ростов»!

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ЦСКА

С «Краснодаром» команде Владимира Федотова предстоит сыграть в финале Кубка России, в схватке за ценный трофей. Однако их очная встреча 29-го тура вообще прошла без единого гола, причем ЦСКА особо и не старался, показав не совсем убедительную игру. Под конец матча мог армейский клуб вырвать победу, однако опаснейший удар Игоря Дивеева со штрафного потащил Станислав Агкацев.

Игорь Акинфеев записывает очередной «сухарь» в список своих достижений, а «Краснодар» ещё и лишается на последний тур Вячеслава Литвинова, который въехал шипами в ногу «армейца» Саши Зделара. Кирилл Левников сначала показал Литвинову только жёлтую, но после просмотра видеоповтора решил удалить игрока, чему тот крайне возмутился, утверждая, что его фол не тянул на прямую красную.

В турнирном плане потеря очков для ЦСКА грозит им потерей второго места: 55 очков в их активе, 54 у спартаковцев и 53 у «Ростова». Последний тур уж точно не представляет для Владимира Федотова «бои местного значения». Ну а 11 июня можно будет окончательно выяснить отношения с «Краснодаром» в этом сезоне.

Прогноз на матч Крылья Советов – Спартак

Ростов

«Ростов» давно не проводил такого богатого на события матча: здесь были и дубль Егора Голенкова к 12-й (!) минуте матча, который вывел ростовчан вперёд, и упущенное к 40-й минуте лидерство («Ахмат» сумел сравнять счёт), и завязанная с подачи Данила Глебова стенка на стенку в конце первого тайма, когда судья показал по три жёлтых карточки игрокам каждой из команд за чрезмерно буйный нрав.

Во втором тайме Данила Прохин забил третий гол «Ростова» и принёс ему победу, но к тому моменту на карточках повис весь «Ахмат». Отчасти ситуацию упростило удаление Артёма Тимофеева за вторую жёлтую на 69-й минуте (он получил первую жёлтую как раз за участие в потасовке), показанную после очень грубого стыка. Заметьте, что противники по 29-му туру наших команд еще и лишились по одному игроку за красные карточки на 30-й тур.

Что ж, «Ростов» не показал зрелищную во всех смыслах игру, но шоу болельщики в Ростове-на-Дону увидели. Будет ли повторение этого шоу на арене армейского клуба?

Прогноз

Прогнозы на последний тур сезона РПЛ 2022/2023 предоставлены букмекерской конторой BetBoom. Фаворитом этого матча являются армейцы с кэфом 1.45, на ничью можно поставить с кэфом 4.49, а на победу «Ростова» – 7.49. Но просим взглянуть на турнирную таблицу: у ЦСКА 55 очков, у «Спартака» – 54, у «Ростова» – 53. Если «Ростов» одержит победу, а «Спартак» – нет, то второе место достанется именно «Ростову». Мотивации у ростовчан для победы хватает, но и ЦСКА не будет ничего отдавать без боя. Победа «армейцев» лишит надежды обоих их конкурентов опередить своих прямых конкурентов в гонке за серебряные медали.

Обратимся к тоталам. В этой игре ожидается тотал меньше 3 (коэффициент 1.71), что примерно соответствует тоталу больше 2.5 (кэф 1.65), но идёт намного меньше по уровню тотала больше 3 (коэффициент 2.17). У ЦСКА есть все шансы не просто выиграть и забронировать себе второе место, но и разгромно победить. Ну а забить два гола можно и очень быстро, что как раз и доказал «Ростов» в предыдущем туре. Если кто-то ожидает увидеть результативную встречу, можете поставить на тотал больше 3.5 (кэф 2.64), а если кто-то полагает, что будет много борьбы и мало голов, то предлагаем тотал меньше 2.5 (кэф 2.27).

Ну и о форе. Минусовая фора на хозяев (-1) сопровождается коэффициентом 1.69, а на гостей аналогичная фора с плюсом, то есть (+1), идёт вместе с коэффициентом 2.2. Сравните кэфы на эти форы с тоталами на матч, если желаете сделать какую-то ставку на несколько событий. Фора (-1.5) на ЦСКА предусматривает коэффициент 2.27, что тоже само по себе неплохо. А вот на победу с форой (0) «Ростова» предлагается коэффициент 5.88. Впрочем, чем меньше вероятность события, тем больше эффект от его наступления…

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 (кэф 1.65)

Игра будет упорная, игра будет жёсткая и точно будет не бедная на голы. Ждём как минимум три гола в исполнении обеих команд. Ну и мы не будем загадывать на то, кто выиграет борьбу за серебряные медали – ЦСКА, «Спартак» или «Ростов». Трудно быть уверенным, что мы увидим такую же драматическую развязку, как в Бундеслиге, хотя сколько всего происходило за минувшие годы в последних турах разных европейских чемпионатов…

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Где смотреть матч ЦСКА – Ростов