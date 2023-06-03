Программу чемпионата России закрывает 30 тур. Все матчи тура пройдут 3 июня. В Самаре сыграют «Крылья Советов» — «Спартак». Игра пройдет на поле стадиона «Солидарность Арена». Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

Обе команды решают турнирные задачи в предстоящей встрече, что делает игру более увлекательной. «Спартак» рискует остаться без медалей, если проиграет. Пока команда на третьем месте в чемпионате. Завершить сезон красно-белые могут на втором, третьем или четвертом месте. Перед самарскими «Крыльями Советов» стоит не менее интересная задача. Команда опустилась в зону стыковых матчей. Чтобы подняться выше «Крылья Советов» устроит только победа.

Противостояние команд насчитывает 113 встреч. «Спартак» лидирует по победам 78:17 при 18 ничейных исходах. Разница голов 229:84 в пользу команды из Москвы. На чемпионат России по футболу пришлись 55 игр, где у самарского клуба всего 6 побед. В 40 матчах победу праздновал «Спартак» и 9 игр завершились вничью. Разница голов 116:44 в пользу столичной команды. Команды не играют вничью в 10 очных встречах в чемпионате: 9 побед «Спартака» и 1 победа «Крыльев Советов». Самарцы проиграли в 7 из 8 очных матчах на домашней арене. В текущем сезоне команды обменялись домашними победами в Кубке России: 1:0 в Москве и 2:1 в Самаре. В игре первого круга чемпионата «Спартак» праздновал победу 5:2. За гостей забили Роман Ежов и Амар Рахманович. В составе «Спартака» голы на счету Квинси Промеса, Александра Соболева и Руслана Литвинова. У Соболева и Промеса по дублю.

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Рекомендованная ставка: победа «Крыльев Советов» с форой +1,5, гол «Крыльев Советов», ТБ2,5, «Обе забьют — да».

Крылья Советов

В последнем туре чемпионата самарский клуб потерял очки в игре с прямым конкурентом за место вне зоны стыковых матчей. «Крылья Советов» проиграли 1:2 в гостях «Факелу». Воронежцы забили на 12 и 57 минутах. Голами отличились Андрей Мендель и Роман Акбашев. Единственный гол гостей на счету Николая Рассказова на 75 минуте. Голевую передачу оформил Бенхамин Гарре. На счету аргентинца два гола и голевая передача в четырех последних встречах.

Результаты «Крыльев Советов» в пяти встречах:

РПЛ, «Факел» — «Крылья Советов» 2:1;

РПЛ, «Крылья Советов» — «Урал» 3:0;

РПЛ, «Крылья Советов» — «Локомотив» 1:1;

РПЛ, «Краснодар» — «Крылья Советов» 2:1;

РПЛ, «Крылья Советов» — «Зенит» 1:5.

На дистанции в 10 официальных матчей у самарского клуба 2 победы, 2 ничьи и 6 поражений. Команда проиграла в 4 из 6 матчах. На домашней арене у «Крыльев Советов» 4 победы, 4 ничьи и 2 поражения в 10 матчах.

Интересные статистические факты по игре «Крыльев Советов»:

Лучший бомбардир — Фернандо Костанца 3, Дмитрий Цыпченко 3, Роман Ежов 3;

Лучший ассистент — Роман Ежов 3, Юрий Горшков 3, Александр Коваленко 2;

Самый результативный игрок — Роман Ежов 5+4, Дмитрий Цыпченко 3+0, Фернандо Костанца 3+0, Бенхамин Гарре 2+1;

«Крылья Советов» забивают в 8 из 10 домашних матчах;

«Крылья Советов» забивают в 7 играх;

В 7 из 9 матчах забивают обе команды;

В 6 из 7 матчей было забито как минимум 3 гола;

«Крылья Советов» проиграли «Спартаку» в 16 из 19 матчах;

«Крылья Советов» пропускают от «Спартака» во втором тайме в 4 домашних встречах.

Из-за дисквалификации не сыграет защитник Роман Евгеньев. Под вопросом участие в матче голкипера Ивана Ломаева и полузащитника Дениса Якубы.

Прогноз на матч Зенит – Факел

Спартак

«Спартак» не проигрывает в трех турах подряд, но дважды сыграл вничью. Без побед красно-белые остались в играх не с самыми сильными оппонентами. В последнем туре «Спартак» сыграл 0:0 с «Пари НН» на домашней арене. Красно-белые владели игровым преимуществом, но не смогли трансформировать его в голы. Разница ударов 25:6, xG 2,29:0,28.

Результаты «Спартака» в пяти последних встречах:

РПЛ, «Спартак» — «Пари НН» 0:0;

РПЛ, «Спартак» — ЦСКА 2:1;

РПЛ, «Химки» — «Спартак» 1:1;

РПЛ, «Зенит» — «Спартак» 3:2;

РПЛ, «Спартак» — «Ростов» 1:1.

На счету столичного клуба 3 победы, 4 ничьи и 3 поражения в 10 официальных встречах. В последнем туре красно-белые прервали голевую серию из 9 игр. В гостевых играх у «Спартака» 3 победы, 1 ничья и 6 поражений.

Интересные статические факты по игре «Спартака»:

Лучший бомбардир — Квинси Промес 20, Александр Соболев 13, Роман Зобнин 4;

Лучший ассистент — Александр Соболев 8, Квинси Промес 7, Данила Пруцев 5;

Самый результативный игрок — Квинси Промес 20+7, Александр соболев 13+8, Данила Пруцев 1+5, Роман Зобнин 4+1;

«Спартак» пропускает в 6 гостевых матчах;

В 5 гостевых матчах забивают обе команды;

«Спартак» пропускает в 11 гостевых встречах в чемпионате;

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в 7 из 8 гостевых матчах;

«Спартак» выиграл 9 из 10 очных игр в чемпионате;

«Спартак» забивает во втором тайме в 9 очных встречах.

Из-за дисквалификации матч пропустит Александр Соболев. В лазарете команды Наиль Умяров. Остальные готовы сыграть.

Коэффициенты букмекеров на матч Крылья Советов — Спартак

В паре нет явного фаворита. У «Спартака» преимущество по очным встречам. Команда вышла победителем в 7 из 8 матчах в гостях и 9 из 10 очных встречах в чемпионате. По результатам пяти последних туров команды находятся внизу турнирной таблицы. У «Спартака» 6 очков, у «Крыльев Советов» только 4.

Коэффициенты на матч «Крылья Советов» — «Спартак» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Крыльев Советов» — 2,64;

Ничья — 3,55;

Победа «Спартака» — 2,62;

ТБ2,5 — 1,71;

ТМ2,5 — 2,17;

ОЗ (да) — 1,58;

ОЗ (нет) — 2,30.

Решающий матч сезона проведут команды, которые заметно сбавили по весне. Если спад игровой формы самарского клуба связан с уходом ряда игроков, то «Спартак» неудачно провел сборы. Команда регулярно теряет очки. В матчах с аутсайдерами красно-белые создают много моментов, но трансформировать их в голы очень сложно. На финальный матч чемпионата команда вышла без второго бомбардира и лучшего ассистента клуба. Александр Соболев дисквалифицирован на 4 игры. Самарскую команду сложно упрекнуть в слабой отдаче. «Крыльям Советов» не хватает исполнительского мастерства и надежной обороны. Забивает команда регулярно. «Спартак» только в одном гостевом матче чемпионата не пропустил. У самарцев есть прекрасная возможность забить и побороться за очки. Для ставки на игру можно выбрать «обе забьют — да» и ТБ2,5. Букмекер «Бетбум» предлагает коэффициенты 1,58 и 1,71 на эти исходы. Комбинированная ставка ТБ2,5 плюс «обе забьют — да» идет с коэффициентом 1,91.

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Где смотреть матч Крылья Советов – Спартак