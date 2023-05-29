«Отмена красной Винисиусу – опасный прецедент, теперь можно будет переиграть любое решение». Экс-игрок «Барсы» Салинас о вингере «Реала»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига дисквалификации судьи Федерация футбола Испании Хулио Салинас Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Винисиус Жуниор Уго Дуро Футбол

Хулио Салинас раскритиковал решение об отмене красной карточки Винисиусу Жуниору в Ла Лиге.

Вингер «Реала» был удален в компенсированное время матча с «Валенсией» в 35-м туре Ла Лиги за удар по лицу Уго Дуро во время стычки. Однако затем Комитет по спортивным соревнованиям отменил карточку, поскольку рефери, отвечающие за ВАР, показали главному арбитру Рикардо Бенгоэчеа обрезанный видеофрагмент, на котором не видно, как Дуро хватает Винисиуса за шею перед ударом.

Незадолго до стычки матч был остановлен на 8 минут из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса с трибун «Местальи».

«Не буду касаться вопроса о расизме, которому подвергся Винисиус – мы все согласны, что это недопустимо и должно быть искоренено.

Мне не нравится решение Комитета по спортивным соревнованиям отменить красную карточку бразильца. Это создает очень опасный прецедент, потому что отныне любое решение можно переиграть», – сказал бывший игрок «Барселоны».

Уволен судья ВАР с матча «Валенсия» – «Реал». Он не показал главному арбитру удушающий прием на Винисиусе

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16 комментариев

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Акира_1
Ответ Дмитрий Формусатий
Из-за этого отменили КК, что он сослался на расизм ? А я то думал что из-за того что не показали полный сегмент видео ВАР, где его начали душить… ну ладно, будем тогда верить тебе
Так у нас во всем мире акция поддержки жертве в лице Винисиуса, там попробуй не отменить, тогда и судейский корпус будет из расистов. Это же стандартная практика, когда подняли тему расизма, что каждый старается не вляпаться в неё. Стоит вообще все жёлтые Винисиуса до этого тоже отменить)
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Акира_1
Теперь значит любой чернокожий может отменить красную карточку, если будет ссылаться на расизм. 🤷‍♂️
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Геннадий Чеботарев
это аксиома. любой разумный человек понимает последствия подобных игр. и вообще вся эта история с сильным душком.
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instasamka
Это нормальное решение в рамках дела об игроке Реала. Дядя Перес все порешал. Будь этотулсовная Мальорка и ее чёрный игрок никто бы даже не заметил бы. А так медиаресурс позволяет пропихнуться любое решение в пользу Реала. Позорный клубишко без ценностей.
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Tristan...
Ответ Турко Ибрагимов
нужно было просто дуро наказать и всё, а Ла лига как обычно облажалась, тем более Вини итак пропустил эти матчи
Пропустил из за чего? Травмы? С красной + дисквалификацией на несколько матчей пропустил бы больше
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Игорь Климов
Я об этом сразу сказал, что это очень опасный прецедент, и не важно кого это касается.
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Он Самый
Это безумное решение!
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Турко Ибрагимов
нужно было просто дуро наказать и всё, а Ла лига как обычно облажалась, тем более Вини итак пропустил эти матчи
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спортКирилл
Куда изящнее было бы в таком случае дать дисквалификацию тому игроку (Дуро кажется) который удушающий проводил, вместо отмены красной Винисиусу
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instasamka
Интересно как отнеслись Национал-патриотические движения в Испании к такому заявлению какого то наемника из Бразилии который по сути оскорьил всю страну, весь народ!
И что было бы с испанцем приехавшим в Бразилию и начавшем орать, что карнавалы это собачье .рано так как он не умеет танцевать.
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Турко Ибрагимов
Ответ Tristan...
Пропустил из за чего? Травмы? С красной + дисквалификацией на несколько матчей пропустил бы больше
нет, его именно на два матча дисквалифицировали
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Tristan...
Ответ Турко Ибрагимов
нет, его именно на два матча дисквалифицировали
Реал же объявил, что у него травма
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M93
Ответ Tristan...
Пропустил из за чего? Травмы? С красной + дисквалификацией на несколько матчей пропустил бы больше
Несколько матчей за что? За отмашку после 10 секундного удушения? Давайте сразу все 12, чего скромничать.
Показали бы весь момент стычки судье, наказаны были бы все: и Мамардашвили и Уго Дуро и Винисиус.
Но у вас упрямо один Винисиус должен отвечать за все независимо от произошедшего в реальности.
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Tristan...
Ответ M93
Несколько матчей за что? За отмашку после 10 секундного удушения? Давайте сразу все 12, чего скромничать. Показали бы весь момент стычки судье, наказаны были бы все: и Мамардашвили и Уго Дуро и Винисиус. Но у вас упрямо один Винисиус должен отвечать за все независимо от произошедшего в реальности.
К этой компании ещё можно добавить Рюдигера и ещё одного Реаловского, который держал за шею Мамардашвили
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Геннадий Чеботарев
Ответ Дмитрий Формусатий
Из-за этого отменили КК, что он сослался на расизм ? А я то думал что из-за того что не показали полный сегмент видео ВАР, где его начали душить… ну ладно, будем тогда верить тебе
если кого то грубо остановили,то он имеет право встать и зарядить ногой в лицо его сбившего? ты больше читай а не говори потому ,что ты вообще не понял о чем речь. Винисиус ударил в лицо ,акцентированно и специально и это прямая жёлтая. если уго Дуро тоже напушал правило,то дисциплинарный комитет должен был и ему нарисовать жёлтую или красную,на что его нарушение тянуло. но отменять красную винисиусу это нарушение всех правил футбола. и вообще получилась насмешка над правилами.
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