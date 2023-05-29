«Отмена красной Винисиусу – опасный прецедент, теперь можно будет переиграть любое решение». Экс-игрок «Барсы» Салинас о вингере «Реала»
Хулио Салинас раскритиковал решение об отмене красной карточки Винисиусу Жуниору в Ла Лиге.
Вингер «Реала» был удален в компенсированное время матча с «Валенсией» в 35-м туре Ла Лиги за удар по лицу Уго Дуро во время стычки. Однако затем Комитет по спортивным соревнованиям отменил карточку, поскольку рефери, отвечающие за ВАР, показали главному арбитру Рикардо Бенгоэчеа обрезанный видеофрагмент, на котором не видно, как Дуро хватает Винисиуса за шею перед ударом.
Незадолго до стычки матч был остановлен на 8 минут из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса с трибун «Местальи».
«Не буду касаться вопроса о расизме, которому подвергся Винисиус – мы все согласны, что это недопустимо и должно быть искоренено.
Мне не нравится решение Комитета по спортивным соревнованиям отменить красную карточку бразильца. Это создает очень опасный прецедент, потому что отныне любое решение можно переиграть», – сказал бывший игрок «Барселоны».
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И что было бы с испанцем приехавшим в Бразилию и начавшем орать, что карнавалы это собачье .рано так как он не умеет танцевать.
Показали бы весь момент стычки судье, наказаны были бы все: и Мамардашвили и Уго Дуро и Винисиус.
Но у вас упрямо один Винисиус должен отвечать за все независимо от произошедшего в реальности.