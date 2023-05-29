«Отмена красной Винисиусу – опасный прецедент, теперь можно будет переиграть любое решение». Экс-игрок «Барсы» Салинас о вингере «Реала»

Хулио Салинас раскритиковал решение об отмене красной карточки Винисиусу Жуниору в Ла Лиге.

Вингер « » был удален в компенсированное время матча с «Валенсией» в 35-м туре за удар по лицу во время стычки. Однако затем Комитет по спортивным соревнованиям отменил карточку, поскольку рефери, отвечающие за ВАР, показали главному арбитру обрезанный видеофрагмент, на котором не видно, как Дуро хватает Винисиуса за шею перед ударом.

Незадолго до стычки матч был остановлен на 8 минут из-за расистских оскорблений в адрес с трибун «Местальи».

«Не буду касаться вопроса о расизме, которому подвергся Винисиус – мы все согласны, что это недопустимо и должно быть искоренено.

Мне не нравится решение Комитета по спортивным соревнованиям отменить красную карточку бразильца. Это создает очень опасный прецедент, потому что отныне любое решение можно переиграть», – сказал бывший игрок «Барселоны».

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