Хавбек «Ромы» Кристанте после поражения от «Севильи»: «Два финала подряд – нерядовое достижение. Можем гордиться собой»

Брайан Кристанте гордится выступлением «Ромы» в Лиге Европы.

В финале римляне уступили «Севилье» (1:1, 1:4 по пен.).

«Мы будем испытывать разочарование еще несколько дней, но потом придется начинать с нуля. У нас отличная команда.

Мы сыграли в двух финалах подряд – это нерядовое достижение. До финала случайно не доходят. Мы можем гордиться собой и нашей командой, которая показала свою силу», – сказал полузащитник «Ромы».

В прошлом сезоне «волки» выиграли Лигу конференций.

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