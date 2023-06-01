Хавбек «Ромы» Кристанте после поражения от «Севильи»: «Два финала подряд – нерядовое достижение. Можем гордиться собой»

Теги Рома Севилья Лига Европы УЕФА Брайан Кристанте Лига Конференций УЕФА Футбол

Брайан Кристанте гордится выступлением «Ромы» в Лиге Европы.

В финале римляне уступили «Севилье» (1:1, 1:4 по пен.).

«Мы будем испытывать разочарование еще несколько дней, но потом придется начинать с нуля. У нас отличная команда.

Мы сыграли в двух финалах подряд – это нерядовое достижение. До финала Лиги Европы случайно не доходят. Мы можем гордиться собой и нашей командой, которая показала свою силу», – сказал полузащитник «Ромы».

В прошлом сезоне «волки» выиграли Лигу конференций.

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9 комментариев

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Filipp Gorski
Так если подумать то Жозе с Ромой проделал колоссРальную работу
Выйти в финал ЛК и ЛЕ за несколько месяцев это оч круто еще и не с самым сильным составом
Выжимал максимум из Римлян
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Toffiti
Брайану спасибо за сезон. Хорошо, что он у нас есть. Не, серьезно. Несмотря на его периодические косяки, Кристанте - невероятный работяга, которым затыкали дыры в сложный период и он вполне достойно со всем справлялся. Скромный, молчаливый работяга.
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Filipp Gorski
Так если подумать то Жозе с Ромой проделал колоссРальную работу Выйти в финал ЛК и ЛЕ за несколько месяцев это оч круто еще и не с самым сильным составом Выжимал максимум из Римлян
Чего он там навыжимал? 6-7 места в Серии А? Его брали чтобы вывел команду в ЛЧ наконец, а не боролся за право попасть в великую Лигу Конеренций
+5
-5
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Three Days Grace
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Чего он там навыжимал? 6-7 места в Серии А? Его брали чтобы вывел команду в ЛЧ наконец, а не боролся за право попасть в великую Лигу Конеренций
когда зимой ты "усиливаешь" состав игроком обороны, который оказался не очень-то и ненужным вылетевшему из АПЛ Лидсу...)
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Пепси пеналдувич
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Чего он там навыжимал? 6-7 места в Серии А? Его брали чтобы вывел команду в ЛЧ наконец, а не боролся за право попасть в великую Лигу Конеренций
7 миллионов на трансферы всего, у него из команды,только Дибала топ игрок, чего ты хочешь то? Топ 4?
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