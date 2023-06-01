Хавбек «Ромы» Кристанте после поражения от «Севильи»: «Два финала подряд – нерядовое достижение. Можем гордиться собой»
Брайан Кристанте гордится выступлением «Ромы» в Лиге Европы.
В финале римляне уступили «Севилье» (1:1, 1:4 по пен.).
«Мы будем испытывать разочарование еще несколько дней, но потом придется начинать с нуля. У нас отличная команда.
Мы сыграли в двух финалах подряд – это нерядовое достижение. До финала Лиги Европы случайно не доходят. Мы можем гордиться собой и нашей командой, которая показала свою силу», – сказал полузащитник «Ромы».
В прошлом сезоне «волки» выиграли Лигу конференций.
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