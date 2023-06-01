Смоллинг о поражении в финале ЛЕ: «Обидно проигрывать по пенальти. Это лотерея. «Рома» была нацелена на победу»

Теги Рома Севилья Лига Европы УЕФА Крис Смоллинг Футбол

Крису Смоллингу обидно, что «Рома» проиграла «Севилье» в финале Лиги Европы в серии пенальти.

«Большое разочарование. Обидно проигрывать по пенальти. Это лотерея. Мы были нацелены на победу и отдали все силы на поле.

Сейчас все опечалены и разочарованы – мы упорно сражались на пути к этому финалу. Нелегко смотреть, как празднуют другие. Это надолго останется в памяти.

В следующем сезоне надо попытаться снова. Моуринью очень гордился нами после матча. Он сказал, что мы должны быть сильными, потому что мы побеждаем и проигрываем вместе», – сказал защитник «Ромы».

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