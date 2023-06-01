Буну, Ракитич и Дибала – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока финала Лиги Европы.
В решающем матче «Севилья» одолела «Рому» (1:1, 4:1 по пен.).
У хавбека «Севильи» Ивана Ракитича точность передач – 89%, максимальная скорость – 29,3 км/ч, дистанция – 13,55 км.
Вратарь «Севильи» Яссин Буну сделал два сэйва и 4 раза поймал мяч.
Форвард «Ромы» Пауло Дибала забил гол и развил максимальную скорость до 28,7 км/ч.
Защитник «Ромы» Крис Смоллинг совершил один отбор, 5 раз возвращал владение мяча, точность передач – 77%.
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2 незабитых ему пенальти
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