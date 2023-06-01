«МЮ» и Маунт согласовали контракт. Тен Хаг уверен, что клуб подпишет хавбека «Челси»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт Футбол

Мэйсон Маунт, вероятно, перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Клуб согласовал с полузащитником условия личного контракта, сообщает The Telegraph. Игрок хочет уйти из «Челси», его контракт действует до 2024 года. Клуб намерен получить за хавбека максимально высокую сумму. 

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг уверен, что клуб подпишет Мэйсона. В услугах 24-летнего футболиста также заинтересованы «Ливерпуль» и «Арсенал», но он, скорее всего, присоединится к «Юнайтед». 

В сезоне АПЛ-2022/23 Маунт провел 24 матча в рамках АПЛ, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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30 комментариев

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Erasyl zhumabekov
Прощай Маунт,Боули такой гений
+41
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+39
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Sultan Abdulazizov
Спасибо Боули🙏
+25
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+23
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Сергей Иванов
Не сезон, а страшный сон какой-то. Боули, просто за что?
+23
-2
+21
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TiGra
24 года. Может и в центре сыграть, и заменить Бруну, и на фланге. Отличный трансфер
+13
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+13
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Marli
Отличное усиление для МЮ
+10
-1
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Alda
Мдаа
+7
-1
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Зелёный гопник
Ответ Demyan Grachev
спихнет это бревнტ Челси наконец-то
Ты откуда взялся такой чудик ?)
+6
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Aleksey Dolmatov
Ответ ML26
И попрошу заметить, что середняк - это не оскорбление. Просто обычный игрок, каких много
Тоже не понимаю, почему мю не цепляется за условными Тилемансом или Медисоном. Их сейчас почти даром забрать можно
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Тимур Кабиров
Сюдааааа! Маунт, конечно, апз больше, но если купить второго норм опорника на подмену Казе, а не Макфреда, то можно в две 8 играть
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Tpy6kaMerlina
Челси из гранда в шуты за пару сезонов. Неудивительно, что оттуда любой мало-мальски сильный игрок побежит как с чумного корабля
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|phantom|
Пора заканчивать эту ромашку. Остается - отлично. Уходит - нужно оперативно решать вопрос с заменой, пока на рынке есть хорошие варианты.
+4
-3
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Максим Маслов
Ответ TiGra
24 года. Может и в центре сыграть, и заменить Бруну, и на фланге. Отличный трансфер
скорее в паре сыграют. Во трой формации Аякса это практиковал Хаг — две 8-ки (в атаке 10-ке)
+1
-1
0
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ML26
Ответ ML26
Маунт середняк же, почему болелы Челси за него так цепляются? Потому что воспитанник?
И попрошу заметить, что середняк - это не оскорбление. Просто обычный игрок, каких много
+3
-3
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MU-SAF. Scorp.
Ответ Erasyl zhumabekov
Прощай Маунт,Боули такой гений
Ну надо состав расчищать, но он же не будет продавать тех кого купил и расписываться в собственной некомпетентности ))
Вот и продаёт остальных , а игроки очень не прочь сбежать с этого "цирка" !
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igorrado@yandex.ru
Классно усиляем Сити и МЮ...
Ну, а по делу: жаль, конечно, но не так сильно, видать, Маунт любит клуб, как о нем постоянно рассказывал.
Жаль, но второй Лэмпард оказался и близко не Лэмпардом. Ни по игре, ни по менталке.
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bibendum
Райса бы ещё
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Ярик01
Сплавить неплохого воспитанника, новому тренеру не подходит?
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Заур Исмайылов
Маслом кашу не испортишь. Добро пожаловать в МЮ 👹
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Гегенпрессинг Рангника
Оооо это топ подписание 😍
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<~Inter~>
Ну Юнайтед наверное единственный клуб который может заплатить много
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