«МЮ» и Маунт согласовали контракт. Тен Хаг уверен, что клуб подпишет хавбека «Челси»
Мэйсон Маунт, вероятно, перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Клуб согласовал с полузащитником условия личного контракта, сообщает The Telegraph. Игрок хочет уйти из «Челси», его контракт действует до 2024 года. Клуб намерен получить за хавбека максимально высокую сумму.
Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг уверен, что клуб подпишет Мэйсона. В услугах 24-летнего футболиста также заинтересованы «Ливерпуль» и «Арсенал», но он, скорее всего, присоединится к «Юнайтед».
В сезоне АПЛ-2022/23 Маунт провел 24 матча в рамках АПЛ, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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Вот и продаёт остальных , а игроки очень не прочь сбежать с этого "цирка" !
Ну, а по делу: жаль, конечно, но не так сильно, видать, Маунт любит клуб, как о нем постоянно рассказывал.
Жаль, но второй Лэмпард оказался и близко не Лэмпардом. Ни по игре, ни по менталке.