«МЮ» и Маунт согласовали контракт. Тен Хаг уверен, что клуб подпишет хавбека «Челси»

Мэйсон Маунт, вероятно, перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Клуб согласовал с полузащитником условия личного контракта, сообщает The Telegraph. Игрок хочет уйти из « », его контракт действует до 2024 года. Клуб намерен получить за хавбека максимально высокую сумму.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг уверен, что клуб подпишет . В услугах 24-летнего футболиста также заинтересованы « » и « », но он, скорее всего, присоединится к « ».

В сезоне АПЛ-2022/23 Маунт провел 24 матча в рамках АПЛ, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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