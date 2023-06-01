Буну о победе над «Ромой» по пенальти: «Мои партнеры дают мне чувство уверенности. Нужно просто сохранять спокойствие»

Яссин Буну оценил победу «Севильи» над «Ромой» в финале Лиги Европы (1:1, 4:1 по пен.).

Вратарь испанского клуба признан лучшим игроком этого матча.

«Когда у тебя есть цель, все равно сколько придется играть. Мы провели 120 минут и в матче с «Ювентусом». Невероятно, но факт: парни просто продолжили бегать.

У меня было немало подобных моментов, я понял, что нужно просто сохранять спокойствие. Мои партнеры дают мне чувство уверенности и безопасности. Поздравляю их, а также всех, кто связан с «Севильей».

Этот сезон получился очень эмоциональным, от чемпионата мира и до сегодняшнего дня. Порой просто не осознаешь, что происходит в данный момент. Я всегда говорил, что я человек «Севильи» и готов защищать ее цвета. Мендилибар поверил в меня, а я отплатил за доверие», – сказал .

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