Мендилибар выиграл 1-й трофей в карьере – Лигу Европы с «Севильей». Клуб назначил его в марте
Хосе Луис Мендилибар выиграл первый трофей в тренерской карьере.
«Севилья» выиграла Лигу Европы, одержав победу над «Ромой» в финале (1:1, пен. 4:1).
Это первый трофей в карьере 62-летнего тренера. Он возглавил команду из Андалусии в марте, подписав контракт до конца сезона.
«Севилья» выиграла ЛЕ/Кубок УЕФА в 7-й раз – это рекорд. Она еще не уступала в финалах
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