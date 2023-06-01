Мендилибар выиграл 1-й трофей в карьере – Лигу Европы с «Севильей». Клуб назначил его в марте

Теги Рома Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА Хосе Луис Мендилибар Футбол

Хосе Луис Мендилибар выиграл первый трофей в тренерской карьере.

«Севилья» выиграла Лигу Европы, одержав победу над «Ромой» в финале (1:1, пен. 4:1). 

Это первый трофей в карьере 62-летнего тренера. Он возглавил команду из Андалусии в марте, подписав контракт до конца сезона.

«Севилья» выиграла ЛЕ/Кубок УЕФА в 7-й раз – это рекорд. Она еще не уступала в финалах

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11 комментариев

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Tristan...
Как говорил классик - Севилья финалы не играет - Севилья их выигрывает...
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Direct free kick
Ответ sC@ryClowN!
сделай одну шаурму мне
У тебя всё равно не хватит денег
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Абдул Абакаев
как и Ламела!
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Игорь Новиков
В 62 года. Радостно за мужика.
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MVL
Заслужил!
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sC@ryClowN!
Ответ Direct free kick
У тебя всё равно не хватит денег
ладно не расстраивайся,не должен автобус был побеждать,Маур не меняется и уже не поменяться.
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Direct free kick
Ответ sC@ryClowN!
ладно не расстраивайся,не должен автобус был побеждать,Маур не меняется и уже не поменяться.
Севилья намного больший антифутбол. Те кто сегодня за них были (не про тебя) в основном в 1/4, когда они выбиывали мюмю, оскобляли её побольше чем Моуриньо. Увы 90% людей склонны к лицемерию. Ты хоть и топорно, однако последователен в своих комментариях
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