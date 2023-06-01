Вратарь «Севильи» Буну – лучший игрок финала ЛЕ. Он отбил 2 послематчевых пенальти «Ромы»

Теги Рома Севилья Лига Европы УЕФА рейтинги Яссин Буну Футбол

Яссин Буну признан лучшим игроком финала Лиги Европы против «Ромы» (1:1, 4:1 по пен.).

В серии послематчевых пенальти вратарь «Севильи» отразил ногами удар Джанлуки Манчини и перевел мяч в штангу после попытки Рожера Ибанеса.

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1 комментарий

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Hella black
В любом виде спорта позиция голкипера — это важная и самая ответственная роль в команде.
На сегодняшний день вратари возвращают былую ценность и авторитет. Возьмём Эми Мартинеза на Кубке Мира,теперь это Буну ! Герои которые не носят плащей
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