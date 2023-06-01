Вратарь «Севильи» Буну – лучший игрок финала ЛЕ. Он отбил 2 послематчевых пенальти «Ромы»
Яссин Буну признан лучшим игроком финала Лиги Европы против «Ромы» (1:1, 4:1 по пен.).
В серии послематчевых пенальти вратарь «Севильи» отразил ногами удар Джанлуки Манчини и перевел мяч в штангу после попытки Рожера Ибанеса.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
На сегодняшний день вратари возвращают былую ценность и авторитет. Возьмём Эми Мартинеза на Кубке Мира,теперь это Буну ! Герои которые не носят плащей