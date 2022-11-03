Бирюков об Одоевском: «Никто не будет делать его первым номером «Зенита» искусственно. Будет сильнее всех – будет играть»

поделился мнением об игре Одоевского.

– недавно назвал самым талантливым молодым вратарем «Зенита» не Одоевского, а Гойло. Возразите ему? Следите за выступлениями Гойло в «Пари НН»?

– За выступлением Гойло в Нижнем Новгороде, конечно, слежу, мы за всеми следим. А кто сильнее, он или Одоевский, покажет время. Я всегда говорю: «Если ты сыграл на хорошем уровне хотя бы три года, то уже можешь назвать себя основным вратарем. Меньше – нет».

– Одоевский часто травмирован. Он достаточно силен ментально, чтобы пережить эти неудачи и стать первым номером?

– Для него самое главное – восстановиться. А пройдет он это испытание или нет – сложный вопрос. Его никто не будет делать первым номером искусственно. Если он будет сильнее всех – будет играть. Если нет – будет готовиться и добиваться.

– Когда Одоевский играл за молодежку, его похвалил сам Вальдес. Как вам кажется, Даниил после этого не зазвездился?

– Молодежка и взрослый футбол – совсем разные вещи. Переход может быть очень долгим, поэтому похвала Вальдеса – уже история. Сейчас спрос с него совсем другой, не как с молодого, а как с хорошего профессионального голкипера, – заявил тренер вратарей .

Даниил Одоевский не выходил на поле в официальных матчах с 6 августа, когда был удален в матче против «Ахмата» на 41-й минуте. Подробную статистику вратаря «Зенита» можно посмотреть здесь.

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