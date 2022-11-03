Бирюков об Одоевском: «Никто не будет делать его первым номером «Зенита» искусственно. Будет сильнее всех – будет играть»

Теги Зенит премьер-лига Россия Виктор Вальдес Александр Кержаков Михаил Бирюков Никита Гойло Даниил Одоевский Футбол

Михаил Бирюков поделился мнением об игре Одоевского.

Александр Кержаков недавно назвал самым талантливым молодым вратарем «Зенита» не Одоевского, а Гойло. Возразите ему? Следите за выступлениями Гойло в «Пари НН»?

– За выступлением Гойло в Нижнем Новгороде, конечно, слежу, мы за всеми следим. А кто сильнее, он или Одоевский, покажет время. Я всегда говорю: «Если ты сыграл на хорошем уровне хотя бы три года, то уже можешь назвать себя основным вратарем. Меньше – нет».

– Одоевский часто травмирован. Он достаточно силен ментально, чтобы пережить эти неудачи и стать первым номером?

– Для него самое главное – восстановиться. А пройдет он это испытание или нет – сложный вопрос. Его никто не будет делать первым номером искусственно. Если он будет сильнее всех – будет играть. Если нет – будет готовиться и добиваться.

– Когда Одоевский играл за молодежку, его похвалил сам Вальдес. Как вам кажется, Даниил после этого не зазвездился?

– Молодежка и взрослый футбол – совсем разные вещи. Переход может быть очень долгим, поэтому похвала Вальдеса – уже история. Сейчас спрос с него совсем другой, не как с молодого, а как с хорошего профессионального голкипера, – заявил тренер вратарей «Зенита».

Даниил Одоевский не выходил на поле в официальных матчах с 6 августа, когда был удален в матче против «Ахмата» на 41-й минуте. Подробную статистику вратаря «Зенита» можно посмотреть здесь.

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