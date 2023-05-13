Бирюков о Васютине и Одоевском: «Дадим сыграть в последних матчах чемпионата. Дальше – зависит от них»

Теги Зенит премьер-лига Россия Михаил Бирюков Александр Васютин Даниил Одоевский Футбол

Михаил Бирюков оценил перспективы вратарей Даниила Одоевского и Александра Васютина в «Зените».

— Как оцените перспективы Одоевского и Васютина? Что им делать, если дальше будут проигрывать конкуренцию Кержакову?

— Футбольная жизнь — такая штука, что не можешь поставить всех одновременно на поле, хотя все достойны этого. На то и конкуренция, чтобы каждый в ее условиях прогрессировал.

В любом случае, думаю, в каких-то из последних матчей чемпионата мы дадим сыграть и Васютину, и Одоевскому. Дальше будет уже от них зависеть, как они себя проявят.

Могу только сказать, что им надо терпеть и ждать своего шанса. И работать, – сказал тренер вратарей «Зенита».

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