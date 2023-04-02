«Ливерпуль» контактировал с Линдстремом. «Айнтрахт» хочет около 50 млн евро за хавбека

Теги Айнтрахт Франкфурт Вольфсбург Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Йеспер Линдстрем Омар Мармуш Футбол

«Ливерпуль» претендует на полузащитника «Айнтрахта» Йеспера Линдстрема.

Немецкий клуб готов отпустить датчанина этим летом, и «Ливерпуль», как и «Арсенал», заинтересован в этом футболисте. Оба клуба уже контактировали с окружением хавбека.

«Айнтрахт» хотел бы получить за 23-летнего игрока около 50 млн евро, но, по версии Sky Sport Deutschland, может хватить и 35-40 млн.

Клуб из Франкфурта на замену Линдстрему намерен взять в качестве свободного агента Омара Мармуша («Вольфсбург»).

В текущем сезоне Линдстрем забил 7 голов за 22 матча в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Amalfitano
Парень в большом порядке. Надо брать. 4-5 человек как минимум нужны Ливеру.
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Батыр Мырза
лучше макалистера взять
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Rowsen Tekayew
Ответ Okaka
Айнтрахт летом будет купаться в деньгах - продадут Коло-Муани, Линдстрема, Камаду
Камада свободным агентом уйдет
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Okaka
Айнтрахт летом будет купаться в деньгах - продадут Коло-Муани, Линдстрема, Камаду
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llolishe
Ответ Рустам Гарипов
ну виноват отчасти, это повод искать нового тренера, когда у Клоппа масштабная перестройка летом на носу? Где логика?
Слухи о перестройки это лишь чтобы потянуть время
Тут нужно или усилить полузащиту и защиту или искать нового тренера
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laudrup
Линдстрем , игрок, который делает разницу.
Но сможет ли он реализовать себя в системе Клоппа, это вопрос. Его идеальная позиция, плеймейкер или инсайд.
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Рустам Гарипов
Ответ llolishe
В полузащите проблемы с начала сезона у Ливерпуля Было зимнее ТО-никого не купили Клопп виноват отчасти тоже
ну виноват отчасти, это повод искать нового тренера, когда у Клоппа масштабная перестройка летом на носу? Где логика?
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llolishe
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален пользователем
Лукомский после фартовой аномальной победы Арсенула в АПЛ вообще пропадет с сайта-забухает на три четыре месяца
+1
-1
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llolishe
Ответ Рустам Гарипов
ага, конечно, все дело же в Клоппе только
В полузащите проблемы с начала сезона у Ливерпуля
Было зимнее ТО-никого не купили
Клопп виноват отчасти тоже
0
-1
-1
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ман сити фейк
Ответ NottinghamForest79
вот и БЕЛЛИНГЕМ
Из АлиЭкспресса
+7
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+7
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Rio de Janeiro
Комментарий удален пользователем
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Рустам Гарипов
Ответ llolishe
Накупят сейчас всяких Линдстремов и Маунтов и потом скажу типо денег на Беллингема нет пхахахаха Лучше ищите нового тренера
ага, конечно, все дело же в Клоппе только
+3
-1
+2
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Peter Parker
Очередной «рисунок ключа» в исполнении Ливерпуля.
+5
0
+5
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Иван Колгашкин
Удачи парню!
+2
0
+2
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NottinghamForest79
вот и БЕЛЛИНГЕМ
+5
-1
+4
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llolishe
Накупят сейчас всяких Линдстремов и Маунтов и потом скажу типо денег на Беллингема нет пхахахаха
Лучше ищите нового тренера
+1
-7
-6
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