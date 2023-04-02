«Ливерпуль» контактировал с Линдстремом. «Айнтрахт» хочет около 50 млн евро за хавбека
«Ливерпуль» претендует на полузащитника «Айнтрахта» Йеспера Линдстрема.
Немецкий клуб готов отпустить датчанина этим летом, и «Ливерпуль», как и «Арсенал», заинтересован в этом футболисте. Оба клуба уже контактировали с окружением хавбека.
«Айнтрахт» хотел бы получить за 23-летнего игрока около 50 млн евро, но, по версии Sky Sport Deutschland, может хватить и 35-40 млн.
Клуб из Франкфурта на замену Линдстрему намерен взять в качестве свободного агента Омара Мармуша («Вольфсбург»).
В текущем сезоне Линдстрем забил 7 голов за 22 матча в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Тут нужно или усилить полузащиту и защиту или искать нового тренера
Но сможет ли он реализовать себя в системе Клоппа, это вопрос. Его идеальная позиция, плеймейкер или инсайд.
Было зимнее ТО-никого не купили
Клопп виноват отчасти тоже
Лучше ищите нового тренера