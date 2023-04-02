«Ливерпуль» контактировал с Линдстремом. «Айнтрахт» хочет около 50 млн евро за хавбека

« » претендует на полузащитника « » .

Немецкий клуб готов отпустить датчанина этим летом, и «Ливерпуль», как и « », заинтересован в этом футболисте. Оба клуба уже контактировали с окружением хавбека.

«Айнтрахт» хотел бы получить за 23-летнего игрока около 50 млн евро, но, по версии Sky Sport Deutschland, может хватить и 35-40 млн.

Клуб из Франкфурта на замену Линдстрему намерен взять в качестве свободного агента («Вольфсбург»).

В текущем сезоне Линдстрем забил 7 голов за 22 матча в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.