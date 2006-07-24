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    «Ливерпуль» хочет продать Ориги, Кариуса, Ингза и заработать более 100 млн фунтов

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    «Ливерпуль» намерен расстаться с целым рядом игроков текущим летом.

    За форварда Дивока Ориги 27 миллионов фунтов готова предложить «Валенсия».

    Нападающим Дэнни Ингзом интересуются «Ньюкасл», «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон». Мерсисайдцы требуют за англичанина минимум 20 миллионов фунтов.

    К хавбеку Лазару Марковичу имеется интерес в Греции и Турции. Полузащитник Олувасейи Оджо может перейти в «Вольфсбург», «Мидлсбро» или «Рединг». Его «красные» оценивают в 15 миллионов.

    «Лацио» и «Кардифф Сити» ведут переговоры о трансфере хавбека Марко Груйича, а полузащитник Педро Чиривелья может перейти в «Спортинг» на правах аренды.

    Также клуб готов отпустить в аренду форварда Бена Вудберна. Не рассчитывает «Ливерпуль» и на вратаря Лориса Кариуса.

    В общей сложности «Ливерпуль» планирует заработать на продажах игроков свыше 100 миллионов фунтов.

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