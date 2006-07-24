«Ливерпуль» хочет продать Ориги, Кариуса, Ингза и заработать более 100 млн фунтов

намерен расстаться с целым рядом игроков текущим летом.

За форварда Дивока Ориги 27 миллионов фунтов готова предложить .

Нападающим Дэнни Ингзом интересуются «Ньюкасл», «Кристал Пэлас» и . Мерсисайдцы требуют за англичанина минимум 20 миллионов фунтов.

К хавбеку Лазару Марковичу имеется интерес в Греции и Турции. Полузащитник Олувасейи Оджо может перейти в , «Мидлсбро» или «Рединг». Его «красные» оценивают в 15 миллионов.

и «Кардифф Сити» ведут переговоры о трансфере хавбека Марко Груйича, а полузащитник Педро Чиривелья может перейти в «Спортинг» на правах аренды.

Также клуб готов отпустить в аренду форварда Бена Вудберна. Не рассчитывает и на вратаря Лориса Кариуса.

В общей сложности «Ливерпуль» планирует заработать на продажах игроков свыше 100 миллионов фунтов.