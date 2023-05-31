Павар – приоритетная цель «МЮ» на позицию центрального защитника

Бенжамен Павар стал одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

По данным L’Equipe, защитник намерен покинуть «Баварию» этим летом, и манкунианцы считают его приоритетным вариантом усиления центра обороны.

Отмечается, что сам француз хочет играть именно в середине, а не на краю защитной линии.

В текущем сезоне сыграл в Бундеслиге 30 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте