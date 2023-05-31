Павар – приоритетная цель «МЮ» на позицию центрального защитника

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Бенжамен Павар Футбол

Бенжамен Павар стал одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

По данным L’Equipe, защитник намерен покинуть «Баварию» этим летом, и манкунианцы считают его приоритетным вариантом усиления центра обороны.

Отмечается, что сам француз хочет играть именно в середине, а не на краю защитной линии.

В текущем сезоне Павар сыграл в Бундеслиге 30 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Повар спрашивает Павара: Павар, какова твоя профессия? Ты крайний? Моя основная профессия - центральный защитник - отвечает Павар.
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Great ManUtd
Ответ Очки Дани Алвеса
Очень смешная новость. Номинальный ПЗ Павар рассматривается основным центральным защитником, когда есть Варан и Мартинез
По факту, есть Варан, Мартинес и Линделёф. Варан травмат, Мартинес тоже, Линделёф косячит. 4-й центральный защитник необходим, при игре в 4-х турнирах.
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Очки Дани Алвеса
Очень смешная новость. Номинальный ПЗ Павар рассматривается основным центральным защитником, когда есть Варан и Мартинез
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AR Hongover
Сделать из него ложного пз, который при розыгрыше в тройке будет
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Чёрный тюльпан
Вчера был Ким из Наполи, который уже практически переходил, сегодня уже Павар. Завтра кто-то ещё всплывёт. Лето уже подступает, а следовательно болельщиков именитых клубов ожидает бомбардировка утками в СМИ. Всем рекомендую запастись терпением, потому что этот период изматывает порой даже больше, чем ничейная игра в финале ЛЧ.
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Очки Дани Алвеса
Ответ Great ManUtd
По факту, есть Варан, Мартинес и Линделёф. Варан травмат, Мартинес тоже, Линделёф косячит. 4-й центральный защитник необходим, при игре в 4-х турнирах.
Ну, можно посмотреть на внутренний рынок профильных центральных защитников. Цапнуть из Лестера, из Саутгемптона. Зачем брать средненького Павара, который блещет только в сборной периодически?
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