Павар – приоритетная цель «МЮ» на позицию центрального защитника
Бенжамен Павар стал одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед».
По данным L’Equipe, защитник намерен покинуть «Баварию» этим летом, и манкунианцы считают его приоритетным вариантом усиления центра обороны.
Отмечается, что сам француз хочет играть именно в середине, а не на краю защитной линии.
В текущем сезоне Павар сыграл в Бундеслиге 30 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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