Павар готов уйти бесплатно в 2024-м, если «Бавария» будет завышать цену этим летом. Он интересен «МЮ», «Барсе» и «Интеру»

Бенжамен Павар может отказаться от ухода этим летом, если «Бавария» будет завышать цену.

По данным Bild, француз, который решил не продлевать контракт, действующий до лета 2024 года, готов остаться в «Баварии» до окончания срока нынешнего соглашения и уйти бесплатно в следующем году.

Павар пойдет на этот шаг в случае, если мюнхенцы станут завышать цену на него и мешать переходу в другой клуб.

Как сообщает L’Équipe, интерес к 27-летнему правому защитнику, который способен играть в центре обороны, сохраняют « », « » и « ».

Отмечается, что Павар предпочел бы перейти в клуб, в котором сможет играть на позиции центрального защитника. Это его любимая позиция.

В этом сезоне на счету 7 голов, 1 результативная передача и 9 желтых карточек в 43 матчах за «Баварию». Его статистика доступна здесь.

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