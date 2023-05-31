Павар готов уйти бесплатно в 2024-м, если «Бавария» будет завышать цену этим летом. Он интересен «МЮ», «Барсе» и «Интеру»

Теги Бавария Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Бенжамен Павар Футбол

Бенжамен Павар может отказаться от ухода этим летом, если «Бавария» будет завышать цену.

По данным Bild, француз, который решил не продлевать контракт, действующий до лета 2024 года, готов остаться в «Баварии» до окончания срока нынешнего соглашения и уйти бесплатно в следующем году.

Павар пойдет на этот шаг в случае, если мюнхенцы станут завышать цену на него и мешать переходу в другой клуб.

Как сообщает L’Équipe, интерес к 27-летнему правому защитнику, который способен играть в центре обороны, сохраняют «Интер», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что Павар предпочел бы перейти в клуб, в котором сможет играть на позиции центрального защитника. Это его любимая позиция.

В этом сезоне на счету Бенжамена 7 голов, 1 результативная передача и 9 желтых карточек в 43 матчах за «Баварию». Его статистика доступна здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ответ SopTecret
Боруссии бы его бесплатно подписать. так сказать, ответочка баварии) но вряд ли)
Боруссии бы Бундеслигу выиграть, вот это уже ответочка, а не всякое баловство.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T S
Ответ che kaif
Бедолага Павар никак не выберется из золотой клетки. Леве аж в 34 только удалось
Фанатик pissg это пишет?
Иронично
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NartApsua
Ответ Кино Музыка
В Интере и МЮ заиграет точно, в Барсе не знаю. Почему-то фрнцузские защитники в Барсе не приживаются.
Абидаль?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мужанов Дмитрий Александрович
Интер для него был бы наверное идеальным вариантом. При игре в 3 цз он играл бы пц как раз как он хочет, но по з/п Интер вряд ли сможет тягаться с МЮ и пожалуй даже Барса сможет предложить больше, а если и не больше то не меньше, а благодаря своей популярности - многие игроки выбирают именно Барселону.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cobr_71
Добро пожаловать в Локомотив :))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Хороший игрок между прочим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Будет готовить в другом месте.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Прикольно, 7 голов и 1 голевая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sacha2
...третья статья за этот месяц об одном и том же. В прошлой в списке были ещё и Реал с Ливерпулем. В следующей добавят Челси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Курбатов
Ответ SopTecret
Боруссии бы его бесплатно подписать. так сказать, ответочка баварии) но вряд ли)
они уже забрали бесплатно шикарного Зюле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ Кино Музыка
В Интере и МЮ заиграет точно, в Барсе не знаю. Почему-то фрнцузские защитники в Барсе не приживаются.
Если он действительно хочет играть в центре защиты, то в МЮ и Барсе его ждёт скамейка. Он никак не вытеснит Араухо и Варанс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Интер для него был бы наверное идеальным вариантом. При игре в 3 цз он играл бы пц как раз как он хочет, но по з/п Интер вряд ли сможет тягаться с МЮ и пожалуй даже Барса сможет предложить больше, а если и не больше то не меньше, а благодаря своей популярности - многие игроки выбирают именно Барселону.
Так это ещё вариант между скамейкой и основой. В Интере нет конкурентов после ухода Шкриньяра
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dowlet Gandymow
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Интер для него был бы наверное идеальным вариантом. При игре в 3 цз он играл бы пц как раз как он хочет, но по з/п Интер вряд ли сможет тягаться с МЮ и пожалуй даже Барса сможет предложить больше, а если и не больше то не меньше, а благодаря своей популярности - многие игроки выбирают именно Барселону.
Бавария тоже популярна,
не понимаю, почему он хочет уйти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий